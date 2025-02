Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi avait repoussé son expansion à l’international pour ses voitures électriques, préférant se concentrer d’abord sur le développement du marché chinois. Cela pourrait changer, mais pas forcément pour l’Europe.

Le 10 février 2025, Xiaomi aurait signé un accord avec Hyperion Leasing (Tianjin) pour accélérer l’exportation de ses voitures électriques vers des marchés clés. Cette entreprise, affiliée au conglomérat d’État chinois Sinomach, est évoquée ce 11 février par le média Carnewschina, qui cite un communiqué officiel. Pour l’instant, le patron de Xiaomi reste silencieux sur le sujet, ce qui incite à la prudence.

Les détails précis des marchés ciblés n’ont pas été divulgués. Néanmoins, tout porte à croire que la Russie est en tête de liste des marchés visés par Xiaomi. Pendant ce temps, l’Europe, malgré son appétit croissant pour les véhicules électriques, ne semble pas être une priorité immédiate.

Une stratégie d’exportation centrée sur la Russie, mais pourquoi ?

Hyperion Leasing est déjà bien implantée en Russie, où elle distribue des marques automobiles inconnues en Europe. Ce partenariat avec Xiaomi vise vraisemblablement à introduire les modèles de la marque sur le marché russe, où la demande pour les véhicules électriques est en pleine expansion. Rappelons que les marques automobiles européennes et américaines ont dû se retirer du marché russe, en conséquence des sanctions appliquées du fait de la guerre en Ukraine.

Usine Xiaomi, dernière vérification des SU7. // Source : Xiaomi

Il n’empêche que le marché automobile russe n’est pas à l’arrêt, les marques chinoises y ont remplacé les marques européennes. Le marché gris permet également à la Russie d’importer des véhicules par des voies détournées.

Actuellement, des modèles comme la Xiaomi SU7 sont déjà présents en Russie via ces canaux d’importation parallèles, avec 179 unités vendues l’année dernière. Ce nouvel accord pourrait officialiser et amplifier cette présence.

Xiaomi : une stratégie qui évolue très vite

Depuis le lancement de sa première berline électrique, la SU7, en mars 2024, Xiaomi a connu une ascension impressionnante. En moins d’un an, plus de 150 000 unités ont été vendues en Chine, surpassant les objectifs initiaux de l’entreprise.

Fort de ce succès, Xiaomi prévoit d’augmenter la production de son usine pour atteindre 300 000 unités en 2025. La marque ne s’arrête pas là et prévoit de diversifier sa gamme avec le lancement de la SU7 Ultra et du SUV YU7 prévu pour mi-2025. Même si le marché chinois pourrait suffire à Xiaomi, c’est à l’international que les constructeurs chinois réalisent leurs marges. Xiaomi va donc devoir gérer ses exportations, probablement plus rapidement que ne l’avait initialement prévu Lei Jun.

Xiaomi nouveau YU7 et berline SU7. // Source : Xiaomi

L’Europe risque d’attendre

Malgré une présence remarquée au MWC de Barcelone en 2024 et des déclarations ambitieuses sur une expansion internationale d’ici à 2030, Xiaomi semble adopter une approche prudente concernant le marché européen. Le ralentissement du marché européen et les surtaxes sur les voitures électriques incitent les marques chinoises à affiner leur stratégie pour s’y implanter. L’Europe est bien plus compliquée que d’autres marchés comme l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine ou le Moyen-Orient.

Hyperion Leasing ne parait pas être le bon levier pour conquérir le Vieux Continent. Xiaomi en est certainement conscient avec son expérience sur les produits high-tech. Pour s’ancrer en Europe, il faut investir assez massivement et que la marque s’implique pour donner l’impression qu’elle est à l’écoute. Xiaomi sait y faire, comme elle a su le démontrer en exposant la SU7 à Paris pendant les Jeux olympiques.

La Xiaomi Su7 à Paris. // Source : Julien Cadot pour Numerama

Si une officialisation du développement en Europe doit avoir lieu, ce sera de la bouche du patron de Xiaomi, Lei Jun, que nous l’apprendrons.

