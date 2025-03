Lecture Zen Résumer l'article

La Xiaomi SU7 est officiellement la voiture la plus sûre de Chine. La berline électrique a reçu la plus haute note au crash-test C-NCAP. On compare avec notre crash-test européen.

Les voitures n’ont jamais été aussi sûres de nos jours et il est rare de voir un nouveau modèle obtenir moins de quatre étoiles au crash-test. Autrefois un critère primordial, le passage au test de l’Euro NCAP n’est plus autant mis en avant. Il reste cependant un indicateur utile pour les automobilistes les plus soucieux de leur sécurité à bord.

Niveau sécurité, une voiture électrique tire particulièrement son jeu : la Xiaomi SU7. La berline chinoise est passée au crible du test C-NCAP, le crash-test chinois, et ses résultats viennent d’être publiés le 25 mars 2025. La SU7 est officiellement la voiture la plus sûre de Chine, mais serait-ce équivalent avec le crash-test européen ?

Un score proche de la perfection

Pour son tout premier modèle, Xiaomi a frappé fort puisque la SU7 a obtenu un score de 93,5 %, donnant donc droit à la note maximale de cinq étoiles. Il s’agit de la meilleure performance jamais enregistrée par l’organisme de sécurité chinois. Dans le détail, la berline électrique a atteint un score de 94,3 % dans la protection des occupants et de 90,4 % en ce qui concerne la protection des piétons. Enfin, sur la sécurité active, la SU7 a obtenu la note de 95,2 %. On n’attendait pas moins d’une entreprise qui est surtout connue pour ses appareils high-tech.

La Xiaomi SU7 au crash-test chinois C-NCAP. // Source : C-NCAP

Le crash-test de la Xiaomi SU7 serait-il semblable en Europe ?

Même si la Xiaomi SU7 n’est pas commercialisée (pour le moment) en Europe, on peut se demander si la berline chinoise obtiendrait un aussi bon score avec les standards du crash-test que passent les modèles vendus chez nous.

Oui, la SU7 pourrait tout à fait gagner le précieux sésame des cinq étoiles à l’Euro NCAP. Lors de l’évaluation des impacts frontaux des voitures, la vitesse est plus élevée dans le crash-test chinois (55 km/h) qu’européen (50 km/h). Toujours dans les impacts, mais latéraux, les vitesses sont les mêmes pour les deux protocoles, cependant le poids de la barrière projetée est plus lourd dans le cas du C-NCAP (1 700 kg) que dans l’Euro NCAP (1 400 kg).

La Xiaomi SU7 au crash-test chinois C-NCAP. // Source : C-NCAP

De manière générale, les deux organismes mesurent de manière similaire la résistance des voitures. En revanche, l’Euro NCAP prend en compte dans une catégorie distincte la sécurité des enfants à bord, ce que le C-NCAP ne fait pas. De quoi, peut-être, faire évoluer la note globale.

