À quelques jours du Mondial de Paris, il est temps de faire le point sur ce qui mérite le détour sur le salon en matière de voitures électriques. Le programme s’annonce chargé ! Bien plus qu’il y a deux ans.

Après une édition 2022 en demi-teinte, le salon automobile de Paris reprend des couleurs. Les constructeurs sont bien plus nombreux à avoir choisi de faire le déplacement. D’ailleurs, la liste des nouveautés électriques à découvrir est de plus en plus longue. On a classé tout cela en plusieurs catégories.

Les journées publiques du Mondial de Paris se dérouleront du 15 au 20 octobre à Paris Porte de Versailles, un format plus court que ce que l’on a connu par le passé (mais identique à 2022). En revanche, le salon est à nouveau plus étendu. Alors pour bien optimiser sa visite, autant savoir ce qu’il ne faut pas manquer.

Les incontournables du salon selon Numerama

Il y a plusieurs premières mondiales (ou européennes) sur le salon. Il y a aussi des modèles que l’on n’a pas eu l’occasion de croiser sur la route ou sur d’autres événements, à moins de courir tous les salons internationaux. Le groupe Renault (Hall 6) concentre à lui seul pas mal de modèles à découvrir, mais les marques françaises ne sont pas les seules à vouloir nous attirer sur leur stand.

Voici les voitures électriques à venir qu’il ne faut pas manquer :

Renault 4

Renault Twingo (2026)

Alpine A390_β

Leapmotor B10 et C16

Audi A6 e-tron et un autre modèle à découvrir lundi 14

Skoda Elroq

Ford Capri

BYD Yangwang U8 et un autre modèle sportif

Kia EV3

MINI John Cooper Works électriques

Tesla Cybertruck

Le Concept Renault Twingo électrique (2026) fera sa première apparition publique // Source : Renault

Les concepts à voir avant qu’ils ne soient remisés

Que serait un salon sans concept-car ou showcar ? Ces engins n’ont pas toujours vocation à devenir une réalité, mais ils donnent parfois le ton de ce que sera l’avenir des marques.

Renault R17 Restomod

Renault Estafette

Peugeot Inception

BMW Neue Klasse (berline et SUV)

Volkswagen ID. GTI Concept

Skoda concept Vision GT

Xpeng G2 voiture volante

un showcar Citroën « puissant plein de caractère » selon la marque

Renault R17 electric restomod x 0ra Ïto // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La liste n’est pas exhaustive, mais ça laisse déjà entrevoir pas mal de concepts à voir au moins une fois dans sa vie. Certains ne seront peut-être plus visibles ensuite.

Le Mondial accueille de nouvelles marques

La précédente édition avait été l’occasion de découvrir de nouveaux acteurs de la mobilité électrique comme Vinfast, Fisker, Hopium, NamX, Xev ou Great Wall Motor. Toutes n’ont pas forcément bien fini.

Le Mondial de Paris 2024 va encore être l’occasion de découvrir de nouvelles marques qui débutent sur le marché européen. Elles sont essentiellement Chinoises :

XPENG

Leapmotor (Stellantis)

Maxus (pour les professionnels surtout)

GAC

Aito

Hongqi

Forthing

Skyworth

THK (seule marque japonaise du salon)

Lancement de Xpeng à Paris // Source : Raphaelle Baut

Citons également le retour de Cadillac, sur le Mondial de Paris et en France, après une longue absence.

Les autres voitures 100 % électriques à aller inspecter

L’avantage d’un salon est de pouvoir comparer en un même lieu ce que proposent les différents constructeurs. À ce petit jeu, il ne faut pas oublier d’aller voir :

Mobilize Duo et Bento (dans leur version définitive)

Alfa Junior VELOCE 280ch

Citroën e-C3 aircross (et le reste de la gamme renouvelée)

Peugeot e-408 pour sa première apparition

MINI Aceman SE

Kia EV6 restylé

Ford Explorer

e-C3 Aircross à voir dans les voitures à budget abordable // Source : Citroen

Notre recommandation est de ne pas se laisser arrêter par les préjugés. N’hésitez pas à aller au Hall 5 (5.2/5.3) pour découvrir de nouvelles marques et des projets originaux. Ne vous limitez pas au deux principaux halls (4 et 6) où se trouvent tous les constructeurs (essentiellement européens). Profitez de cette occasion unique pour découvrir des choses que vous ne verrez probablement pas ailleurs, y compris les expositions comme la Fabrique de l’électrique.

Pour en savoir plus sur les exposants et les animations, c’est par ici.

