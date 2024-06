Lecture Zen Résumer l'article

Les recharges des voitures électriques hors du domicile sont encore semées d’embuches. Quels sont les réseaux de recharge les plus fiables selon les utilisateurs ? Un classement Chargemap répond à cette question.

La période des grandes vacances est l’occasion de se pencher sur les réseaux de recharge rapide pour les véhicules électriques. Si le nombre de bornes ne pose plus vraiment de problème pour voyager en France, la fiabilité des bornes est encore assez inégale selon les opérateurs de recharge.

Chargemap, une entreprise qui propose des solutions pour faciliter la recharge, a publié le 25 juin 2024 son classement des réseaux les plus fiables, sur la base de plus de 225 000 notes laissées en France et sur le réseau européen. L’occasion de vérifier si les impressions de Numerama, lors des essais de véhicules électriques, sont confirmées par la notation des autres clients de ces réseaux.

Fastned, Tesla et Electra sont en tête en France

Une chose est certaine, ce ne sont pas les réseaux de recharge les plus chers qui offrent une meilleure fiabilité de leurs installations. Cela est même assez souvent l’inverse. Pour avoir une vision plus claire, voici le top 10 établi par Chargemap pour la France pour le premier semestre 2024 :

Fastned

Tesla

Electra

Carrefour

E-Vadea

TotalEnergies

Ionity

Engie Vianeo

Carrefour Market

Electric 55 Charging

Recharge sur le réseau Fastned. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Fastned est, selon les utilisateurs Chargemap, le réseau le plus fiable. Il est moins répandu que d’autres acteurs avec une quarantaine de stations seulement en France, essentiellement sur autoroutes. Il n’en reste pas moins que l’expérience de charge s’y déroule généralement bien et les stations sont bien imaginées, avec notamment un toit pour protéger la station de recharge. Cela ne compte pas dans la note de la fiabilité, mais y contribue peut-être un peu en n’exposant pas inutilement les bornes aux intempéries.

Les superchargeurs Tesla arrivent en deuxième place en France dans les notations des bornes. Il est assez rare de rencontrer une borne Tesla en panne. Et, dans cette situation, les stations Tesla disposent d’assez de bornes pour pouvoir recharger sans problème, même en cas d’affluence dans la station. C’est une expérience que nous avons vécue encore récemment, lors d’un essai du Honda e:ny1. Avec l’ouverture des stations superchargeurs aux autres marques, on pouvait craindre des problèmes de fiabilité, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Tesla superchargeur ouvert à tous. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Enfin, Electra est le réseau qui monte en France. Les stations sont généralement implantées sur les parkings d’hôtels et de supermarchés. Leur localisation est souvent à proximité des grands axes, pour ne pas faire perdre du temps aux automobilistes. C’est une alternative fort utile quand le conducteur ne souhaite pas emprunter les autoroutes. D’après notre expérience, les problèmes sont rares sur ce réseau.

Des résultats décevants pour des acteurs puissants : Ionity, TotalEnergies, Engie Vianeo

Finalement, dans ce classement, le plus surprenant est de noter que des réseaux de recharge avec d’importants soutiens ne s’en sortent pas toujours aussi bien qu’on l’imagine.

Ionity, consortium de nombreux constructeurs automobiles, ne se classe qu’en 7e place. C’était pourtant à sa création le réseau qui devait concurrencer celui de Tesla. Hors abonnement, il a longtemps été un réseau de recharge assez couteux. Il était à 0,69 €/kWh et est désormais à 0,59 €/kWh, comme Fastned. Des abonnements (rapidement rentabilisés) peuvent faire baisser la facture. Au-delà du coût de la recharge, il est quasi systématique d’avoir au moins une borne hors service par station. Certaines stations n’ont encore que 4 points de recharge, ce qui pose vite un problème.

Problème de fiabilité des bornes chez TotalEnergie. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

TotalEnergies ne fait guère mieux avec sa 6e place, et pour cause, la fiabilité est également assez aléatoire selon les types de bornes installées dans les stations. Nous avons trop régulièrement rencontré des bornes défaillantes. Elles sont souvent en panne de longue date, et l’opérateur peine à les faire réparer. Un résultat décevant pour une entreprise qui a les moyens de faire beaucoup mieux et surtout à des tarifs un peu plus contenus.

Engie Vianeo se classe en 8e place du classement de la fiabilité. Là encore, un important acteur de l’énergie devrait être capable de faire beaucoup mieux. Les stations que nous avons utilisées sont pourtant agréables avec une canopée pour nous protéger des intempéries, un grand totem avec les prix et des bornes faciles à utiliser. Elles ont toutefois une tarification variable, ce qui peut décevoir les clients habitués aux tarifs fixes. Jusqu’à la semaine passée, nous n’avions pas eu de problème de bornes défaillantes, il faut, hélas, un début à tout.

Station de recharge Engie Vianeo. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Un classement européen assez similaire

Les notes des utilisateurs de ces réseaux s’étendent aussi dans toute l’Europe. Chargemap a donc également édité son top 10 européen :

Electra

Tesla

Fastned

Chargy

Carrefour

E-vadea

Ionity

Atlante

Carrefour market

Energyvision

Recharge sur le réseau Electra. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les deux classements s’ouvrent avec les mêmes opérateurs de recharge, mais dans un ordre différent — preuve qu’ils dominent nettement la compétition.

Un passionné de la voiture électrique, Denis Schoelens, assure un suivi mensuel des nouvelles stations de recharge rapide en France. Sa carte des stations de recharge est intéressante à consulter.

