Le futur Twizy ne sera plus badgé Renault, mais Mobilize, la nouvelle branche du groupe dédiée à la mobilité. Le Mobilize Duo reprend ce qui a fait le succès du Twizy électrique et corrige ce qui pouvait refroidir les utilisateurs.

À quelques jours du Mondial de l’Automobile de Paris, la branche Mobilize du groupe Renault fait le plein d’annonces. Parmi les nouveautés présentées ce lundi 10 octobre, on retrouve l’officialisation d’un nouveau véhicule électrique urbain. Il s’appellera Mobilize Duo, il est attendu pour fin 2023 et il vient donner un coup de jeune au modèle Twizy de Renault.

En janvier 2021, on l’avait déjà aperçu à l’état de concept, lors de la présentation du plan stratégique « Renaulution ». Renault ou Mobilize, pour l’utilisateur final, cela ne devrait rien presque changer. Ce qui va nous intéresser en revanche, ce sont les caractéristiques de ce nouveau quadricycle électrique. Va-t-il rivaliser avec le succès actuel de Citroën Ami ?

Mobilize Duo reprend les éléments du succès de Twizy

Le Mobilize Duo reprend une bonne partie des éléments qui ont pu faire le succès du Renault Twizy. Ce quadricycle 100 % électrique sera disponible, fin 2023, en deux déclinaisons :

Duo 45, bridée à 45 km/h pour être accessible dès 14 ans ou sans permis B, comme Citroën Ami,

Duo 80 (pour 80 km/h) pour les détenteurs de permis B, plus puissant et moins restreint dans son utilisation.

Mobilize Duo peut atteindre jusqu’à 140 km d’autonomie avec la version la plus bridée. Les autres données seront confirmées plus tard. La recharge pourra se faire : soit par un câble avec prise type 2 intégré, soit sur prise standard.

Mobilize Duo avec ses portes et ses deux places. // Source : Mobilize

On retrouve aussi les portes en élytre et les deux places l’une derrière l’autre comme sur le Twizy. Cette solution permet au Mobilize Duo d’afficher des dimensions très compactes : 2,43 m de long, 1,30 m de large et 1,46 m de haut. À peu de chose près, la même chose que sur Citroën Ami.

Un peu plus de confort que dans l’ancien Twizy

Toutefois, à la différence de Twizy, Mobilize Duo est complètement fermé. Si rouler ouvert à tous les vents était sympathique en été, c’était rapidement moins drôle lors des jours de pluie et durant les froides journées d’hiver.

À l’intérieur, on retrouve un peu le même esprit que dans l’Ami de Citroën, même si l’affichage semble un peu plus original sur le produit de Mobilize. L’environnement se veut résolument jeune et urbain, avec une pointe de nostalgie. Comme sur Ami, c’est le téléphone de l’utilisateur qui servira pour toutes les fonctions audios ou de guidage.

Mobilize Duo quadricycle électrique. // Source : Mobilize

Seulement destiné à la location

Ce Mobilize Duo fait un peu plus sérieux que l’Ami, mais il vise en partie la même cible. Partiellement, car Mobilize espère bien séduire également les professionnels : artisans commerçants, flottes d’entreprises, opérateurs d’autopartage et de micromobilité. Pour les professionnels, une version avec coffre, nommée Bento, sera disponible dès 2024.

Mobilize Duo est annoncé comme disponible uniquement à la location par abonnement pour les particuliers ou en location longue durée (LDD) pour les professionnels. Citroën souhaitait aussi implanter seulement la location, avant de proposer, lors de la sortie du modèle, l’option d’achat comptant, qui a rencontré un vif succès.

Ce Mobilize Duo sera l’une des nouveautés à découvrir sur le Mondial de Paris qui se déroule du 18 au 23 octobre Porte de Versailles à Paris.