BYD lance une nouvelle borne de recharge ultra-rapide en Chine. Elle est capable de délivrer jusqu’à 1 000 kW de puissance en pic. De quoi récupérer 400 km d’autonomie en 5 minutes.

Recharger sa voiture électrique aussi vite que faire le plein d’une voiture thermique ? Un rêve bientôt réalité chez BYD. Le constructeur chinois vient de dévoiler une nouvelle plateforme technique très prometteuse, rapporte ce lundi 17 mars l’agence Reuters.

Baptisée « Super e-Platform », cette plateforme permet de supporter une (très) haute puissance de charge. On parle ici de 1 MW ou 1 000 kW. Coup d’œil sur ce qui pourrait révolutionner la recharge.

Gagner 400 km d’autonomie en 5 minutes

Aujourd’hui, dans le meilleur des cas, une voiture électrique peut récupérer plus de 300 km en l’espace de 15 minutes si elle possède une architecture en 800 V. Certains modèles chinois plus avancés sur le sujet peuvent même en gagner encore un peu plus sur la même durée. Avec sa nouvelle plateforme, BYD annonce qu’il est possible de retrouver jusqu’à 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes, soit 2 km à la seconde. Hallucinant.

La nouvelle plateforme 1 000 V « Super e-Platform » de BYD // Source : BYD

Pour arriver à une telle prouesse, le géant chinois a dévoilé une nouvelle plateforme à l’architecture 1 000 V. Cependant, il manque dans l’équation une borne de recharge capable de délivrer en conséquence une grosse puissance de charge pour pouvoir revendiquer une telle rapidité.

Une borne de recharge de 1 000 kW

BYD a donc tapé dans le mille et a présenté en même temps une borne nommée « Megawatt Flash Charger » pouvant fournir, comme son nom l’indique, une puissance allant jusqu’à 1 mégawatt (MW) ou 1 000 kW. À titre comparatif, les Superchargeurs actuels de Tesla se limitent à 250 kW et doivent à l’avenir passer à 500 kW. Ce qui est déjà pas mal. Sinon, vous pouvez déjà vous brancher sur des bornes 350 kW chez Total Energies, Ionity ou même 400 kW sur certains points Electra.

Le Megawatt Flash Charger de BYD // Source : BYD

Pour le moment, cette technologie est réservée uniquement au marché chinois. Seuls la berline Han L et le SUV Tang L peuvent en profiter. Le constructeur chinois a annoncé implanter plus de 4 000 bornes ultra-rapides, sans préciser de date fixe.

