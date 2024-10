Lecture Zen Résumer l'article

Recharger sa voiture électrique à la maison, c’est un peu comme brancher son smartphone avant de dormir : on le fait machinalement, en pensant que tout se passera bien pendant la nuit. Même si les incidents sont extrêmement rares, ils ne sont pas impossibles. Voici les différents points à vérifier pour charger son véhicule électrique en toute sécurité.

Il est 19 heures, vous rentrez du travail. Comme tous les jours, vous garez votre voiture dans votre garage, et vous la branchez : la vie continue, sans plus y penser, jusqu’au lendemain matin lorsque vous repartez avec une batterie pleine. Telle est la réalité de beaucoup de conducteurs de voitures électriques qui ont de quoi charger à la maison.

Pourtant, derrière cette apparente simplicité, des risques bien réels se cachent. Prises surchauffées, installations électriques vétustes, rallonges inadaptées… Les problèmes peuvent rapidement s’accumuler si l’on n’y prête pas attention. Et, malgré les conseils rassurants de certaines concessions qui affirment que recharger sur une prise classique ne pose pas le moindre problème, la réalité est plus complexe.

Comment éviter les accidents électriques ? Pourquoi certaines prises renforcées sont-elles recommandées ? Faut-il absolument installer une borne dédiée ? Si vous avez déjà branché votre voiture sur une prise classique en croisant les doigts, cet article est fait pour vous. Voici tout ce qu’il faut savoir pour recharger en toute sécurité et ne plus laisser le hasard s’occuper de vos batteries.

Les prises domestiques pour recharger sa voiture électrique ? Oui, mais…

Il n’y a pas besoin d’équipement spécifique pour charger sa voiture électrique. C’est une réalité, et d’ailleurs un avantage face aux voitures thermiques pour lesquelles il est nécessaire d’aller à la station-service afin de faire le plein d’essence. Pour une recharge occasionnelle de quelques heures, l’utilisation d’une prise domestique standard ne pose pas vraiment de souci. Toutefois, les contraintes subies pendant des dizaines d’heures d’affilée en chargeant une voiture électrique au quotidien ne sont pas recommandées.

La première chose à faire en cas de charge sur prise domestique est de limiter l’intensité, lorsque c’est possible. Certaines voitures électriques permettent de limiter l’intensité du courant de recharge — 8 A ou 10 A, par exemple, au lieu de 13 A par défaut, qui est le maximum supporté par une prise domestique — ce qui réduit les risques. Cependant, ce n’est pas le cas de tous les modèles, et de nombreux utilisateurs ne savent pas comment, quand, ni s’il est possible d’ajuster ces paramètres.

Charge d’un véhicule électrique. // Source : Canva

Lorsqu’une prise domestique déjà installée est à un endroit peu adapté, on peut être tenté d’utiliser une rallonge. C’est un usage qui devrait être proscrit, et lorsqu’il n’y a pas d’autre solution, utilisé avec grande précaution. La première règle sera de limiter l’intensité (si c’est impossible, oubliez l’utilisation d’une rallonge), et la seconde sera de dérouler complètement la rallonge. Une rallonge enroulée crée un effet de bobine, augmentant ainsi la résistance et la chaleur, ce qui peut causer des dommages graves.

Il est important de prendre en considération la qualité de l’installation électrique de l’endroit où vous branchez votre voiture électrique, particulièrement sur une prise domestique. Les anciennes installations électriques peuvent ne pas être équipées pour supporter les charges continues nécessaires à la recharge d’une voiture électrique. Cela peut entraîner des courts-circuits ou des disjonctions répétées, et des départs d’incendie dans certains cas extrêmes.

Enfin, rappelons que les fabricants de véhicules qui fournissent un câble de recharge occasionnelle (CRO) avec le véhicule, recommandent son utilisation de manière plutôt exceptionnelle (comme son nom l’indique), et non pas quotidienne. Si vous vous apprêtez à rouler en électrique et que vous voulez charger à la maison, essayez au moins d’installer une prise renforcée, bien plus adaptée et plus sécurisée.

Les prises renforcées, ou l’entre deux un peu plus adapté

Une prise renforcée permet de charger sa voiture électrique plus vite, mais également de manière plus sûre qu’une prise domestique standard. La plus connue des prises renforcées est la Green’Up de Legrand, qui permet de charger à une intensité de 16 A, soit 3,7 kW de puissance.

Le plus grand avantage d’une prise renforcée est sa sécurisation plus poussée que celle d’une prise standard, pour un coût relativement limité et avec une installation possible pour un particulier. La Green’Up peut notamment être utilisée à l’extérieur sans problème. Bien que sa puissance soit limitée, elle suffit à rajouter de quoi faire 150 à 200 km pendant une plage de 8 heures.

Une prise Green’Up posée sur le mur d’une maison. // Source : CB ELEC 31

L’installation d’une prise renforcée dédiée à la recharge d’une voiture électrique impose d’utiliser une ligne dédiée au tableau électrique. Par conséquent, les travaux sont tout de même assez similaires entre cette solution et l’installation d’une borne de recharge. L’avantage reste donc uniquement le prix et la capacité à l’installer soi-même, qui peut en séduire plus d’un.

