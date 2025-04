Lecture Zen Résumer l'article

Ferrari prépare son premier modèle 100 % électrique. Un coup de poignard pour les puristes, qui ne sont pas au bout de leur peine, car le constructeur italien pourrait peut-être reprendre une plateforme chinoise.

Amateurs d’automobiles, accrochez-vous bien pour ce qu’il va suivre, car la nouvelle ne risque pas de vous plaire : Ferrari serait en discussion avec le constructeur chinois Leapmotor pour reprendre l’une de ses plateformes électriques.

D’après Reuters, en direct du Salon automobile de Shanghai (du 23 avril au 2 mai), le patron de la marque chinoise, Zhu Jiangming, aurait confié lui-même à l’agence de presse être « en pourparlers avec Ferrari en vue d’un partenariat similaire pour le développement d’un nouveau modèle. » Enzo Ferrari est sûrement en train de se retourner dans sa tombe.

Des Ferrari électriques à moitié chinoise ?

Même les constructeurs les plus exclusifs et réputés pour leurs mécaniques rutilantes comme Ferrari préparent (plus en douceur) le virage électrique. Néanmoins, même pour un constructeur qui se porte aussi bien avec presque 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, développer une gamme 100 % électrique reste couteux. Pour rappel, la marque au cheval cabré envisage d’avoir 40 % de ses ventes avec une telle motorisation.

Le mulet de la future Ferrari 100 % électrique // Source : Stephan Barral via Instagram

Pour réussir au mieux l’ajout de l’électrique à sa gamme, Ferrari collaborerait donc avec le constructeur chinois Leapmotor pour concevoir la plateforme sur laquelle s’appuieront ses futures modèles zéro émission (à l’échappement). Cette affirmation du patron chinois pourrait ainsi avec la visite de son homologue italien de chez Ferrari, Benedetto Vigna, qui a rendu visite à Leapmotor au mois de février. Ferrari n’a de son côté, ni affirmé, ni démenti les propos de Zhu Jiangming. S’agissant de « discussions », le projet pourrait également tout simplement ne pas aboutir.

La première Ferrari 100 % électrique sera présentée en 2025

Leapmotor ou non, cette année marquera un tournant dans l’histoire de Ferrari. Le 9 octobre 2025, le constructeur au cheval cabré présentera sa toute première voiture électrique, qui est pour le moment baptisée sobrement elettrica. Le mystère autour du modèle est toujours bien verrouillé : puissance, batterie, autonomie, performances, rien n’a filtré.

Même sa carrosserie reste à connaître. Tout ce que l’on sait, c’est que ce modèle profitera d’une bande sonore spécifique et procurera « beaucoup de plaisir » de conduire, selon le patron.

