Plusieurs mois après les premières livraisons du Peugeot e-3008, la commercialisation de la version à grande autonomie est sur le point d’être lancée. À en croire la communication de la marque, Peugeot fonde beaucoup d’espoir sur cette déclinaison.

Si l’on croise de plus en plus de nouveaux Peugeot 3008 sur les routes françaises, la version 100 % électrique semble avoir un démarrage faible par rapport aux autres motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Il convient de préciser qu’une seule motorisation électrique, sur les trois promises, n’est livrable pour le moment. À la différence du Renault Scénic, Peugeot a choisi d’étaler dans le temps l’arrivée des différentes déclinaisons. Les 680 ou 700 km vantés lors de la campagne publicitaire ne seront disponibles pour les clients que dans les semaines à venir.

Selon le dernier communiqué de presse de Peugeot du 16 septembre, le modèle sera dévoilé en Première mondiale au Mondial de Paris. Espérons pour la marque que Peugeot nous réserve d’autres choses plus excitantes sur leur stand, qu’une grande batterie dans une carrosserie connue depuis plusieurs mois.

Les batteries françaises ACC entrent enfin dans le jeu

Les Peugeot e-3008 et e-5008 vont enfin pouvoir dire qu’ils sont complètement « made in France ». Les modèles sont assemblés dans l’usine de Sochaux, et les batteries de cette version à grande autonomie viendront de l’usine française d’ACC Douvrin.

Plateforme STLA Medium // Source : Peugeot

Peugeot apporte plusieurs précisions concernant ces batteries :

Le pack batterie fait 96,9 kWh utile (pour 98 kWh au total).

La puissance de recharge atteint jusqu’à 160 kW en pic, et permet un 20 à 80 % en 27 minutes. Ce n’est pas aussi exaltant que ce que l’on peut observer avec les plateformes 800 V, mais cela reste correct pour du 400 V.

Ces versions « long range » vont inaugurer le pré-conditionnement de la batterie, permettant d’optimiser le temps de charge lors des longs trajets (notamment utile par temps froid).

La batterie grande autonomie n’est plus épaisse que de 15 mm par rapport à l’autre batterie, ce qui permet d’embarquer plus d’énergie dans le même espace, sans réduire l’habitabilité ou le coffre de cette version.

Peugeot rappelle que cet ensemble moteur batterie de 170 kW (230 ch) et 98 kWh de batterie permet de réaliser 700 km wltp sur le Peugeot e-3008, et 668 km sur le Peugeot e-5008.

Selon la marque : « l’autonomie de 700 km du Peugeot E-3008 Electrique 230 Long Range lui permet de réaliser un trajet Paris – Nice en seulement deux arrêts, contre au moins trois pour tous ses concurrents. » Cela restera à tester.

Peugeot dévoilera plus tard, certainement autour du Mondial de Paris en octobre, les tarifs de cette nouvelle déclinaison. Si la promesse de belles autonomies peut intéresser des acheteurs, particulièrement ceux professionnels, le tarif pourrait quand même refroidir l’envie d’achat.

Peugeot e-5008 pourrait atteindre jusqu’à 668 km // Source : Peugeot

Pour le moment seulement 18 % d’électrique

Toute la campagne de promotion du nouveau e-3008 a été faite autour de la version électrique. Pour autant, les immatriculations de ces versions sont plus basses que ce que la marque semblait indiquer un peu plus tôt dans l’année. Au 1ᵉʳ août, la marque a envoyé un communiqué de presse indiquant que le Peugeot 3008 avait déjà reçu plus de 50 000 commandes à l’échelle européenne et qu’un quart de ces commandes concernait la version électrique. La marque indiquait ainsi dans son communiqué : « Avec un mix électrique de 25 % (bien supérieur à la moyenne du segment), le Peugeot E-3008 enthousiame par son concept innovant. »

Recharge du Peugeot e-3008 sur Fastned // Source : Raphaelle Baut

Si l’on regarde les données du marché français, qui est normalement le plus gros de la marque, l’impression n’est pas aussi enthousiasmante. Sur 9 791 Peugeot 3008 (nouvelle génération) immatriculés jusqu’à fin août, seuls 1 787 l’ont été en électrique. Ce n’est qu’un peu moins de 18 %. Il est possible que les livraisons de la version électrique patinent par rapport aux commandes, il faudra observer de nouveau les chiffres à la fin de l’année.

Mais les volumes d’immatriculations sont tout de même deux fois moins importants que pour le Renault Scénic, celui-ci est déjà à 3 754, alors que les deux modèles ont eu un lancement simultané en France. Renault Scénic se classe ainsi 15ᵉ au cumul des immatriculations de l’année 2024, pendant que le Peugeot e-3008 n’est que 27ᵉ. Il semblerait étonnant que d’autres marchés européens renversent la vapeur.

Le pourcentage de version électrique n’est pas aussi catastrophique que pour la Peugeot e-308, mais Peugeot est quand même bien au-dessous de ce que nous avons pu observer cet été : Numerama a comparé la part de voiture électrique pour des modèles également vendus avec d’autres énergies.

Peugeot doit certainement compter beaucoup sur cette version à grande batterie pour relancer la dynamique sur e-3008 et e-5008.

