Le Shanghai Auto Show est devenu l’un des plus grands salons automobiles du monde. Il est loin d’être un salon comme les autres : on y trouve des marques dédoublées, des concepts extravagants et une ambiance survoltée. Numerama y était.

Le Shanghai Auto Show est désormais l’un des plus gros salons automobiles à l’international. Pour les exposants, les enjeux sont grands. Cet événement se tient en alternance avec celui de Beijing. En 2025, il a lieu du 23 avril au 2 mai et Numerama y était : l’occasion de découvrir un salon qui ne ressemble à aucun autre.

Jusqu’à 1 000 exposants se répartissent dans 13 halls, dont 8 dédiés à la voiture individuelle. Si plusieurs constructeurs allemands et japonais sont bien présents, la grande majorité de l’espace se compose de constructeurs chinois. Et pour se différencier, certains misent sur l’originalité.

Des voitures à fourrure et des personnages de jeux vidéo

Les salons automobiles sont souvent l’occasion de découvrir des concepts étonnants. Néanmoins, je n’ai pas souvenir d’avoir déjà croisé des voitures à fourrure. Au salon de Shanghai, cela concerne au moins 3 marques différentes : Icar, Wuling et IM. Elles ont misé sur l’attrait d’une voiture à poils pour capter l’attention des visiteurs… et ça marche !

Salon de Shanghai 2025 : la trop mignonne Wuling Mini EV Capybara // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

IM LS6 en fourrure rose au salon de Shanghai 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Mais si vous n’êtes pas sensibles à ce style poilu, chez BAIC, on trouvait une voiture cornet de glace : pas pratique, mais très efficace pour attirer l’attention des visiteurs.

Stand BAIC, au salon de Shanghai 2025. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Du côté du groupe BYD, c’est le jeu vidéo Black Myth Wukong qui a inspiré plusieurs créations présentes sur les stands de Denza et BYD.

Sur le stand BYD 3, concept inspiré du jeu vidéo Black Myth Wukong. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même la marque Denza s’inspire du jeu vidéo. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En Europe, les créations de ce genre auraient plutôt leur place au salon du tuning. En Chine, cela n’est pas particulièrement incongru. Au contraire, ce choix casse même un peu la morosité des stands qui se prennent bien trop au sérieux.

4 Audi et 2 Volkswagen, sinon rien ?

En naviguant de hall en hall dans le salon de Shanghai, j’ai cru un instant que mes yeux me jouaient un mauvais tour. Alors que j’avais déjà croisé les stands de Volkswagen, Audi (4 anneaux) et AUDI (4 lettres) dans le hall 5.1, voilà de nouveau les mêmes marques ! Mais, cette fois, elles étaient dans le hall 3, et pas forcément avec les mêmes modèles.

Stand Volkswagen (FAW), avec trois concepts présentés à Shanghai. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le groupe Volkswagen dispose de plusieurs coentreprises locales : certains modèles sont produits par SAIC (le groupe derrière MG), d’autres par FAW. Résultat : chaque entité expose ses propres modèles, dont certains sont identiques, sur des stands séparés. À cela s’ajoute une bizarrerie purement chinoise : la coexistence de deux marques Audi, l’une avec son logo habituel aux quatre anneaux, l’autre en lettres capitales, AUDI. Cela donnait quatre Audi différentes sur deux halls, de quoi en perdre son latin !

L’un des deux stands AUDI, à ne pas confondre avec Audi, au salon de Shanghai. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Des robots et des e-VTOL à foison

Pendant que Tesla fait briller les yeux des investisseurs en promettant un robot humanoïde qui se vendra par millions, de nombreuses entreprises chinoises avancent également sur le sujet. Les robots sont déjà visibles sur plusieurs stands de constructeurs qui en font la démonstration, certains déambulent dans les allées (en étant télécommandés). Parmi les projets les plus avancés, il faut compter sur Xpeng avec son robot Iron, mais aussi sur Changan et Chery apparemment.

Le robot Xpeng Iron est déjà à l’œuvre en Chine. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Changan propose aussi de la conduite autonome, des robots et e-VTOL. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les voitures volantes ou e-VTOL sont aussi de plus en plus mises en avant par les constructeurs automobiles qui se lancent sur ce créneau. Là encore, les engins les plus remarquables sont déjà visibles chez Xpeng, Changan et Chery, mais ce ne sont pas les seuls à en faire la promotion. Il convient de préciser qu’en Chine, les premières licences d’exploitation de ces véhicules volants (e-VTOL) commencent à être diffusées. Ces véhicules deviennent une réalité dans certaines villes.

Sur le stand Chery, au salon de Shanghai. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le marché automobile chinois évolue extrêmement vite et les groupes chinois sont à l’affût de toutes les tendances à venir en matière de technologie, pour ne surtout pas louper le coche. Les marques se battent pour se différencier sur ce marché ultra-concurrentiel, ce qui les incite à se dépasser en permanence. Nous voilà donc très loin du concept de salon automobile en perte de vitesse ou d’intérêt, comme aux États-Unis et même en Europe.