Notez enfin qu’en cas d’utilisation d’une prise renforcée, l’autonomie rajoutée par heure de charge sera relativement faible : entre 20 et 25 km seulement. Pour couvrir les besoins du quotidien en acceptant de charger tout au long de la nuit, voire plus si besoin, c’est suffisant. Néanmoins, certains usagers peuvent juger cela trop lent. On pense, par exemple, à celles et ceux qui ont une plage nocturne d’heures creuses trop courte (5 ou 6 heures). Ou bien qui ont une batterie de 80 kWh et plus, pour qui 20 heures ne suffisent pas à remplir leur batterie vide.

Les bornes de recharge dédiées, la solution à privilégier

La meilleure manière de recharger à domicile reste bien la borne de recharge, pour diverses raisons. La première est qu’il s’agira très certainement d’une installation que vous garderez plusieurs décennies, car rares sont les conducteurs de voiture électrique qui décident de repartir sur une voiture thermique après quelques années. Par conséquent, quitte à faire une installation durable, autant faire dès le début le bon choix.

Une borne de recharge en extérieur. // Source : Hager

Comme vous allez le voir ci-dessous, la réglementation pour une borne de recharge impose qu’elle soit installée par un professionnel qualifié, et c’est la condition sine qua none pour bénéficier d’un crédit d’impôt.

Norme en vigueur et avantages fiscaux

En France, la réglementation pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques est encadrée par la norme NF C 15-100, qui définit les exigences pour les installations électriques à basse tension. Pour la recharge à domicile, il est recommandé d’utiliser une borne dédiée (ou Wallbox) pouvant délivrer une puissance allant jusqu’à 7,4 kW (32 A) en monophasé, ou plus en triphasé (jusqu’à 22 kW), selon l’installation.

Le choix du câble est essentiel pour garantir la sécurité de l’installation. Pour une puissance de 7,4 kW (32 A), un câble de section minimale de 10 mm² est désormais imposé, quelle que soit la distance entre le tableau électrique et la borne.

En termes de protection, il est obligatoire d’utiliser un disjoncteur différentiel de type A, calibré à 30 mA pour les installations de recharge de véhicules électriques, afin de détecter les courants de fuite potentiels.

Installer soi-même une borne de recharge est théoriquement possible, mais fortement déconseillé, à moins d’avoir les compétences requises. La loi impose d’ailleurs que les installations électriques, surtout pour des dispositifs à forte puissance comme les bornes de recharge (strictement plus de 3,7 kW), soient réalisées ou vérifiées par un électricien certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques). Cette certification garantit que le professionnel maîtrise les spécificités des installations pour véhicules électriques et respecte la réglementation en vigueur.

C’est d’ailleurs sous condition d’installation par un électricien certifié IRVE que vous pouvez bénéficier du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique), allant jusqu’à 500 euros.

Une borne dédiée, la solution très intéressante

Lorsque l’installation est faite dans les règles de l’art, utiliser une borne de recharge dédiée est bien plus intéressant que les autres solutions. Les puissances peuvent atteindre 7,4 kW (intensité de 32 A) en monophasé, et jusqu’à 22 kW en triphasé pour les voitures qui supportent de telles puissances (11 kW pour la plupart des autres).

Par conséquent, la charge en heures creuses peut bien souvent suffire à remplir intégralement une batterie. Les bornes modernes intègrent des dispositifs de sécurité avancés (protection différentielle, arrêt en cas de détection d’anomalies) qui préviennent tout incident.

Attention toutefois, même avec une borne, une installation électrique mal réalisée ou non conforme peut présenter des dangers de court-circuit et surtension. Les incendies dus à des installations de bornes mal effectuées ne sont pas rares, donc restez prudents et conscients des risques. En d’autres termes, faites appel à un professionnel réputé, qualifié IRVE et exigez que les normes en vigueur soient bien respectées.

Les voitures qui prennent feu : très peu pour vous

Il y a eu récemment quelques brèves sur des voitures électriques qui ont pris feu dans le garage de leur propriétaire, fait extrêmement rare, mais pas impossible pour autant. Le départ de feu est plutôt dû à un souci au niveau de la batterie — emballement thermique d’une batterie au lithium, selon les pompiers — qu’à un problème lié à l’infrastructure de recharge.

Cependant, les prises et bornes de recharge à domicile restent un point d’attention, et s’assurer d’avoir une bonne installation permet de dormir sur ses deux oreilles. On vous récapitule ci-dessous les risques, les puissances et les conseils d’utilisation pour les différentes solutions de charge à la maison.

Solution de recharge Puissance maximale Utilisation Risques Prise standard 3 kW Occasionnelle Élevés si installation électrique vétuste Prise Renforcée 3,7 kW Quotidienne Faibles si installation dans les règles de l’art Borne de recharge monophasée 7 kW Quotidienne Faibles si installation dans les règles de l’art Borne de recharge triphasée 22 kW Quotidienne Faibles si installation dans les règles de l’art Les puissances maximales de recharge associées aux différentes solutions, les conseils d’utilisation et risques associés.

Les concessions ont un rôle à jouer dans le conseil des nouveaux clients de voitures électriques. Leur rôle est de rappeler que, oui, « on peut charger sa voiture comme son smartphone », mais que comme pour les chargeurs USB qui prennent feu s’il n’y a pas de contrôle qualité correct, l’installation électrique du domicile se doit d’être aux normes pour que la voiture charge en toute quiétude.

En outre, les assurances habitation exigent parfois que les installations de recharge soient certifiées conformes aux normes, ce qui peut être un facteur déterminant pour une prise en charge en cas de sinistre. En somme, ne lésinez pas sur les protections, sur le respect des normes et la conformité de votre installation de solution de charge à domicile.

