Pour le lancement de son Model Y restylé, Tesla a mis en vente une édition limitée « Launch Series » à 60 990 €. Les clients se sont-ils faits avoir par une fausse proposition alléchante ?

Bonne ou mauvaise affaire, l’édition spéciale de lancement du Tesla Model Y ? Le débat est ouvert. Tesla vient d’ouvrir les commandes du Model Y restylé à l’ensemble des versions, le 21 février. L’édition spéciale « Launch Series » n’est donc plus d’actualité. Néanmoins, avec les nouveaux prix du Model Y, l’intérêt de cette version de lancement est une nouvelle fois largement remis en question.

Tesla n’a pas vraiment gâté les clients qui se sont précipités pour acquérir le nouveau Model Y. Le constructeur américain joue décidément avec le feu.

Le nouveau Tesla Model Y (2025) en gris Quicksilver // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Où est l’avantage client du Model Y Launch Series ?

Alors que l’ancien et le nouveau Model Y cohabitaient sur le configurateur de la marque, 9 000 € séparaient l’ancien Model Y Grande Autonomie du nouveau dans sa version de lancement. L’écart de prix important se justifiait par quelques équipements intégrés de série au Model Y Launch Series :

La peinture : noir uni (1 300 €) ou gris quicksilver (2 600 €) ;

Les jantes 20 pouces Helix (2 100 €) ;

Le crochet d’attelage (1 350 €) ;

L’option Boost de puissance (1 800 €) ;

Des badges et inserts spécifiques « Launch Series ».

En effet, en ajoutant tous ces équipements à l’ancienne version du Model Y Grande Autonomie à transmission intégrale (51 990 €), il y avait un léger avantage financier à opter pour cette édition limitée, en plus de bénéficier de tous les changements apportés au modèle restylé. Mais celle-ci a quand même créé un débat au sein des fans de la marque. Beaucoup n’ont pas trouvé un réel attrait, et Tesla leur donne probablement raison en dévoilant les nouveaux prix du Model Y.

Configurateur Tesla le 18 février 2025 // Source : capture site Tesla

Des cadeaux qui n’en sont pas

Les finitions spécifiques au lancement d’un nouveau modèle sont légion chez les constructeurs automobiles. Généralement, les marques, comme celles du groupe Stellantis, proposent un modèle bien équipé à un prix d’appel qui doit aider à lancer la commercialisation avec la configuration idéale sans en faire des tonnes. Les clients sortent majoritairement gagnants avec une telle offre.

Tesla s’est décidé à reprendre ce concept d’abord avec le Cybertruck (Founder Edition), puis avec le nouveau Model Y. Là où les autres constructeurs proposent une économie sur les équipements fournis, Tesla mise avant tout sur l’exclusivité avec ses badges spécifiques.

Tesla Model Y configuré comme la Launch Serie (hors Boost à 1 800 €) // Source : capture site Tesla France

Tesla n’a pas fait réellement l’effort d’offrir des équipements aux acheteurs du Model Y Launch Series en Europe. Le client paie surtout des options imposées, sans réelle économie. Cela inclut en plus un choix restreint de couleurs et une consommation accrue avec les jantes de 20 pouces, au lieu de celles plus économiques et confortables de 19 pouces.

Le Tesla Model Y Grande Autonomie à transmission intégrale est disponible à partir de 52 990 € sur le configurateur. Si l’on choisit la teinte noir uni et que l’on ajoute les autres options du pack de lancement, on obtient un véhicule à 59 540 €, au lieu des 60 990 € de la Launch Series. En version gris Quicksilver, le configurateur affiche 60 840 €, un prix toujours inférieur à la Launch Edition.

Logo Launch Series du Tesla Model Y // Source : Tesla Chine

Au sein de la rédaction de Numerama, on trouve que les badges spécifiques à la « Launch Series » sont chèrement payés. Bien sûr, les clients seront aussi les premiers à recevoir leur véhicule, et, pour certains, cela vaut largement le coup. Tesla mérite quand même un carton rouge pour l’occasion, car ce n’est pas très correct vis-à-vis de ses clients. Certains pourraient même avoir tout intérêt à annuler leur commande pour en repasser une autre. Les Model Y de la Launch Series ne sont même pas encore livrés que les voitures pourraient déjà subir une décote plus importante que les versions classiques du modèle.

