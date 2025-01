Lecture Zen Résumer l'article

C’est l’une des récompenses les plus courues en Europe pour les constructeurs automobiles. Cette année, c’est une nouvelle fois Renault qui a reçu ce titre convoité, pour la deuxième année consécutive, grâce, cette fois, à la Renault 5 E-Tech.

Le titre de voiture de l’année (ou Car of the Year) permet de gagner une belle visibilité auprès du grand public. Les constructeurs automobiles en sont donc friands, mais la compétition n’est pas simple, car il faut convaincre un panel de journalistes européens, avec des goûts et des attentes très différentes en matière d’automobiles.

Les voitures électriques atteignent de plus en plus souvent la finale de l’événement, et remportent même régulièrement le titre de voiture de l’année, signent que les mentalités évoluent. La remise des prix s’est tenue en direct depuis le salon de Bruxelles le 10 janvier 2025.

Rappel des finalistes de la voiture de l’année 2025

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas au niveau des finalistes du trophée de la voiture de l’année. Alors que les véhicules thermiques (ou hybrides) avaient presque disparu des finalistes des éditions précédentes, ils sont revenus en force en 2025. De quoi se demander si une voiture électrique pouvait s’imposer face aux hybrides.

Voici la liste des finalistes :

Alfa Romeo Junior

Citroën C3/e-C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 e-tech

Kia EV3 était parmi les favorites // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même au sein de la rédaction de Numerama, les avis étaient assez variés sur le potentiel vainqueur de l’édition 2025.

Un doublé pour Renault : Renault 5 e-tech/Alpine A290

En 2024, c’est le Renault Scénic qui a réussi à convaincre le jury européen, mais le match avait été particulièrement serré jusqu’aux derniers votes.

Cette année, la victoire est beaucoup plus nette. La Renault 5 e-tech a été plébiscitée par plusieurs pays, dont la France (forcément). Même si d’autres modèles comme les Kia EV3, Cupra Terramar et Citroën ë-C3 se sont bien battus, la Renault a rapidement creusé une avance et termine avec 353 points.

Vote des jurés français au Car of the year 2025 // Source : capture live car of the year

Il convient de préciser que les deux modèles : Renault 5 e-tech et Alpine A290 ont été soumises à la compétition, mais elles ont été réunies en une seule et même candidature. Les deux marques peuvent bénéficier du titre et de la communication qui l’accompagne, ce qui est assez surprenant. Les deux modèles affichent des performances nettement différentes malgré une base commune.

Il est extrêmement rare que le même constructeur remporte deux années de suite ce titre. Ce n’est arrivé qu’une seule fois avec Fiat en 1995 et 1996. Renault a de quoi être fier d’avoir réussi cet ambitieux pari.

Résultat final du vote Car of the Year 2025 // Source : capture live car of the year

Et si ce n’était pas le dernier titre ? L’année prochaine, Renault va certainement soumettre la Renault 4 e-tech, et l’année suivante la Renault Twingo, dont l’intérieur vient d’être révélé. Il faudra bien sûr voir qui se présentera face à ces modèles, mais qui sait ce que l’avenir peut réserver au constructeur français. Les équipes de Renault sont dans une dynamique positive, et on espère que cela perdurera sur les prochaines années.

