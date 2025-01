Lecture Zen Résumer l'article

Peugeot revendique 100 000 commandes en Europe pour son e-3008. Pourtant, les statistiques d’immatriculation ne confirment pas un tel succès du véhicule électrique.

Le Peugeot e-3008 serait une réussite commerciale, selon les déclarations du constructeur français. Un communiqué de presse a même été publié par Peugeot le 16 janvier 2025 pour se féliciter des bons résultats de son modèle lancé en 2024 : 100 000 commandes enregistrées en Europe, depuis son lancement en 2024.

Si ces commandes avaient été des livraisons, le Peugeot e-3008 aurait pu se classer sur la troisième marche du podium des voitures électriques vendues en Europe en 2024, juste derrière les Model Y et Model 3 de Tesla. Mais, la réalité diffère de cette communication optimiste.

Des livraisons du Peugeot e-3008 au compte-gouttes

Le lancement du Peugeot e-3008 a été retardé par des problèmes logiciels. Les premières livraisons ont été décalées de plusieurs semaines. L’histoire aurait pu s’arrêter là, et le Peugeot e-3008 aurait ensuite pu prendre un bon rythme de production et de livraison. Pourtant, chaque mois, les immatriculations du modèle ne semblent pas progresser. Au plus fort de son activité, en octobre, Peugeot a immatriculé 594 exemplaires de son e-3008 en France, son plus gros marché. C’est faible pour une telle nouveauté.

Match entre les immatriculations du Renault Scénic et du Peugeot e-3008 en 2024. // Source : Raphaelle Baut et données AAA Data

Tout ceci conduit vite à penser que Peugeot rencontre des problèmes d’approvisionnements durables pour assurer la production du e-3008 dans des volumes plus importants.

35 000 commandes rien que pour la France

Sur les 100 000 commandes enregistrées, 35 000 concerneraient la France. Un chiffre qui a de quoi surprendre, au regard des résultats des immatriculations du e-3008 sur l’année.

Peugeot e-3008 est une bonne voiture. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le Peugeot e-3008 a été immatriculé à 3 511 exemplaires en 2024. Il se classe à la 25ᵉ place du classement français des voitures électriques. Autant dire que l’on est très loin des bonnes performances vantées par le constructeur. D’ailleurs, il n’est fait nulle part mention des immatriculations ou des livraisons dans le communiqué de Peugeot.

Autre point surprenant, c’est que des acheteurs ont pu acquérir des Peugeot e-3008 en stock, c’est étrange pour un modèle qui aurait autant de commandes en souffrance. Quant aux délais de livraison pour ceux sur commandes, ils ne sont que de 3 à 4 mois selon des acheteurs interrogés. Cela ne semble pas si long, pour un véhicule qui ne dépasse que rarement les 500 immatriculations mensuelles, pour encore 33 000 modèles à livrer.

Il faut espérer que la production et les livraisons puissent rapidement augmenter en cadence. Sinon, à ce rythme-là, il faudra théoriquement jusqu’à 10 ans pour livrer les véhicules commandés. Autant dire que les clients auront fui chez la concurrence bien avant. L’inquiétude est importante concernant le Peugeot e-3008 Grande Autonomie avec sa batterie ACC de 97 kWh, car il est difficile de savoir ce que le fabricant de batteries sera capable de fournir à Stellantis pour honorer les commandes.

Les autres chiffres à retenir

Le Royaume-Uni serait le deuxième marché pour ce modèle, avec 25 000 exemplaires commandés. Avec 9 000 commandes, l’Allemagne se classe en troisième position. Le reste est partagé entre les autres marchés européens.

La motorisation 100 % électrique représenterait 22 % des commandes totales de Peugeot 3008. Une annonce basée sur les commandes, qui diffère du résultat observé au niveau des livraisons : les e-3008 ne représentent que 10 % des 3008 livrés sur le marché français en 2024.

Intérieur du Peugeot e-3008. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Enfin, Peugeot est fier d’annoncer que la finition GT est plébiscitée par 60 % des clients. Le modèle ne propose pour l’heure que deux finitions : Allure (entrée de gamme) et GT.

Ce que la marque ne commente pas, c’est le choix de la version entre les e-3008 210 avec la batterie de 73 kWh, et la version grande autonomie e-3008 230 avec la batterie de 97 kWh. Dommage, cela aurait probablement été l’une des informations les plus intéressantes.

