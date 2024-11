Lecture Zen Résumer l'article

Les voitures électriques neuves se démocratisent, jusqu’à dépasser les 20 % de part de marché certains mois en France. Pourtant, le ticket d’entrée reste souvent trop élevé pour de nombreux automobilistes. Et si le bon choix était de se tourner vers le marché de l’occasion ? Voici les avantages à l’acquisition d’une voiture branchée de seconde main.

Plus d’un million et demi de voitures électriques neuves ont été vendues en France depuis 2010. Bien qu’une part importante soit concentrée dans les 3 dernières années, ça ne veut pas dire que le marché de l’occasion n’existe pas. Au contraire, il ne fait que s’étoffer, avec de plus en plus de modèles disponibles, pour le plus grand bonheur des acheteurs de seconde main.

Quels sont les avantages à acheter un véhicule électrique d’occasion ?

La première raison qui devrait pousser un acheteur potentiel de voiture électrique à regarder les petites annonces est bien entendu le prix. Depuis quelques années, il faut compter en 2024 peu ou prou 30 000 euros minimum pour une électrique neuve, là où sur Leboncoin, avec le tiers de cette somme, on peut s’offrir quelques modèles qui ont entre 5 et 10 ans sans problème.

Une Renault Zoe de 2019 disponible pour 10 000 euros. // Source : Capture d’écran Leboncoin

Mais au-delà des économies réalisées, acheter une voiture électrique d’occasion, c’est aussi faire le choix de rouler différemment. Silence de fonctionnement, absence de vibrations, conduite plus souple… Ce sont des sensations que même les modèles plus anciens continuent d’offrir, sans avoir à passer par la case « neuf ». Puis, on n’achète pas qu’une batterie ou un moteur : on investit aussi dans un mode de consommation plus respectueux de l’environnement.

Ceci étant, il ne s’agit pas d’une décision à prendre sur un coup de tête. Si les avantages sont nombreux, il y a aussi des éléments essentiels à considérer pour s’assurer que le modèle choisi correspond parfaitement à vos besoins. Vérifier l’état de la batterie, l’autonomie réelle, les problèmes récurrents sur certains modèles ou encore ses solutions de recharge à domicile : autant de points à bien évaluer avant de franchir le cap.

Enfin, opter pour une voiture électrique d’occasion, dans le contexte actuel, peut se révéler un choix non seulement malin, mais aussi en accord avec les enjeux environnementaux et économiques de notre époque. Acheter une voiture électrique d’occasion, c’est bien plus qu’une affaire de prix : c’est une décision qui peut aussi donner du sens à votre mobilité.

Voiture électrique d’occasion : les avantages financiers

Comme évoqué plus haut, une voiture électrique d’occasion permet de mettre un pied dans la mobilité branchée à moindre coût. En effet, alors que les prix neufs dépassent allègrement les 30 000 euros, certains acheteurs ont pu bénéficier de remises importantes. Elles peuvent être liées au bonus écologique, à des aides locales ou encore à une évolution tarifaire favorable au moment de l’achat. Le résultat est donc, comme on peut s’y attendre, très positif sur le marché de seconde main. À titre d’exemple, certains départements offraient jusqu’à 5 000 euros de réduction aux acquéreurs d’une voiture électrique avant 2022. Ainsi, ces acheteurs qui revendent aujourd’hui peuvent afficher un prix bien plus bas que les autres sans perdre beaucoup d’argent, tout en ayant roulé à moindre coût pendant quelques années.

La loi de l’offre et de la demande va donc tirer certains prix vers le bas, permettant de faire de bonnes affaires en gardant l’œil ouvert. En outre, si l’on prend l’exemple de la politique tarifaire de Tesla (qui fait allègrement ± 10 000 euros en une nuit, quelques fois), elle a un impact sur le marché de l’occasion également. Des véhicules qui s’achètent neufs à 37 000 euros peuvent être revendus 10 000 de moins quelques années après, permettant à des acheteurs d’occasion de rouler en Tesla pour un prix raisonnable.

Il faut par ailleurs tenir compte de l’apparente obsolescence de certains modèles (souvent après 5 ans environ), dès qu’une version mise à jour apparaît. On peut, par exemple, citer les Renault Zoe, les Tesla Model 3 ou encore les Nissan Leaf, qui accusent le coup à l’extérieur comme à l’intérieur une fois que les versions restylées apparaissent. Là encore, c’est une aubaine pour les acheteurs d’occasion, puisque la voiture considérée est toujours aussi bien qu’avant, elle est simplement encore moins chère.

Enfin, il faut rappeler que les voitures électriques nécessitent un entretien bien plus réduit — pour ne pas dire inexistant — par rapport à leurs homologues thermiques. Pas de vidange, pas de courroie, de filtre à particules ou encore de plaquettes de frein à changer aussi fréquemment : ce sont autant d’économies, et donc de tranquillité, en faveur de l’électrique. C’est pourquoi les voitures électriques sont souvent un achat intelligent sur le marché de l’occasion : il y a probablement moins de risques de mauvaise surprise que sur certains modèles thermiques.

Que faut-il vérifier avant d’acheter une voiture électrique d’occasion ?

L’éléphant dans la pièce n’est autre que la batterie, forcément. Toutefois, il convient de rappeler certains points cruciaux, qui font écho à des idées reçues véhiculées depuis des années.

Quelle est la durée de vie moyenne d’une batterie de véhicule électrique ?

Oui, la batterie est une pièce d’usure. Cependant, une batterie qui deviendrait inopérante reste un cas extrêmement rare, pour lequel il ne faut pas s’inquiéter outre mesure. Tout d’abord, les constructeurs garantissent souvent jusqu’à 8 ans ou 160 000 km les batteries (et parfois plus), ce qui assure une certaine tranquillité, même pour une voiture d’occasion. Les termes de ces garanties indiquent fréquemment une capacité garantie de 70 % ou plus (soit une dégradation de l’ordre de 30 %).

Batterie BYD Blade LFP. // Source : BYD

En pratique, quasiment aucune batterie moderne ne va se dégrader jusqu’à ce seuil de 70 %. La chimie actuelle permet d’avoir une capacité résiduelle de l’ordre de 80 % après une dizaine d’années, et cette capacité résiduelle ne bouge presque plus une fois ce seuil atteint. C’est d’ailleurs le premier acquéreur qui constatera le plus gros de la dégradation, puisqu’une batterie de voiture électrique se dégrade principalement au début de son cycle de vie.

Bien entendu, qui dit batterie dégradée dit autonomie réduite, mais également performances de charge rapide qui peuvent être impactées. Certes, tous les constructeurs ne soient pas égaux à ce petit jeu-là. Néanmoins, il est essentiel de rappeler qu’une batterie qui a quelques années déjà derrière elle, notamment en charge rapide, ne pourra pas avoir d’aussi bonnes performances que lorsqu’elle est neuve. Par exemple, pour une voiture destinée à faire de longs trajets fréquemment, tenez-en bien compte lors de vos estimations de recharge pour éviter d’avoir de mauvaises surprises. Ne dramatisez pas pour autant : si vous perdez 5 à 10 minutes lors des charges en grands trajets, ce sera déjà énorme.

Un aspect plus important, qui peut parfois être négligé, est l’absence de pompe à chaleur. Ce n’est pas rédhibitoire, mais il faut l’avoir en tête : une voiture électrique dépourvue de pompe à chaleur (comme c’est le cas, par exemple, des anciennes Tesla par rapport aux nouvelles) va consommer bien plus en chauffage lors des périodes froides. Il y a des manières de palier ce point négatif, comme le préchauffage de l’habitacle pendant que la voiture est branchée, mais ça ne gommera jamais totalement la différence de consommation.

Notez également que pour certaines voitures, notamment les Renault Zoe, il peut y avoir un petit piège qui se cache dans les détails : la location de la batterie. Les vendeurs honnêtes n’oublient pas de le préciser, mais les tarifs trop alléchants cachent sans aucun doute une location de batterie (entre 60 et 120 euros par mois selon l’utilisation) qu’il faut ajouter au prix de la voiture. Concrètement, si la voiture vous appartient, la batterie de son côté appartient à une société de location, qui peut vous permettre de la racheter. Petite astuce, limiter ses recherches de Zoe à celles qui incluent « achat intégral » vous permet de vous débarrasser de ces fausses bonnes affaires.

Enfin, il faut vérifier que vous aurez de quoi accueillir votre voiture branchée, à savoir de quoi la recharger à la maison. En effet, si la praticité et le coût d’utilisation d’une voiture électrique sont largement au-dessus d’une voiture thermique pour le quotidien, cela n’est vrai que si vous pouvez la charger chez vous, sans tracas. Rassurez-vous, une prise domestique suffit dans de nombreux cas, mais vous serez tout de même plus tranquille avec une infrastructure dédiée. Si vous cherchez une voiture électrique à quelques milliers d’euros, l’impact d’une installation de recharge dédiée (qui peut aisément grimper à 1000 €) pourrait représenter une grosse part du budget.

La voiture électrique d’occasion a beaucoup de sens aujourd’hui

Il ne fait aucun doute qu’opter pour une voiture d’occasion réduit significativement l’impact écologique par rapport à l’achat d’un modèle neuf. Cela prend encore plus de sens pour une électrique, dont le bilan carbone est principalement lié à sa fabrication. En prolongeant la durée de vie de ces véhicules, on amortit davantage l’empreinte environnementale de leur production. Et, lorsqu’on combine cela à la particularité française d’une électricité très faiblement carbonée, le constat est clair : une électrique d’occasion n’est pas seulement une option économique, c’est aussi un choix écologique éclairé.

Mais, cet achat va bien au-delà de simples considérations écologiques. C’est également une décision rationnelle dans le contexte économique et sociétal actuel. Avec des politiques publiques favorisant la transition énergétique et des incitations qui ne cessent de s’accentuer pour abandonner le thermique, les voitures électriques d’occasion s’imposent comme une alternative de plus en plus accessible pour les foyers. Cela contribue à démocratiser l’accès aux voitures branchées, souvent perçues comme un luxe réservé au neuf.

Citroën ë-C3 version You à 23 300 €. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En outre, il ne faut pas oublier le plaisir de conduite que procure une voiture électrique, même d’occasion. Le silence à bord, la réactivité immédiate de l’accélération et l’absence de vibrations restent des atouts qui résistent à l’âge ou au kilométrage du véhicule. Ces qualités intrinsèques des électriques assurent une expérience de conduite moderne et agréable, peu importe que le modèle ait quelques années.

Enfin, gardez en tête qu’une voiture électrique est avant tout… une voiture. Le marché de l’électrique en occasion en est peut-être encore à ses débuts, mais l’achat de voitures de seconde main est bien connu de nombreux automobilistes. En ayant les bonnes informations et en préparant bien votre achat, le passage vers la voiture branchée peut se faire sans encombre et à moindre coût. L’écrasante majorité des voitures électriques disponibles sont robustes, fiables, et vous apporteront sans aucun doute satisfaction.

