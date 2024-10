Lecture Zen Résumer l'article

Le Mondial de Paris 2024 reprend des couleurs. Entre affluence, nouveautés électriques et constructeurs motivés, l’ambiance est à la fête après une précédente édition morose. Voilà de quoi écrire un bel édito pour la newsletter Watt Else du 17 octobre.

Dans la dernière édition de Watt Else, je disais que les constructeurs absents du Mondial de Paris avaient tort. Assise dans la salle de presse du salon, j’écris cet édito après presque 3 jours sur place et je ne peux que confirmer mon propos : le salon de l’automobile de Paris retrouve un nouveau souffle.

Quel plaisir de voir autant de monde arpenter les allées, curieux de découvrir des nouveautés. Dès l’ouverture du salon au public, le mardi 15 octobre, les stands se sont rapidement remplis. N’en déplaise à ceux qui pensaient que l’exposition de voitures électriques découragerait le public, vous avez tort. Il faudra probablement attendre la fin du salon pour en avoir le cœur net, mais l’ambiance est définitivement à la fête par rapport à l’édition de 2022.

Les constructeurs ont joué le jeu

Petits comme grands, tous les constructeurs ont plutôt bien joué le jeu cette année. Les stands n’ont plus les vastes surfaces qu’ils occupaient encore il y a quelques années, mais ce format plus compact a aussi son charme, même s’il est à craindre que les visiteurs se marchent un peu dessus ce week-end.

Chacun des constructeurs, selon ses moyens et ses ambitions, a recréé son univers de marque pour attirer l’attention du visiteur. Il n’y a bien que Tesla qui a opté pour le minimalisme : sa gamme de voitures électriques avec le Cybertruck et son robot Optimus, sans aucun décor ni même démarcation au sol. Le constructeur a annoncé sa présence à la dernière minute, ce qui explique peut-être l’aspect épuré. Un peu déroutant quand même surtout qu’autour de lui, Cadillac, BYD ou même GAC (et les autres) ont mis plus de moyens dans la présentation.

Stand minimaliste Tesla au Mondial de Paris 2024 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Du public, mais aussi des acheteurs

Les gens ne viennent pas seulement au Mondial pour flâner ou tuer le temps. J’ai été surprise dès le mardi (premier jour pour le public) d’observer que les visiteurs y venaient aussi pour acheter, ou au moins pour obtenir des offres concrètes, même si le marché automobile n’est pas en grande forme en France (pour les voitures thermiques comme électriques).

Pour l’anecdote, les équipes de Xpeng m’avaient proposé de venir travailler depuis leur espace lounge lors des journées publiques. Mais face au nombre de personnes venues pour configurer des Xpeng ou obtenir les offres en leasing, je me suis vite sentie de trop. Cette même scène, j’ai pu l’observer chez d’autres constructeurs également : de BYD à Renault, en passant par les quelques marques Stellantis présentes. Les clients signent !

Forte affluence sur le stand Renault dès mardi // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Paris redevient une fête

Le Mondial est bien loin de l’ambiance morose qui y régnait deux ans plus tôt. Il reste à voir quel bilan tireront les constructeurs de l’événement après ces 7 jours, mais les premiers échos sont positifs. Même les journalistes ne râlent pas d’avoir à couvrir l’événement, c’est plutôt bon signe.

La variété de stands permet d’en avoir un peu pour tous les goûts, bien que les marques de luxe soient largement absentes. Le salon s’est réinventé pour plaire à un large public. C’est un pas dans le bon sens pour ne pas remiser l’automobile à un objet du passé. Mieux, la voiture électrique est de moins en moins perçue comme ennemie à la passion automobile, encore un grand progrès auquel contribue un salon comme le Mondial de l’automobile de Paris.

Pour ne manquer aucun des éditos de la newsletter Watt Else, abonnez-vous pour les recevoir par e-mail tous les jeudis.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+