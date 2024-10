Lecture Zen Résumer l'article

Si la recharge par induction apparaît comme la solution logique pour des véhicules autonomes, cela impliquerait de repartir de zéro pour l’infrastructure de recharge.

Elon Musk aurait pu tout aussi bien mettre un de ses robots Optimus dans chaque station de superchargeurs pour jouer le rôle de pompiste : cela aurait certainement coûté moins cher que de repartir de zéro pour l’infrastructure de recharge. De plus, cela serait cool comme service pour tous les clients des bornes Tesla. Mais il a choisi l’induction pour ses Robotaxi et Robovan.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien cette technologie, il s’agit de plaques fixées au sol sur lesquelles viennent se garer les véhicules à recharger. Le principe est similaire à celui d’une plaque de cuisson à induction ou d’un chargeur sans fil pour smartphone — c’est juste plus gros et plus puissant pour coller aux besoins d’une voiture électrique.

Concept du Tesla Robotaxi // Source : Tesla

Tesla a tenu le 10 octobre sa conférence de présentation du fameux Robotaxi. Parmi les maigres informations complémentaires dévoilées lors de l’événement, Elon Musk a donc souligné l’absence de port de recharge, remplacé théoriquement par un système à induction et l’idée soulève de nombreuses questions.

De l’induction lente ou rapide ?

Elon Musk nous a habitués à être moins avare en informations techniques. Que ce soit le Tesla Robotaxi ou Robovan, les deux futurs véhicules de Tesla ont été présentés de façon particulièrement vague. La question de la recharge du Robotaxi a quand même retenu l’attention.

Tesla indique que ce véhicule n’aura pas de port de recharge (NACS aux USA), cela signifie qu’un particulier qui voudrait acheter un ou plusieurs de ces véhicules pour son usage personnel va se retrouver bloqué par la question de la recharge à domicile. Après avoir installé des bornes à domicile, il serait surprenant que les particuliers se disent qu’ils vont tout changer pour installer de l’induction, qui risque de nécessiter des travaux supplémentaires.

Tesla n’a pas non plus précisé si l’entreprise travaille sur de la charge par induction lente, équivalent à une charge AC type 7 ou 11 kW, ce qui signifie que les véhicules seraient immobilisés pendant plusieurs heures, ou s’il s’agirait de charge rapide équivalent de la charge DC (courant continu). Dans le second cas, cela interroge sur l’infrastructure de recharge : qui ? Où ? Quoi ? Comment ?

Repartir de zéro en abandonnant progressivement les superchargeurs ?

Tesla a réussi l’incroyable pari d’établir un des meilleurs réseaux de recharge à son nom dans de nombreux pays. Maintenant que le réseau de Superchargeurs maille les principaux marchés de la marque avec de nombreuses bornes de différentes générations, Tesla tournerait-il le dos à son propre réseau ? Cela semble impensable.

Station de superchargeur US // Source : Tesla

Avec l’annonce faite ce 10 octobre, Tesla instille un doute quant à l’avenir de son réseau de Superchargeurs. Si la priorité de la marque (d’ici quelques années quand même) est désormais le Robotaxi et la charge à induction, que va-t-il advenir du réseau de bornes Tesla actuel ? Imaginons que Tesla opte pour une charge à induction rapide, il faudra de nouveau prévoir de nouvelles installations et des travaux conséquents.

À moins que Tesla compte sur les (futurs) gestionnaires de ces flottes de Robotaxis pour prévoir des parkings d’attente et de recharge adaptés avec cette technologie ? Il faut dire que le concept de Robotaxi prévoit aussi un système de nettoyage de l’intérieur des véhicules réalisé par des robots. Difficile d’imaginer la place nécessaire pour installer un tel dispositif, somme toute farfelu.

Selon la technologie choisie par Tesla pour la charge à induction, il n’est pas exclu de pouvoir l’installer sur les modèles existants en rétrofit. De là à y voir une solution d’avenir après avoir tout construit autour de bornes, il y a de quoi rester sceptiques.

