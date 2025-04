Lecture Zen Résumer l'article

Le Cybertruck n’ayant pas tenu ses promesses en matière d’autonomie, Tesla avait prévu une extension de batterie à fixer dans la benne du pickup. Sauf que cette option coûteuse a discrètement disparu du site de la marque.

Le Tesla Cybertruck cumule les déceptions, tant au niveau des ventes, des rappels que sur sa fiche technique. Si certains clients du Cybertruck se sont fait une raison d’avoir un modèle qui ne collait pas aux promesses initiales, cette nouvelle déconvenue de Tesla commence sérieusement à les agacer.

Discrètement, Tesla a retiré de son catalogue d’accessoires l’extension de batterie initialement prévue pour le Cybertruck, comme l’ont signalé Electrek. Une option à 15 000 euros environ, pour laquelle les clients intéressés ont déjà versé des acomptes.

En quoi consistait cette option de prolongateur d’autonomie ?

Pour comprendre l’origine de cette option, il faut remonter à la première présentation du concept de Cybertruck en 2019. Parmi les trois versions présentées, il y avait la version haut de gamme à trois moteurs et 800 km d’autonomie (500 miles) qui devait être vendue 70 000 dollars. Cinq ans plus tard, la réalité est bien différente, le modèle équivalent n’offre plus que 480 km d’autonomie (300 miles) pour plus de 100 000 dollars. En clair, ce sont 320 km d’autonomie promis qui se sont évaporés entre l’annonce et la réalité.

Range extender intégré à la benne du Cybertruck pour plus d’autonomie // Source : capture site Tesla

Pour un véhicule destiné à tracter des charges lourdes, l’autonomie limitée pose un vrai problème, notamment pour les professionnels. Mais, Tesla a la solution, a rassuré Elon Musk lors de l’officialisation du modèle en décembre 2023 : l’entreprise proposera prochainement en accessoire un prolongateur d’autonomie. Ici, il n’est nullement question d’un moteur thermique ajouté comme pour les EREV/REEV, mais d’une batterie supplémentaire qui devait se fixer dans la benne du pickup et occuper un tiers de l’espace disponible. Tout cela permettra d’ajouter 120 miles ou 193 km d’autonomie électrique supplémentaire.

L’accessoire est proposé pour la « modique » somme de 15 000 €, que les clients pouvaient déjà réserver sur la boutique d’accessoires de Tesla, moyennant un acompte compris entre 455 € et 1820 € (selon la période où ils l’ont commandé). Malgré un tarif salé, plusieurs clients ont procédé à une réservation, mais n’ont jamais rien reçu, et pour cause…

L’autonomie du Cybertruck chute en tractant, le range extender était réclamé par les clients pour cela // Source : Tesla

Une promesse en l’air ?

Les clients Tesla devraient pourtant savoir mieux que personne que les réservations d’un hypothétique produit à venir est toujours une loterie chez la marque américaine. Les clients du Roadster ne le savent que trop bien.

Les premières livraisons du Cybertruck ont eu lieu fin 2023, et depuis plus d’un an et demi certains clients attendent toujours ce prolongateur d’autonomie qu’ils ont réservé. Il est possible que le produit ne voie finalement jamais le jour.

Capture site Tesla proposant l’option // Source : Electrek

Sans communication particulière, la marque a supprimé la page de l’accessoire sur son site, ce qui, chez Tesla, n’augure jamais rien de bon. Surtout que le calendrier d’entrée en production a déjà été repoussé à deux reprises. Les clients qui ont procédé à la réservation de cette option n’ont pas plus reçu d’informations sur le sujet : aucun email de Tesla. Ce sont les médias, les réseaux sociaux ou les forums qui leur apprennent la nouvelle. Il convient de préciser que l’acompte de 2 000 dollars était non remboursable.

Beaucoup pensent maintenant que la marque ne le proposera jamais, qu’il ne s’agissait que d’une diversion pour faire digérer la pilule du manque d’autonomie. Qu’éventuellement la marque pourrait proposer une nouvelle version du Cybertruck intégrant l’autonomie initialement prévue, mais que les premiers clients seront potentiellement floués si Tesla ne propose pas une mise à jour du pack batterie.

Fidèle à ses habitudes, Tesla entretient le flou. Mais à force de promesses non tenues, même les fans les plus patients pourraient finir par décrocher.

