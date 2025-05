Lecture Zen Résumer l'article

L’été approche, et à l’aube des grands trajets pour partir en vacances en voiture électrique, on peut se poser la question des endroits où l’on va charger. Que ce soit chez Ionity, Tesla, Fastned ou ailleurs, on trouve des abonnements qui promettent une recharge moins chère. Est-ce que ça vaut le coup, comment souscrire et faut-il absolument un abonnement plutôt qu’un autre ? Autant de questions auxquelles on va s’efforcer de répondre.

La charge des voitures électriques en grands voyages est un sujet brûlant, particulièrement pour celles et ceux qui partent pour la première fois avec leur voiture branchée alors qu’ils ne chargent qu’à la maison en temps normal. Depuis quelques années, les grands acteurs de la mobilité électrique s’efforcent de proposer des tarifs plus intéressants pour les conducteurs qui s’abonneraient à leur offre, contre une dizaine d’euros par mois environ.

Mais que faut-il privilégier ? La liberté de charger où c’est le plus pertinent sur un trajet donné, ou alors s’efforcer de n’utiliser qu’un seul opérateur pour bénéficier des meilleurs tarifs ? Quelles économies peut-on espérer dans le meilleur des cas ? Après les vacances, peut-on facilement arrêter l’abonnement ? Voyons ensemble ce qu’il faut ou ce qu’il ne faut pas faire pour être tranquille et voyager sans encombre.

Un abonnement pour payer moins cher : oui, mais…

Les grands acteurs de la mobilité électrique se sont mis à proposer des abonnements pour capter des clients depuis quelque temps, avec une promesse simple : contre un montant fixe mensuel, vous payez vos recharges moins chères que si vous n’étiez pas abonné. C’est un moyen de garder les conducteurs dans un seul réseau autant que possible, puisque charger ailleurs reviendrait à accepter de payer plus.

Les opérateurs de recharge s’assurent par la même occasion de rendre l’expérience des grands voyages plus rassurante pour les nouveaux venus, qui retrouvent les mêmes stations à chaque arrêt, et donc la même routine de paiement ou de démarrage de charge. De plus, ça évite le casse-tête des cartes de recharge, qui sont tantôt avantageuses, tantôt trop chères sur certains réseaux, et qui mènent à la confusion générale. En clair les nouveaux électromobilistes ne souhaitent qu’une chose : arriver à destination.

Si le fonctionnement d’un abonnement de recharge est simple, il implique tout de même quelques contraintes qu’il faut garder en tête lors de la planification de ses voyages. Le trajet optimal ne sera pas forcément celui passant par les bornes de l’opérateur chez qui on est abonné, ce qui fait qu’on doit toujours évaluer le gain en euros en face de la perte potentielle de temps pour atteindre son point de chute. Certains accepteront de gaspiller 15 minutes, quand d’autres préfèreront perdre 10 euros pour arriver en avance.

Quels abonnements sont disponibles pour l’été ?

On va se concentrer sur les abonnements les plus pertinents des opérateurs, à savoir Tesla, Electra, Fastned, Ionity et Totalenergies. Il s’agit des plus grands acteurs en France à l’heure actuelle, et qui sont judicieusement placés pour la plupart, notamment sur les aires de service. On peut mettre sur un podium Ionity, Fastned et Totalenergies, et un peu plus bas sur le plan de la localisation Tesla et Electra.

En effet, Tesla préfère souvent proposer plus de bornes (20, 30, parfois plus) quitte à être excentré plutôt que 6 ou 8 bornes comme on le voit souvent chez les autres opérateurs situés sur les aires. Cela dit, si vous avez une Tesla, le coût des Superchargeurs est difficile à battre.

Coût Abonnement Prix sans abonnement Prix avec abonnement Engagement Rentable après Tesla 9,99 € 0,45 €/kWh en moyenne 0,35 €/kWh en moyenne 1 mois 100 kWh Ionity Power 7,99 € le premier mois puis 11,99 € 0,55 €/kWh 0,33 €/kWh 1 mois 40 kWh le premier mois, 50 kWh après Ionity Motion 3,99 € le premier mois puis 5,99 € 0,55 €/kWh 0,39 €/kWh 1 mois 25 kWh le premier mois, 40 kWh après Fastned 11,99 € 0,59 €/kWh 0,4425 €/kWh 1 mois 80 kWh Electra+ 4,99 € 0,49 €/kWh 0,39 €/kWh 1 mois 50 kWh Electra+ 19,99 € 0,49 €/kWh 0,29 €/kWh 1 mois 100 kWh Totalenergies 2 € 0,62 €/kWh 0,589 €/kWh 1 mois 65 kWh Totalenergies (abonné fournisseur) 1,5 € 0,62 €/kWh 0,527 €/kWh 1 mois 17 kWh

Le tableau ci-dessus résume les différents abonnements, et vous pouvez trouver les informations à jour pour Electra, Ionity, Fastned et Totalenergies sur leurs sites respectifs. Pour Tesla, ça se passe directement dans l’application mobile.

