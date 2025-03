Lecture Zen Résumer l'article

Tesla vient de renouveler son best-seller, le Tesla Model Y. Face à lui, des alternatives ont de sérieux atouts. BYD, Xpeng, ou même des marques européennes, proposent des véhicules électriques convaincants. Voyons ce que l’on peut considérer en face du nouveau Tesla Model Y en ce début d’année 2025.

Le Tesla Model Y dans sa version restylée est enfin disponible depuis le 24 janvier 2025, et le moins que l’on puisse dire est qu’il ravit les premiers testeurs, y compris sur Numerama. Avec une gamme qui s’échelonne de 45 000 à 53 000 euros, il y a de la place pour que les concurrents directs sur le segment des SUV électriques s’insèrent au bon endroit.

Mais, en 2025, après des années d’hégémonie de Tesla sur le marché de la voiture électrique, les alternatives sont bien présentes. Que ce soit du côté des constructeurs historiques européens avec Renault, Peugeot ou Volkswagen, ou des nouveaux venus d’Asie comme Xpeng et BYD, il y a désormais l’embarras du choix. Avec les nouveautés proposées, l’avance qu’avait Tesla est-elle toujours présente ? Faut-il plutôt se rabattre vers d’autres véhicules, soit plus abordables, soit plus rapides à charger, soit simplement différents ?

Tesla Model Y (2025) : une gamme complète pour tous les profils

Lors de l’annonce du nouveau Tesla Model Y en début d’année, beaucoup étaient perplexes quant au placement tarifaire. En effet, la version Launch Series à 60 990 euros était plutôt une mauvaise affaire, et n’a donc probablement pas trouvé autant de preneurs qu’un Model Y Propulsion, proposé aujourd’hui pour 16 000 euros de moins. D’ailleurs, environ un mois après son annonce, cette version Launch Series a disparu pour laisser place aux versions plus classiques que l’on connaissait jusqu’à présent.

Au début du printemps 2025, la gamme se décompose comme suit :

Model Y Propulsion à 44 990 euros (500 km WLTP, 5,9 s 0 à 100 km/h),

Model Y Grande Autonomie, Propulsion à 46 990 euros (622 km WLTP, 5,6 s 0 à 100 km/h),

Model Y Grande Autonomie, transmission intégrale à 52 990 euros (586 km WLTP, 4,8 s 0 à 100 km/h).

La grande force de Tesla est toujours sa dotation de série, qui est quasi similaire sur les trois versions. On retrouve ainsi l’Autopilot, les sièges électriques chauffants et ventilés, le coffre électrique, la conduite sans clé, la clé sur smartphone, les mises à jour à distance, l’accès au réseau de Superchargeurs, le toit panoramique ou encore un accès en 4G permanent sans avoir à cocher la moindre option.

Nouveau Model Y dans un centre commercial de Berlin. // Source : Tesla Europe

À une époque où de plus en plus de constructeurs tentent de proposer un prix d’appel pour attirer des clients, avant de les inciter à prendre des options payantes, Tesla prend le contrepied en vendant des Model Y Propulsion blanches, à l’intérieur noir, par dizaines de milliers chaque trimestre.

Néanmoins, les autres acteurs du secteur proposent des alternatives pertinentes au nouveau Model Y, qui semblent tout avoir pour cartonner en 2025.

Une concurrence qui a fort à faire pour rivaliser la Tesla Model Y

Les constructeurs ont bien remarqué le Model Y depuis sa sortie en 2019. En quelques années, à coups d’usines en Asie et en Europe, le SUV électrique a su s’imposer comme la voiture la plus vendue de la planète en 2023. Après une bonne année 2024, mais un début d’année 2025 plutôt en berne, vers quoi peut-on se tourner si l’on souhaite rouler dans un SUV électrique qui n’est pas celui de Tesla ? Et surtout, avec un budget comparable (entre 40 000 et 55 000 euros), existe-t-il un meilleur choix ?

Xpeng G6

L’une des voitures les plus intéressantes du moment vient d’une entreprise encore trop peu connue en France, puisqu’il s’agit de la Xpeng G6. Le SUV coupé va taper le Model Y là où cela fait le plus mal : la charge rapide. En effet, avec son architecture 800 volts, Xpeng affirme recharger de 10 à 80 % en 20 minutes, alors qu’il faut 50 % plus de temps pour recharger le Model Y.

