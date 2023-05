Inutile de chercher cette voiture en France, il s’agit bien sûr d’une voiture chinoise avec son tarif local. La Wuling Hongguang Mini EV était déjà la voiture électrique la moins chère, mais avec ce nouveau tarif, grâce à sa batterie en location, elle est imbattable.

Depuis son lancement en 2020, la Wuling Hongguang Mini EV est un bestseller en Chine. En 2021 et 2022, il s’est vendu plus de 400 000 exemplaires par an de ce modèle chinois. Il n’y a que Tesla pour faire mieux. La marque a même passé le cap des 1 million d’exemplaires début 2023. Cependant, même si cette petite voiture électrique continue à bien se vendre, les volumes ont un peu baissé et la concurrence s’est intensifiée. La marque a donc décidé de frapper un nouveau coup avec un prix défiant toute concurrence selon les médias chinois comme Autohome.

En associant ce modèle à une offre de location de sa batterie, le groupe SAIC-GM-Wuling peut afficher sa micro-citadine à la vente à l’équivalent de 2 600 € (19 800 RMB en Chine). À titre de comparaison, en France, un vélo électrique comme le Cowboy 4 est vendu 2 990 €.

Une batterie en location à partir de 26 €/mois

Le prix de base de ce modèle avec achat de la batterie débute à partir d’un peu plus de 4 300 €, ce qui est déjà particulièrement bas. Mais en proposant comme tarif d’entrée de gamme une voiture à 2 600 €, la Wuling Hongguang Mini EV sera difficile à battre.

Moins de 3 m de long pour la Wuling Hong Guang MINIEV // Source : Wuling

À ce tarif-là, il faut par contre rajouter l’abonnement mensuel pour la location de la batterie. Celle-ci est facturée 26 € par mois sur une durée de 60 mois. Dans cette version, la Mini EV offre une autonomie de 120 km (norme chinoise) pour une batterie LFP de 9,3 kWh.

Le modèle dispose également de 4 autres finitions, offrant différentes autonomies et équipements supplémentaires, et d’une déclinaison cabriolet. Dans sa version la plus haut de gamme, la Mini EV Gameboy offre jusqu’à 300 km d’autonomie pour une batterie de 26,5 kWh. Son tarif est alors de 4 670 € pour la voiture, et la location de batterie grimpe quand même à 74 €/mois sur 60 mois. Un loyer qui s’affiche alors au même tarif que la location de la batterie de la Renault Zoé lorsque l’alternative existait encore.

La finition Gameboy de la Wuling Hong Guang MINIEV // Source : Wuling

Une mini voiture électrique qui a du sens

Cette Wuling Hongguang Mini EV est donc une mini voiture de moins de 3 mètres de long (2,92 m). Elle offre dans ce gabarit 4 places. Les sièges arrière peuvent être rabattus pour servir d’espace de stockage, offrant alors jusqu’à 741 litres.

Coté motorisation, la version de base est équipée d’un petit moteur de 27 ch et la version Gameboy d’un moteur unique de 41 chevaux. Le modèle peut être équipé de batteries LFP ou NMC selon les versions, en offrant une autonomie de 120, 170, 200 ou 300 km.

Pour son prix, la Mini EV est loin d’être ridicule, même si la version d’entrée de gamme n’est pas fournie avec la climatisation, c’est imbattable. En France, une déclinaison de ce modèle, nommée Nikrob Freze, doit être commercialisée. Elle était annoncée avec un tarif d’environ 12 000 €, mais l’arrivée concrète de cette version sur le marché européen tarde à se faire connaître.

Configurateur Freze Nikrob // Source : Freze

Les constructeurs chinois sont-ils l’avenir de la mobilité électrique ? Ce sujet se retrouve aussi dans notre newsletter hebdomadaire. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur la mobilité de demain.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !