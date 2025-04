Lecture Zen Résumer l'article

Enfin une avancée pour la recharge rapide en Europe. Ionity a annoncé la mise en place de nouvelles bornes capables de délivrer plus de puissance. Cependant, les modèles compatibles se comptent sur les doigts d’une main.

Quand on parle de recharge rapide, la Chine revient souvent dans les actualités. Il faut dire que les constructeurs locaux se livrent désormais une guerre à qui délivrera la plus grande puissance de charge. Quand BYD présente sa technologie à 1 000 kW (1 MW), Zeekr riposte avec une borne de 1 200 kW.

Pendant ce temps en Europe, la course est moins effrénée. Toutefois, Ionity vient peut-être de sonner le départ, en annonçant dans un communiqué le 24 avril 2025 la mise en place de bornes 600 kW prochainement.

Moins de 8 minutes pour récupérer 300 km d’autonomie

En réalité, ces bornes fournies par Alpitronic, et baptisées HYC1000, peuvent, comme leur nom le suggère, délivrer une puissance maximale de 1 000 kW. Cependant, Ionity les a bridées à « seulement » 600 kW, ce qui est déjà une belle avancée comparée au 350 kW maximal que l’on retrouve actuellement dans le réseau de stations rapides.

La future borne 600 kW de Ionity. // Source : Ionity

Mais tout le monde ne pourra pas en profiter. Si Ionity annonce qu’il sera possible de « récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie en moins de huit minutes », encore faut-il que sa voiture électrique le puisse. En France, seule la Lotus Emeya pourrait profiter de ce surplus de puissance. Et encore, la berline électrique supporte au mieux 420 kW en courant continu (10 à 80 % en 15 minutes). Il y a encore de la marge avant d’atteindre les 600 kW. À l’échelle européenne, on trouve le Zeekr 7X, qui impressionne par sa recharge fulgurante, passant de 10 à 80 % de batterie en seulement 9 minutes.

Un seul cabinet de 1 000 kW alimente quatre bornes Ionity 600 kW. // Source : Ionity

Il est bon de souligner que cette capacité de recharge est conditionnée aux nombres de voitures électriques branchées à la station. Dans la pratique, quatre bornes sont alimentées par le même cabinet (de 1 000 kW dans son cas), qui redistribue équitablement la puissance entre les véhicules (deux prises, donc huit véhicules). Ainsi, quand toutes les prises sont occupées, la puissance maximale délivrée tombe à 125 kW.

Quand les bornes Ionity 600 kW arriveront-elles en Europe ?

Après un premier test au mois de mai à Munich, Ionity commencera le déploiement de ses bornes 600 kW « au second semestre 2025 ». Ionity n’a pas donné de calendrier plus précis, ni les premiers pays qui pourront profiter de cette nouvelle infrastructure.

