Même quand on est la voiture la plus sûre de son pays, un accident peut se montrer tragique. C’est ce qui s’est passé en Chine, où trois occupants d’une Xiaomi SU7 ont trouvé la mort sur une autoroute après un impact à haute vitesse. Malheureusement, l’issue aurait pu être différente.

La Xiaomi SU7 fait de nouveau parler d’elle, mais pour de mauvaises raisons cette fois. La berline chinoise a vécu son premier drame en Chine, avec le décès de trois occupants des suites d’un accident sur l’autoroute survenu le 29 mars, rapporte le média CarNewsChina ce mardi 1ᵉʳ avril.

Même si la SU7 a survécu avec brio au crash-test chinois C-NCAP, un choc à haute vitesse est d’une telle violence qu’aucun protocole de sécurité ne cherche à le mesurer. Cependant, l’issue de l’incident aurait pu être différente. On fait le point sur la situation.

La Xiaomi SU7 prend feu après l’impact

D’après les autorités locales, qui ont récupéré toutes les données de la voiture grâce aux équipes Xiaomi, l’incident s’est produit vers 22h44 sur l’autoroute Dezhou-Shangrao dans la province d’Anhui, en Chine. La Xiaomi SU7 roulait en conduite semi-autonome à 116 km/h depuis 10 minutes, lorsqu’une première alerte a été donnée au conducteur, lui indiquant de garder les mains sur le volant.

Quelques minutes plus tard, une zone de travaux étant à l’approche, le système prévient qu’un obstacle est présent et engage une décélération. Le conducteur reprend alors le volant, poursuit le freinage et tente d’éviter le poteau d’une barrière. Malheureusement, en vain, il le percute à 97 km/h.

Ce qu’il reste d’une Xiaomi SU7 après un tragique accident // Source : CarNewsChina

Après l’impact, la berline électrique chinoise a pris feu brutalement. Cet incident a vivement fait réagir, surtout pour une raison particulière : les portes ne pouvaient pas être déverrouillées, empêchant la sortie des occupants (si tant est qu’ils le puissent après un tel choc).

Un scénario catastrophe qui aurait pu être évité ?

Comme dans les Tesla, la Xiaomi SU7 est équipée de portes à ouverture électronique, via un bouton et non une poignée traditionnelle. En cas de défaut, Xiaomi a bien entendu prévu une ouverture mécanique via un loquet situé dans le rangement de la contreporte. Dans le cas du drame tragique, les autorités ont expliqué que le propriétaire de la berline n’était pas à bord. Les occupants ne connaissaient donc probablement pas cette ouverture d’urgence et n’ont pas pu sortir, même s’ils en avaient été capables.

La Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

L’autre point à souligner dans ce drame est le possible manque d’attention de la part du conducteur pendant la conduite. Bien qu’il ait été rappelé une première fois, ce n’est qu’à l’approche du danger qu’il a repris le volant. Les systèmes d’aides à la conduite sont certes bien avancés, ils restent imparfaits. La zone de danger a peut-être été détectée bien trop tard, laissant trop peu de temps pour réagir. En l’occurrence, la Xiaomi SU7 n’a ralenti que de 20 km/h entre la détection de l’obstacle et l’impact, l’enquête interne cherchera certainement pourquoi le véhicule n’a pas réalisé un freinage d’urgence total.

