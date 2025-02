Lecture Zen Résumer l'article

Le préparateur Mansory a le don de proposer des customisations de voitures un peu extrêmes. Mais ce qu’il propose pour le Cybertruck le rend encore plus… effrayant !

Les fans du Tesla Cybertruck ou de Mansory adoreront sûrement cette transformation. Le préparateur allemand est réputé pour faire des modifications assez osées sur les véhicules de luxe. Encore une fois, l’entreprise n’a pas fait dans la dentelle en s’attaquant à l’emblématique pickup de Tesla, qui vient d’intégrer son catalogue le 27 février.

Mansory a remplacé plusieurs éléments de carrosserie du Cybertruck par de la fibre de carbone, non sans ajouter aussi quelques appendices pas forcément aérodynamiques pour le style.

Moins d’acier inoxydable, plus de carbone

Le Tesla Cybertruck n’est déjà pas connu pour son design harmonieux, mais Mansory l’a rendu encore plus extrême. Enfin, nous ne partageons apparemment pas le même avis que Mansory sur le Cybertruck, leur communiqué de presse débute ainsi : « Le Tesla Cybertruck possède déjà l’une des carrosseries les plus extraordinaires du monde de l’automobile. »

Moins d’acier inoxydable remplacé par de la fibre de carbone // Source : Mansory

Après leur passage, impossible de confondre le Cybertruck avec un frigo ou une benne à ordures. Tant mieux vu que le budget de préparation doit être assez conséquent. Le montant n’a pas été divulgué, mais il est probable que celui-ci double le prix d’achat du Cybertruck.

Le capot et calandre abandonnent l’acier inoxydable pour de la fibre de carbone. Les parechocs, les bas de caisses, les passages de roues et les rétroviseurs passent aussi à la fibre de carbone. De fausses entrées d’air et des logos Mansory rétroéclairés sont aussi ajoutés. Une rampe d’éclairage sur le toit du pickup est aussi ajoutée pour compléter le look improbable. Enfin, de nouvelles jantes 26 pouces sont intégrées pour compléter l’ensemble.

Le Mansory Elongation est une version effrayante du Cybertruck // Source : Mansory

C’est certainement l’arrière avec ses ailettes, sorte de signature de la marque, qui interpelle le plus quant à l’intérêt de cette création ajoutée au catalogue de Mansory. Il est probable que l’ensemble de ces ajouts plombe la consommation du Cybertruck en créant des turbulences inutiles.

Un intérieur moins extravagant

L’intérieur du Cybertruck standard reprend le style Tesla ultra épuré, pour ne pas dire dépouillé. Finalement, Mansory y apporte un petit quelque chose qui le rend bien moins insipide qu’à l’origine.

Intérieur du Cybertruck revisité par Mansory // Source : Mansory

L’acheteur choisit lui-même la teinte d’accent pour l’intérieur. Dans l’exemple présenté, c’est un jaune fluo qui a été choisi pour relever l’intérieur.

Le cuir végan de Tesla est remplacé par du cuir véritable. D’autres pièces sont travaillées à base de fibre de carbone pour compléter l’intérieur.

Enfin, comment parler de cette création sans faire référence au nom donné : Mansory Elongation. Le préparateur semble avoir cherché un mot qui contenait « Elon » pour le clin d’œil. Au point où on en est, pourquoi pas !

