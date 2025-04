Lecture Zen Résumer l'article

Finis les clichés sur les voitures chinoises bas de gamme. Au salon automobile de Shanghai 2025, le low cost laisse place au haut de gamme ultra-technologique, qui n’a pas à rougir de la concurrence internationale.

Vous avez encore en tête l’image des voitures chinoises comme des modèles bas de gamme (type Dacia Logan) ou de pâles copies de voitures européennes ? Il est plus que temps de vous mettre à jour. Il suffit d’une visite au salon auto de Shanghai 2025, qui se tient du 23 avril au 2 mai, pour réaliser que ces préjugés ont particulièrement mal vieilli.

Le salon automobile de Shanghai 2025 est une vraie claque pour ses visiteurs européens. Si l’approche un peu atypique de certains stands prête à sourire, dans l’ensemble, le salon prouve surtout à quel point la Chine évolue très vite en matière d’automobiles. Les marques chinoises n’ont désormais aucun mal à concurrencer les sacrosaintes marques allemandes sur le premium et le luxe.

Des modèles bas de gamme en voie de disparition progressive

Les prix des voitures en Chine, notamment électriques, sont bien inférieurs à ce que l’on peut observer en Europe. En revanche, si les prix sont jusqu’à trois fois moins élevés que dans nos contrées, les modèles ne sont pas forcément plus plus low cost en apparence.

Intérieur de la Wuling Mini EV à 5 000 €. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

D’ailleurs, à l’exception du stand Wuling, avec sa Mini EV à partir de 5 300 €, il n’y avait pas de petites voitures abordables mises en avant sur le salon. C’est même plutôt le contraire : les marques chinoises ont tendance, elles aussi, à monter en gamme dans les produits proposés. Les modèles gagnent en taille et en sophistication technologique.

Bien sûr, il n’y a pas de miracle : pour proposer des voitures à moins de 15 000 ou 20 000 € (qui en vaudraient au moins le double en Europe), il faut faire quelques économies sur les matériaux. Certains intérieurs ne font pas spécialement rêver par leurs matériaux utilisés. Néanmoins, l’assemblage et les équipements tiennent la route, il n’y a rien de vraiment choquant sur les modèles présentés sur le salon.

La nouvelle marque Onvo de Nio. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Sans forcément m’attarder sur tous les détails, faute de temps suffisant durant le salon, j’ai toutefois été bluffée par la qualité des modèles que j’ai pu observer. Si certains modèles manquent de personnalité, à cause d’une certaine uniformisation du design, ils sont très loin des clichés répandus au sujet des voitures chinoises. Bien sûr, toutes les marques n’ont pas choisi d’exposer sur le salon de Shanghai. Cependant, les plus gros groupes (sauf Tesla) ont répondu présent, de quoi avoir un bel aperçu des modèles entrant sur le marché.

Tout ne se résume pas aux SUV

Si la clientèle chinoise est assez sensible à l’aspect pratique des SUV, les constructeurs continuent de développer leur gamme sur d’autres types de carrosserie. Les citadines sont peut-être les moins présentes au salon de Shanghai 2025, ce qui interpelle quelque peu. C’est aussi le cas des cabriolets, à l’exception du MG Cyberster, mais cela est déjà moins surprenant.

En Chine, les berlines n’ont pas dit leur dernier mot, ici la Xpeng P7+. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En revanche, les constructeurs chinois s’aventurent dans tous les segments : des berlines aux supercars, des voitures de loisir au segment des vans et monospaces tout confort. Alors que les voitures de plus de 5 m sont rares à percer en Europe, elles ont envahi les stands des constructeurs chinois. Surprenant !

S’attaquer au luxe : même pas peur !

Face aux marques allemandes qui ont régné des années sur les modèles premium et de luxe du marché mondial, les constructeurs chinois n’ont plus aucun complexe à proposer des alternatives qui tiennent la route (au sens propre, comme au figuré). Des marques comme Denza, Yangwang, Xiaomi, Nio, Avatr ou Xpeng n’ont pas à rougir des modèles proposés à la clientèle chinoise, mais aussi internationale.

La nouvelle Nio ET9 : l’un des symboles du luxe à la chinoise. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les marques allemandes conservent toujours une longueur d’avance sur la qualité du toucher de route et du comportement routier, mais les marques chinoises progressent vite. On l’a vu avec le premier essai de la Denza Z9 GT, dont la prise en main paraîtra bientôt sur Numerama. L’écart ne se mesure plus sur le design extérieur ou la qualité des assemblages intérieurs. Là-dessus, les nouveaux modèles chinois sont au même niveau que la concurrence allemande, et par la même occasion celle du premium japonais (Lexus, Infiniti…).

La patronne de Yangwang présente le nouveau U8L au salon de Shanghai 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Un Yangwang U8L (pour la version 7 places allongées) ne fera qu’une bouchée des modèles de Land Rover, tant les équipements et les performances sont bluffants.

Les marques de luxe italiennes sont encore un peu protégées, mais il ne faudrait pas se croire aussi insubmersible que le Titanic. En Chine, le concept Denza Z dévoilé au salon, ou la Yangwang U9 avant elle, viennent directement chasser la clientèle des marques italiennes en Chine.

Le concept Denza Z chasse sur les terres des supercars italiennes. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Aperçu de l’intérieur du concept Denza Z. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le salon de Shanghai balaie définitivement les idées reçues sur l’automobile chinoise.