En termes de prix, les trois versions de Xpeng G6 sont placées pour faire face directement à celles du Model Y, tout en embarquant des batteries plus capacitives. Ainsi, la Xpeng G6 Propulsion – Autonomie Standard à 42 990 euros embarque une batterie de 66 kWh, la version Propulsion – Autonomie Etendue à 46 990 euros en a une de 87,5 kWh, tout comme la version Transmission Intégrale – Performance à 50 990 euros.

Xpeng G6. // Source : Xpeng

Néanmoins, comme vous le savez probablement, la taille de la batterie ne montre qu’une partie de l’équation, puisque la consommation plus élevée de la Xpeng G6 ne lui permet pas de rivaliser avec le Model Y sur l’autonomie. Bien que la batterie soit environ 10 % plus capacitive à configuration égale pour la Xpeng G6, l’autonomie reste entre 10 % et 15 % plus importante en faveur du Model Y.

Sur le reste, les caractéristiques sont plutôt comparables, tant sur les assistances à la conduite (avec un avantage pour Xpeng sur le changement de voie actif et les aides au stationnement via XPILOT) que de confort à bord (sièges chauffants et ventilés de série pour les deux). C’est sans doute le plus gros concurrent au Model Y, mais il est encore méconnu en France, où Xpeng commence tout juste à s’implanter.

Hyundai Ioniq 5

La Hyundai Ioniq 5 reste une des références du marché en 2025, avec des forces qui sont toujours les mêmes : un design iconique, un intérieur spacieux et surtout une charge rapide qui est au niveau de ce qu’il se fait de mieux. Comme pour la Xpeng G6, les 800 volts sont là pour montrer que l’on peut charger de 10 % à 80 % en 18 minutes, et donc limiter les temps de pause d’une manière impossible avec un Model Y.

Malheureusement pour Hyundai, la consommation plus élevée que le Model Y ne lui permet pas d’afficher une autonomie WLTP impressionnante. En effet, l’entrée de gamme à 44 800 euros a une autonomie de 440 kilomètres, malgré une batterie de 63 kWh. C’est 12 % de moins qu’un Model Y Propulsion doté d’une batterie de 60 kWh.

Ioniq 5 : 10 à 80 % en 18 minutes sur Ionity. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour les versions dotées de la plus grosse batterie de 84 kWh, l’autonomie maximale est de 570 kilomètres, soit une cinquantaine de moins que la version la plus capable du nouveau Model Y. Comptez 44 800 euros pour la Ioniq 5 la moins chère, et jusqu’à 62 800 euros pour la version la plus performante, ce qui reste tout de même nettement au-dessus du Model Y à quatre roues motrices.

Objectivement, à part sur la charge rapide, la Ioniq 5 de 2025 manque d’atouts pour faire le poids face au nouveau Model Y. Les équipements de série sont comparables, les performances sont inférieures pour la Ioniq 5, et le prix n’est pas franchement en faveur de Hyundai.

Renault Scenic E-Tech

La marque au losange propose deux versions de Scenic à mettre en face des différentes Model Y : une avec une batterie de 60 kWh et une autonomie de 430 kilomètres, et une autre avec 87 kWh de batterie pour 625 kilomètres d’autonomie. On retrouve donc des véhicules comparables au Model Y Propulsion d’une part, et Grande Autonomie Propulsion d’autre part.

Toutefois, la comparaison s’arrête probablement là : dès que l’on va plus loin, l’avantage est toujours en faveur du SUV de Tesla. Consommation plus importante pour la Scenic, charge rapide en deçà (40 minutes pour le 10 % à 80 %), 0 à 100 km/h en 7,9 secondes dans le meilleur des cas, coffre plus petit, et dotation de série qui ne permet de rivaliser ni avec l’Autopilot, ni avec le confort à bord (sièges et volant chauffants en option).

Renault Scénic e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Cependant, avec un prix d’appel à 39 990 euros, Renault arrivera sans aucun doute à faire un appel du pied aux personnes qui ne veulent pas dépasser le seuil symbolique des 40 000 euros. Il faudra pour ça accepter les différences entre les deux véhicules, qui sont clairement en faveur du Model Y. Notez que les versions plus haut de gamme de la Scenic E-Tech sont affichées à 52 490 euros, soit tout autant que le Model Y le plus cher du moment.

