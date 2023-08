Lors de l’achat d’une voiture électrique, on peut être tenté d’installer une borne de recharge à son domicile. Avec une promesse de recharge intégrale en quelques heures, est-ce vraiment une bonne idée, ou d’autres solutions plus économiques suffisent-elles au quotidien ?

L’un des arguments souvent mis en avant par les détracteurs de la voiture électrique concerne le temps nécessaire pour la recharge. En déplacement, la charge rapide permet souvent de récupérer autour de 70 % de batterie en une demi-heure, mais à la maison, pas question d’utiliser ce mode de recharge.

En pratique, la charge en courant alternatif est utilisée par les particuliers chez eux, avec des durées qui vont de quelques heures à plus de deux jours entiers, selon la taille de la batterie, pour arriver à 100 %.

Au moment d’acquérir un véhicule électrique, on peut être tenté de faire installer une borne de recharge, avec la promesse qu’elle arrive à remplir la batterie en quelques heures seulement. Cependant, une simple prise de courant peut parfois être une meilleure idée financièrement, sans pour autant apporter plus de contraintes au propriétaire.

Une Wallbox, un achat indispensable ?

Lorsque l’on commence à s’intéresser à la voiture électrique, on remarque immédiatement une chose : la charge à domicile est très lente par rapport à la charge rapide. S’il faut autour de 30 minutes pour continuer sa route au maximum en grand voyage, pour remplir une batterie à la maison sur une prise domestique, cela se compte souvent en dizaines d’heures.

Plus particulièrement, si la charge rapide culmine à 150, 200, voire 300 kW pour certaines voitures, la charge à domicile ne peut pas excéder 22 kW pour les meilleurs véhicules dans cet exercice.

Effectuée en courant alternatif, la charge dite « lente » utilise un chargeur embarqué dans le véhicule électrique pour prendre de l’énergie depuis une prise ou une borne de recharge, et la stocker dans la batterie. De nos jours, la plupart des véhicules électriques ont un chargeur embarqué permettant une recharge à 11 kW en triphasé (16 ampères par phase) ou à 7 kW en monophasé (32 ampères).

Les Renault Zoe, les anciennes Tesla Model S et X et certaines Renault Mégane E-Tech permettent de se recharger à 22 kW en courant alternatif (32 ampères en triphasé), ce qui peut permettre de récupérer l’intégralité de sa batterie en moins de trois heures.

Il peut donc être rassurant pour les nouveaux venus dans la mobilité électrique d’avoir de quoi faire le plein de batterie en quelques heures seulement, pour repartir tous les jours avec une autonomie maximale.

Cependant, si l’on s’attarde sur la réalité du terrain, un conducteur de voiture en France parcourt moins de 40 km par jour. Pourquoi vouloir remplir sa batterie en entier quand seuls quelques dizaines de pour cent ont disparu ?

Qui peut le plus, peut le moins

Comme rappelé ci-dessus, une voiture parcourt moins de 40 km quotidiennement en moyenne en France. Ceci ne signifie pas pour autant qu’une voiture électrique ne sera jamais amenée à parcourir plus de quelques dizaines de kilomètres par jour. Dans le cas où la batterie d’une voiture électrique est vide, son propriétaire peut avoir besoin de toute l’autonomie dès le lendemain.

Dans de tels cas, l’achat d’une borne de recharge est intéressant. Pour le quotidien, notamment pour celles et ceux parcourant moins de 150 km par jour, une prise de courant classique est suffisante pour retrouver autant d’autonomie que ce qui a été utilisé dans la journée.

La charge sur une prise domestique à 10 ampères permet d’ajouter environ 2,3 kWh par heure rechargée. Dit autrement, ce sont autour de 15 km d’autonomie par heure qui sont récupérés.

Même en utilisant uniquement les heures creuses pour recharger, entre 22 heures et 6 heures du matin, cela équivaut à 120 km d’autonomie retrouvés grâce à une prise de courant classique.

Pour l’écrasante majorité des utilisateurs, cette solution de recharge sur une prise domestique suffit, sans pour autant avoir besoin de charger plus rapidement. Toutefois, il y a un côté rassurant au fait de pouvoir charger sa voiture électrique bien plus vite, et c’est pourquoi de nombreux propriétaires choisissent de s’équiper d’une borne de recharge.

Combien coûte une borne de recharge, et est-ce que ça vaut le coup ?

Qu’on se le dise, la rentabilité d’une borne de recharge permettant de recharger sa voiture électrique de 3 à 10 fois plus vite qu’une prise de courant classique ne se compte pas vraiment en euros.

Bien qu’en théorie, charger à 32 ampères sur un équipement dédié (soit 7,4 kW) plutôt qu’à 10 ampères (soit 2,3 kW) sur une prise domestique provoque moins de perte d’énergie, le gain sera négligeable au niveau de votre facture d’électricité.

L’investissement dans une borne de recharge doit plutôt être vu du côté de la praticité et du confort d’utilisation. C’est d’autant plus pertinent pour les personnes ayant soit plusieurs véhicules électriques dans leur foyer, soit ne pouvant pas recharger chez eux au quotidien.

Tesla Wall Connector. // Source : Tesla

Il faut compter de 400 à plus de 1 000 euros pour l’achat d’une borne de recharge, sans compter la pose par un professionnel qualifié. L’un des bons rapports qualité prix du moment n’est autre que le Wall Connector de Tesla (qui est bien compatible avec tous les véhicules électriques du marché) à 500 euros.

L’avantage de ce chargeur est que le câble y est déjà attaché, vous évitant donc de monopoliser votre câble Type 2 qui peut rester dans votre voiture pour la charge en itinérance. Une autre référence appréciée est la Wallbox Pulsar, qui dispose d’une interface dédiée permettant de programmer les heures de charge, la puissance, et qui gère même le délestage (pour charger à une puissance variable, selon la consommation de vos autres équipements à domicile).

À quelle vitesse puis-je me recharger à la maison ?

Pour y voir plus clair, on récapitule dans le tableau ci-dessous les différents modes de recharge disponibles à la maison et les puissances associées. De cette manière, vous saurez si une solution est plus adaptée à votre méthode de fonctionnement qu’une autre.

Dispositif de charge Autonomie maximale récupérée en 1 heure Autonomie maximale récupérée en 8 heures Niveau de batterie récupéré en 1 heure (Tesla Model 3 Propulsion) Niveau de batterie récupéré en 8 heures (Tesla Model 3 Propulsion) Prise domestique 2,3 kW 15 km 120 km 4 % 32 % Prise Green’Up 3,7 kW 25 km 200 km 6 % 48 % Borne 7 kW 50 km 400 km 12 % 95 % Borne 11 kW 75 km 600 km 18 % 100 % Borne 22 kW 150 km 1200 km Non applicable Non applicable Quelques exemples des méthodes de recharge en courant alternatif à domicile. La Tesla Model 3 Propulsion dispose d’une batterie de 60 kWh. Lecture : 8 heures de charge à 3,7 kW permettent de récupérer 29 kWh, soit 48 % de batterie.

Si une borne de recharge est trop onéreuse, et que vous ne possédez pas de prise de courant accessible dans votre lieu de stationnement, faire installer une prise renforcée de type Green’Up est souvent le meilleur compromis. La charge peut s’effectuer à 16 ampères (3,7 kW), ce qui permet de récupérer jusqu’à 25 km d’autonomie par heure rechargée.