Est-ce rentable de s’abonner pour l’été ?

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, certains abonnements sont rentabilisés très rapidement (Ionity Motion ou Totalenergies si on est abonné en tant que fournisseur d’électricité ou gaz à la maison), quand d’autres demanderont de nombreuses charges avant de porter leurs fruits (Tesla ou Electra+ à 19,99 €/mois).

Le grand avantage de tous ces abonnements est leur côté non engageant — bien qu’il faille penser à se désabonner, ce n’est pas automatique —, ce qui permet de les prendre pour seulement un mois, afin de grappiller quelques euros sur les charges.

En pratique, voici ci-dessous un trajet fictif, permettant de mieux visualiser l’impact d’un abonnement : ce que l’on peut espérer gagner en utilisant chaque abonnement sur un aller/retour de 1 400 kilomètres, soit 700 kilomètres pour chaque trajet. On part du principe que le véhicule en question consomme en moyenne 20 kWh/100 km sur l’autoroute et qu’il y a autour de 1 110 kilomètres effectifs à recharger (on part à 100 %, et on arrive autour de 20 %). Tout ceci nous donne 220 kWh à recharger et à payer.

Coût 220 kWh sans abonnement Coût 220 kWh avec abonnement Gains sur le mois Tesla 99,00 € 86,99 € 12,01 € Ionity Power 121,00 € 80,59 € (84,59 € après 1 mois) 40,41 € (36,41 € après 1 mois) Ionity Motion 121,00 € 89,79 € (91,79 € après 1 mois) 31,21 € (29,21 € après 1 mois) Fastned 129,80 € 109,34 € 20,46 € Electra+ 107,80 € 90,79 € 17,01 € Electra+ 107,80 € 83,79 € 24,01 € Totalenergies 136,40 € 131,58 € 4,82 € Totalenergies abonné fournisseur 136,40 € 117,44 € 18,96 €

Comme vous pouvez le constater, l’abonnement Totalenergies n’est que très peu avantageux, quand le Ionity Power permet d’économiser plus de 40 € sur un aller/retour de vacances lorsque c’est le premier mois d’abonnement. Si on considère l’emplacement des bornes Ionity qui est souvent excellent, la bonne fiabilité du réseau et la simplicité à démarrer la recharge via l’application, dépenser 7,99 € pour les vacances peut être un bon plan.

Dans tous les cas, mieux vaut éviter de s’abonner à plusieurs réseaux en même temps, surtout pour un seul grand trajet, car les rentabiliser sera alors très compliqué.

Outre l’aspect purement financier exposé au-dessus, il est important de garder quelques points en tête avant de souscrire à un abonnement d’opérateur de recharge. Tout d’abord, pensez à faire une simulation d’itinéraire avec uniquement l’opérateur en question, et un autre avec n’importe quelle borne pour vérifier que vous ne perdez pas de temps en détours.

En effet, pourquoi s’embêter à grappiller 10 € sur un budget de vacances si le trajet s’annonce périlleux ? Si toutefois la différence est imperceptible dans le temps de trajet, alors vous pouvez y aller sans problème, quitte à vous mettre un rappel avant la fin du mois pour annuler l’abonnement si vous n’en avez pas l’usage tout au long de l’année.

Les abonnements sont intéressants à condition de bien anticiper

En conclusion, pour votre prochain grand voyage, si vous anticipez la planification, ça vaut probablement le coup de prendre un abonnement chez un opérateur de recharge. En effet, avec moins de 50 kWh nécessaires pour le rentabiliser chez Electra et Ionity, il suffit d’y charger une fois à l’aller et une fois au retour pour que ce soit déjà avantageux.

La recharge sur autoroute s’améliore pour les VE // Source : Raphaelle Baut

Chez Tesla, c’est moins évident avec une remise d’environ 10 centimes par kilowattheures, il faut charger au moins 100 kWh pour que ce soit intéressant. Notez cependant que comme le prix de base est moins cher, notre aller/retour typique mentionné plus haut reste meilleur marché chez Tesla avec abonnement que chez Ionity avec l’abonnement Motion par exemple (autour de 3 € seulement).

Pour le reste de l’année où les grands trajets ne sont pas légion, les abonnements sont à éviter, sauf pour les conducteurs qui n’ont pas de solution de recharge à domicile. Dans ces cas-là, selon l’opérateur qui propose des bornes judicieusement placées pour vous, il n’y a pas trop à hésiter : dès que vous chargez plus de 100 kWh dans le mois, les abonnements ont toujours du sens. Et si vous parcourez au moins 600 km par mois avec votre voiture électrique, vous serez forcément gagnants.

