Volkswagen a dévoilé un premier concept 100 % électrique portant le sigle GTI. Il s’agit d’une petite ID., qui viendra certainement concurrencer la Alpine A290.

On est en train d’assister à une petite révolution du côté de Volkswagen. Du moins, une page se tourne au salon automobile de Munich et cela risque de faire grincer quelques dents. Le mythique sigle GTI va habiller certains modèles électriques de la marque dans le futur. Pour certains, ce sera une aberration, puisque GTI — ou Grand Tourisme Injection — désigne littéralement des voitures thermiques avec une approche sportive. Le géant allemand a trouvé une pirouette pour retomber sur ses pieds : la lettre « I » ne renverra plus au mot « Injection » mais « Intelligence ». Soit.

Dans un communiqué publié le 3 septembre, Volkswagen présente donc un premier concept, sobrement baptisé ID. GTI Concept. Comme la nostalgie est à la mode sur le secteur automobile, il s’agit d’une réinterprétation de la Golf GTI de 1976. Il se base sur la plateforme modulaire MEB, plus particulièrement sur la séduisante ID. 2all — une compacte 100 % électrique attendue sous les 25 000 € en 2025. Au regard du positionnement, il est difficile de ne pas y voir une concurrente pour la Alpine A290, dérivée du véhicule qui signe le grand retour de la Renault 5 au format électrique.

Volkswagen ID. GTI Concept, versus Golf GTI de 1976 // Source : Volkswagen

Il y aura un segment pour les compactes sportives 100 % électriques

Par rapport à la ID. 2all, qui a des allures de Polo très épurée, le ID. GTI Concept se muscle. Le bouclier à l’avant, proéminent, est beaucoup plus travaillé, avec des entrées d’air de chaque côté qui creuse la bouche et lui confère un look plus malicieux. À l’arrière, le prototype assume son diffuseur bombé aux deux extrémités, ainsi que son petit aileron qui vient relever le toit. Sur le papier, cet ID. GTI Concept, équipé de jantes de 20 pouces, ne manque pas de caractère et les plus observateurs remarqueront que le liseré rouge de la Golf GTI de 1976 n’a pas été oublié. À l’époque, il entourait la calandre. Aujourd’hui, il souligne la signature lumineuse.

Avant Arrière

À l’intérieur, Volkswagen s’est fait plaisir. L’entreprise titille encore la nostalgie avec un sélecteur de modes qui offre une texture « balle de golf » (comme le levier de vitesse du modèle de 1976). On retrouve sinon deux écrans : un de 10,9 pouces derrière le volant à trois branches et un de 12,9 pouces pour l’infodivertissement. Ainsi qu’un affichage tête haute qui peut vous montrer votre position sur un circuit en temps réel, sur la gauche du pare-brise. Comme toujours, il y a un peu de démesure dans ces concepts et on est davantage dans un jeu vidéo sur cette fonctionnalité.

Volkswagen ID. GTI Concept // Source : Volkswagen

Volkswagen n’a rien voulu dire sur les caractéristiques techniques de ce ID. GTI Concept. On s’attend à ce que les performances soient supérieures à celles de la ID. 2all, qui ne monte pas plus haut que 226 chevaux sur la puissance (0 à 100 km/h en moins de 7 secondes). En termes d’autonomie, il ne devrait pas y avoir de miracle : avec la même base, on pourra difficilement faire mieux que les 450 kilomètres promis, surtout avec un moteur survitaminé.

Il y aura en tout cas des places à se disputer sur le segment des compactes sportives 100 % électriques. La version grand public du ID. GTI Concept, qu’on ne devrait pas voir avant 2026 (pour les 50 ans de la Golf GTI), devra jouer des coudes avec la Alpine A290 — dont les performances sont inconnues également. On peut aussi penser à la Abarth 500e, déjà lancée.

