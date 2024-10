Lecture Zen Résumer l'article

Le Mondial de l’Auto de Paris a fermé ses portes le dimanche 20 octobre 2024. C’est un succès. Voici notre bilan de cette semaine animée pour l’univers de la voiture électrique : des coups de cœur, mais aussi des flops.

En 2024, le Mondial de l’Auto résiste avec brio à l’autophobie ambiante. Ce, même si la taille et la durée du salon ont été réduites par rapport à ce que l’on a pu connaître par le passé. C’est ce que nous évoquions dans le dernier éditorial de la newsletter Watt Else, publié pendant la semaine du salon. De nouveaux constructeurs sont venus gonfler les rangs des exposants. Et, au-delà même des stands des grands constructeurs, il y avait beaucoup à découvrir sur ce Mondial. À la rédaction de Numerama, nous avons sélectionné nos coups de cœur du salon.

Cette année, les visiteurs ont également retrouvé le chemin du salon après une édition précédente mitigée. Les journalistes internationaux étaient bien présents pour couvrir l’événement jusqu’en Chine. Le Mondial de Paris a également réussi à convaincre plus de 508 000 visiteurs durant 6 jours, du 14 au 20 octobre. Autant dire que les allées du salon étaient bien remplies, il était même difficile de se faufiler sur certains stands en pleine semaine.

Nos 5 coups de cœur électriques au Mondial de l’Auto 2024

1. Microlino Spiaggina

Parce qu’un peu d’extravagance est parfois bienvenue, l’un de nos premiers coups de cœur revient à la Microlino Spiaggina. Vous avez été nombreux à craquer pour l’Ami Buggy., quand d’autres préfèrent le style rétro de la Moke. Microlino revient au Mondial de Paris 2024 avec sa vision de la voiturette de plage, la Spiaggina, qui permet de rouler cheveux aux vents. Ces modèles seront livrés pour l’été prochain, en 2025. Reste que cette petite excentricité fait un peu mal au portefeuille, avec un tarif de 24 990 € pour la version L7e (avec permis B) équipée d’une batterie de 10,5 kWh, soit 177 km d’autonomie.

Microlino Spiaggina. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

2. La Renault 4 e-tech

Le coup de cœur esthétique est un peu moins fort que pour la R5. Néanmoins, cette Renault 4 e-tech adopte un positionnement très malin en offrant davantage d’espace à bord et dans le coffre. Renault continue de jouer à fond la carte rétro, mais à vrai dire, ce qui est certainement le plus attendu désormais, c’est la Twingo pour 2026.

Renault 4 e-tech. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

3. GAC Hyptec SSR

Parce que les sportives font toujours battre le cœur un peu plus vite, cette supercar du constructeur chinois GAC avait toute sa place dans une sélection de coups de cœur. Le design est accrocheur et l’intérieur est agréable à regarder. Les performances ne sont pas en reste avec plus de 1200 ch de puissance et un 0 à 100 km/h en dessous de 2 secondes.

GAC Hyptec SSR. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

4. Citroën C5 Aircross Concept

Difficile de ne pas saluer l’audace de Citroën avec ce qui devrait préfigurer le prochain C5 Aircross. Le modèle sera disponible en version 100 % électrique avec 680 km d’autonomie. À vrai dire, avec ce concept vert pétant, Citroën ne fait pas les choses à moitié. Cependant, si la partie avant du modèle est plutôt agréable, l’arrière risque d’être beaucoup moins consensuel pour séduire les clients.

Citroën C5 Aircross Concept. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

5. Alpine A390

Alpine arrive presque à nous faire oublier le gabarit XXL de son concept tant il éblouit avec son style extérieur et intérieur. Que deviendra-t-il une fois passé au stade du véhicule de série ? C’est la question qui nous taraude encore. En attendant, le concept faisait grandement parler sur le stand de la marque française : mission réussie.

Alpine A390 concept. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En plus de quelques modèles qui tapent à l’œil, deux autres éléments sont à retenir de ce Mondial 2024 :

La place des quadricycles

Les quadricycles prennent de plus en plus de place dans ce salon automobile. Même si Citroën Ami et Mobilize Duo sont les plus médiatisés, Aixam, Ligier, Kilow, Eon motors, Microlino, Softcar, Pilotcar, Simplicar offrent, eux aussi, des alternatives aux voitures de plus en plus imposantes.

Les quadricycles Kilow au Mondial de l’Auto. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les différentes expositions du Mondial

En février dernier, au salon de Genève, l’exposition d’une belle collection de voitures donnait surtout l’impression de faire du remplissage d’espace vide. Ce n’est pas le cas au Mondial de l’Auto de Paris qui a organisé plusieurs espaces dédiés à la culture automobile, nommés par exemple « On n’arrête pas le progrès », « La fabrique électrique » et « Pop culture ».

Quels sont les flops du Mondial de Paris ?

Il n’y a pas grand-chose à reprocher à ce salon qui s’adapte pour continuer à exister. Les critiques sont plutôt dirigées contre les marques qui ne jouent pas le jeu.

Certaines marques manquaient pour vraiment composer un tableau des plus complets : les constructeurs japonais avec Toyota en tête, mais aussi Mercedes ou Porsche pour les allemands. Les marques de luxe avaient déjà commencé à disparaitre des éditions antérieures au covid. Il est hélas peu probable de les voir s’exposer autre part qu’au Qatar, elles ne semblent plus intéressées à faire rêver le public.

Stand Leapmotor lors des journées publiques du Mondial 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Au contraire, les marques chinoises sont déjà prêtes à revenir dans deux ans. Elles étaient huit cette année : BYD, Leapmotor, Xpeng, Aito, GAC, Hongqi, Skyworth et Dongfeng Forthing. Il aurait peut-être été appréciable d’avoir une meilleure répartition, puisque six de ces huit marques étaient dans le même hall. Elles ont toutes joué le jeu du salon, avec plus ou moins de succès pour transmettre au public de l’intérêt pour leur marque.

Le plus gros flop concerne deux marques américaines, d’abord Tesla et sa drôle de conception des salons. Tesla est bien là, mais sans faire aucun effort pour créer un espace de marque. Le constructeur s’imagine sans doute être disruptif, mais cette présentation donne plutôt une impression d’ultra-cheap… À l’opposé, son voisin Cadillac a bien joué le jeu du salon avec un beau stand, mais a pêché sur le plan de la communication. Nous avons reçu un communiqué rempli d’erreurs et aurions aimé glaner un peu plus d’informations sur le stand (les belles finitions, c’est bien, mais ce n’est pas tout).

Le stand minimaliste de Tesla au Mondial de Paris 2024. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

