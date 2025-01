Lecture Zen Résumer l'article

Chargemap a récolté les avis de plus de 132 000 automobilistes sur les infrastructures de recharge en France. Alors quels opérateurs sont les meilleurs élèves sur la qualité du service, la fiabilité ou encore le prix ?

La couverture du territoire en bornes de recharge s’améliore d’année en année. Selon l’Avere-France (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique), l’Hexagone comptait 154 694 points de recharge au 31 décembre 2024. Près de 37 000 bornes ont fleuri, soit une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente.

L’ensemble de ces bornes sont réparties sur plus de 48 000 stations, opérées par toute une panoplie d’opérateurs. Mais qui de Fastned, Tesla ou encore Ionity a possédé la meilleure infrastructure en 2024 ? La plus fiable ? Au meilleur prix ? C’est ce que vous allez découvrir grâce aux données publiées jeudi 16 janvier 2025 par la plateforme dédiée à la mobilité électrique Chargemap.

Le top du top : Tesla Superchargeurs

D’après les 460 000 avis recueillis auprès de plus de 132 000 utilisateurs, le meilleur réseau de bornes de recharge est celui de Tesla. Les Superchargeurs offriraient « la meilleure expérience en France » et seraient les plus fiables. Juste derrière l’Américain, on retrouve le réseau Fastned qui occupait la première place l’année précédente. Le Néerlandais est, lui aussi, plébiscité pour sa fiabilité, ainsi que ses puissances de charge constantes. La troisième place du podium est occupée par Electra.

Le réseau de Superchargeurs Tesla est n°1. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Par ailleurs, le réseau TotalEnergies ne figure toujours pas dans le top 10. Pourtant bien implanté, Ionity occupe la huitième place, mais à vrai dire, il n’y a rien d’étonnant au vu des prestations « aléatoires » que l’opérateur peut offrir. On peut également souligner l’apparition dans le classement de Driveco, de manière inattendue, puisque ce dernier prend directement la cinquième place.

Le top 10 des réseaux qui propose la meilleure expérience globale :

Tesla Superchargeurs Fastned Electra Carrefour Energies by Allego Driveco R3 Bump-Charge IONITY e-Vadea Powerdot

Le moins cher : NW IECharge

Une station de recharge NW IECharge. // Source : NW IECharge

Dans la jungle des bornes de recharge, la question du prix est cruciale. Il peut varier du simple au double selon l’opérateur ou encore selon la carte de recharge utilisée (Chargemap Pass, Shell Recharge, Charge+ de Total…). Pour faire le plein d’électrons sans se ruiner, il faut se tourner vers le réseau français NW IECharge ! Avec un tarif du kWh à seulement 25 centimes (0,25 €) et une puissance de charge pouvant grimper jusqu’à 320 kW, c’est de loin l’opérateur qui propose le meilleur rapport qualité/prix.

Sur ce point, Tesla n’est pas très loin et se place deuxième au classement, avec un prix du kWh se trouvant dans les 0,30 € et 0,40 €/kWh pour les abonnés et entre 0,40 € et 0,50 €/kWh pour les marques non-Tesla. On retrouve derrière lui Izivia (3ᵉ) et Lidl (4ᵉ).

Le top 10 des réseaux qui propose le meilleur rapport qualité/prix :

NW IECharge Tesla Superchargeurs Izivia Fast Lidl Sorégies Mobilité R3 USEDA Driveco Electric 55 Charging Carrefour Energies by Allego

Recharge sur Autoroute : Fastned

Là aussi, on retrouve un aspect non négligeable avec l’électromobilité : la recharge sur autoroute. Indispensable pour les longs trajets, le planificateur d’itinéraire les inclus tout au long de votre parcours pour que vous puissiez sereinement arriver à destination. Selon les données de l’Union Française de l’Électricité (UFE), au 1ᵉʳ janvier 2025, 4 243 points de recharge sont installés sur les aires de services autoroutières en France.

Recharge sur le réseau Fastned. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Selon les utilisateurs, le meilleur réseau auquel s’arrêter pour faire une pause recharge est Fastned. Habitué à être plutôt bien classé, Tesla se place dans ce cas de figure à la 4ᵉ position. Ce qui n’a rien d’étonnant, car il faut bien souvent quitter les axes autoroutiers pour trouver une station du constructeur américain. Il se place juste devant TotalEnergies (5e) et Ionity qui lui occupe le bas du tableau avec une 7e place.

Le top 10 des réseaux pour faire le plein sur autoroute :

Fastned Electra Allego Tesla Superchargeurs TotalEnergies ENGIE Vianeo IONITY e-Vadea Zunder Atlante​​​​​​

