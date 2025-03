Lecture Zen Résumer l'article

Electra casse les prix avec son abonnement ultra-rapide : vrai bon plan ou simple coup de com’ ?

Se recharger sur des bornes publiques coûte souvent bien plus cher qu’à domicile, c’est un fait. Néanmoins, certains abonnements à des réseaux peuvent faire baisser le coût de la recharge. Est-ce que cela vaut toujours le coup ? Cela dépend des réseaux et des conditions de l’offre.

Le 17 mars, Electra officialise ses nouveaux forfaits. Pour le nom, l’entreprise a opté pour la simplicité : Electra+. L’opérateur français continue de déployer son réseau de recharge ultra-rapide en Europe et veut séduire autant les grands rouleurs que les citadins privés de recharge à domicile. Mais face aux offres existantes, notamment celle de Ionity, l’abonnement Electra vaut-il vraiment le coup ?

Electra+ : une offre d’abonnement à partir de 4,99 € par mois

Comme Ionity, Electra joue la carte de la simplicité avec deux formules flexibles et sans engagement :

4,99€/mois pour un tarif de 0,39€/kWh

19,99€/mois pour des recharges à 0,29€/kWh

La promesse de l’entreprise est forte : « une économie pouvant aller jusqu’à 660€/an pour un conducteur parcourant 20 000 km », néanmoins Electra ne précise pas comment elle est arrivée à ce résultat. Autre point fort : le tout est sans engagement, avec résiliation possible à tout moment.

Bornes de recharge Electra à proximité d’une autoroute // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En termes d’expérience, Electra assure un service qualitatif : des bornes ultra-rapides, un réseau en forte expansion (déjà 300 stations en France et 1 700 points de charge disponibles) et une fiabilité reconnue (réseau élu le plus fiable d’Europe par ChargeMap en 2024).

Sans abonnement, les tarifs Electra varient selon les plages horaires : entre 0,49 €/kWh et 0,59 €/kWh. L’offre permet donc de réaliser une belle économie.

Ionity Passport ou Electra+ : quel abonnement choisir ?

Face à cette offensive d’Electra, Ionity semble perdre du terrain. Les deux réseaux proposent deux formules différentes fonctionnant sur un principe similaire : l’une convient aux besoins plus occasionnels, lorsque l’abonnement le plus cher s’adresse aux gros rouleurs. En comparaison :

Abonnement Tarif de recharge Electra+ 4,99 € 0,39 €/kWh Ionity Passport Motion 5,99 € 0,39 €/kWh Electra+ 19,99 € 0,29 €/kWh Ionity Passport Power 11,99 € 0,33 €/kWh

Electra+ à 4,99€/mois coûte moins cher que Ionity Passport Motion, pour un tarif de recharge identique 0,39 €/kWh.

Electra+ à 19,99€/mois est plus cher que Ionity Passport Power sur l’abonnement, mais est plus compétitif sur la recharge avec un prix de 0,29€/kWh contre 0,33 €/kWh.

Station Ionity // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Ionity garde l’avantage du réseau sur autoroute, idéal pour les longs trajets, mais Electra cible un usage plus quotidien, avec des bornes en zones urbaines et périurbaines. Les bornes Electra sont rarement loin des grands axes, mais les stations sur autoroutes sont encore rares. Les réseaux ne couvrent pas uniformément toutes les régions, mieux vaut choisir celui qui correspond le mieux à vos trajets. Notons quand même que le réseau Ionity semble un peu en perte de vitesse en matière de développement et fiabilité, alors qu’Electra met les bouchées doubles.

Electra+ s’impose comme une offre bien pensée pour les électromobilistes. À moins d’être un habitué du réseau Ionity sur autoroute, les deux abonnements Electra sont encore plus rapidement rentabilisés, en une ou deux recharges (selon la capacité de votre batterie). « C’est une avancée majeure pour le pouvoir d’achat et pour la transition électrique » indique le CEO et co-fondateur Aurélien de Meaux, et il est vrai que ce genre d’offre peut vraiment soulager certains automobilistes face à des tarifs sur les bornes rapides assez salés.

Une recharge ultra-rapide quasiment au prix d’une charge à domicile, et le tout sans engagement ? Electra frappe fort. Reste à voir si la concurrence réagira.