Peugeot E-3008

Le Peugeot E-3008 joue-t-il dans la même cour que le nouveau Tesla Model Y ? En théorie, le constructeur français veut marquer les esprits en mettant un pack de 97 kWh (20 % plus gros que sur les Model Y Grande Autonomie) dans son SUV électrique pour 46 990 euros. Grâce à cette batterie XXL, l’autonomie affichée atteint 669 kilomètres, ce qui est au-dessus de ce que propose le meilleur Model Y dans cet exercice.

Toutefois, c’est probablement le seul avantage du E-3008 face au Model Y, puisque les performances sont incomparables (8,7 secondes pour le 0 à 100 km/h), tout comme la puissance de recharge qui plafonne à 160 kW, ou encore le volume de coffre (589 litres contre 822 litres pour le Model Y).

Peugeot e-3008 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si l’on s’aventure ensuite à regarder le catalogue d’options chez Peugeot, on remarque qu’il faudra payer pour avoir les sièges chauffants sur l’entrée de gamme, tout comme pour la navigation connectée, la pompe à chaleur et les aides à la conduite.

Le bon point est sans doute à chercher du côté des offres ponctuelles, comme la proposition d’un E-3008 à 38 650 euros au mois de mars, avec une plus petite batterie de 73 kWh offrant 510 kilomètres d’autonomie. Voilà qui reste bien plus abordable que le Model Y d’entrée de gamme.

Volkswagen ID.4

Volkswagen souhaite grappiller des parts de marché à Tesla sur le segment des SUV électriques, et a donc réorganisé sa gamme en proposant ce que Tesla n’a pas encore osé faire : une plus petite batterie pour tirer les prix vers le bas. C’est ainsi qu’une batterie de 52 kWh, avec une autonomie de 360 kilomètres, a fait son apparition pour l’entrée de gamme du Volkswagen ID.4, avec un prix de 41 500 euros (la charge rapide est limitée à 50 kW, elle est donc à réserver aux trajets du quotidien). Le Model Y le moins onéreux est affiché à 3 500 euros plus cher, certes avec une autonomie bien plus importante. Pour celles et ceux qui ne font pas de grands voyages en voiture, le prix sera un critère plus important que l’autonomie.

Essai du Volkswagen ID.4. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

De l’autre côté de la gamme, on retrouve une batterie de 77 kWh qui promet jusqu’à 572 kilomètres d’autonomie, mais le Model Y garde l’avantage sur la charge rapide quelle que soit la configuration. En effet, pour les Model Y Grande Autonomie, la charge grimpe à 250 kW, quand elle est bridée à 175 kW pour les ID.4 les plus capables. Pire, sur certaines configurations, elle n’atteint que 135 kW, alors que la moins onéreuse des Model Y accepte tout de même 175 kW.

Si, de prime abord, les deux véhicules semblent jouer dans la même catégorie, on se rend rapidement compte qu’il faut ajouter certains équipements pour rivaliser avec le Model Y. Par exemple, la pompe à chaleur à 1 170 euros, les packs confort, assistance et infotainment peuvent faire grimper la facture pour arriver à une dotation comparable à celle de série chez Tesla. Au final, on se retrouve alors avec une voiture plus chère, qui charge moins vite, et qui a moins d’autonomie.

En 2025, battre Tesla reste une mission difficile

Vous l’aurez compris, que ce soit en allant chercher du côté des constructeurs historiques (Peugeot, Renault, Volkswagen) ou des challengers asiatiques (Hyundai, Xpeng), proposer un véhicule qui peut faire face au Model Y n’est pas tâche aisée.

En restant dans le monde des SUV électriques, la concurrence existe bien, mais aucune proposition n’arrive à dépasser le Model Y sur les piliers de la voiture électrique que sont l’autonomie, la capacité de charge rapide, les performances, la consommation et la simplicité d’usage.

Lorsque l’on dresse un bilan du marché des SUV électriques actuellement, le Model Y sort vainqueur au niveau des fiches techniques, sans qu’il n’y ait de match réellement serré. Et, si l’on souhaite élargir aux autres segments, on retrouverait rapidement la Tesla Model 3 comme concurrente, là encore devant d’autres marques. Comme quoi, même en 2025, battre Tesla ne s’annonce pas comme une mince affaire.

