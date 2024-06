Lecture Zen Résumer l'article

La marque MG sera lourdement touchée par les nouveaux droits de douane imposés par l’Europe en juillet 2024. Outre les déclarations officielles de la marque, le chef du design du groupe SAIC s’est également exprimé sur le sujet. Mais avec une bonne dose d’autodérision.

L’Europe veut mettre des bâtons dans les roues aux importations de véhicules électriques chinois. L’enquête européenne anti-subvention suit toujours son cours, mais les premières sanctions provisoires sont tombées le 12 juin 2024. MG est l’un des constructeurs les plus massivement visés par les sanctions financières. La marque écope de droits compensatoires provisoires de 38,1 %, qui s’ajoutent aux 10 % actuellement pratiqués. C’est la sanction maximale ordonnée par l’UE.

La marque a donc fait une déclaration officielle dès le 14 juin. Mais, ce sont d’autres publications, sur le réseau social chinois Weibo, qui font beaucoup parler de la position de la marque depuis le 17 juin.

La sanction de l’UE est critiquée avec créativité

Shao Jingfeng, directeur du design monde du groupe SAIC, a décidé d’utiliser sa créativité pour exprimer une certaine forme d’exaspération face à la décision de l’Europe. Le responsable du design a ainsi publié sur Weibo deux illustrations avec le slogan « Sélectionnées avec soin par l’UE. Des voitures de bonne qualité ». Il a invité les utilisateurs de la plateforme à voter pour leur création préférée.

Le message accompagnant cette publication est aussi assez symbolique : « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts » et « souvenons-nous du 38.1 ». Shao Jingfeng n’a pas expliqué plus en détail ce qu’il avait en tête. Pourtant, dès le lendemain, le directeur du design a publié toute une série d’images de produits dérivés inspirés du logo choisi par les votants : tasses, vêtements, autocollants, skateboard ou encore parapluie, tout y passe.

Il faut dire que les marques automobiles (Tesla et Renault particulièrement) adorent exploiter le filon du produit dérivé pour faire rentrer un peu plus d’argent dans les caisses du constructeur. Il reste à voir si MG ira jusqu’au bout de la blague en éditant réellement les produits dérivés avec le logo MG 38.1.

Certains internautes chinois sont même allés encore plus loin, puisqu’ils ont suggéré à MG de faire une MG4 édition spéciale 38.1 pour le marché européen. La sanction européenne est particulièrement mal vue dans le pays.

MG invite l’Europe à engager le dialogue

Dans sa déclaration officielle du 14 juin, la marque est bien plus sérieuse : « MG exprime son opposition à cette mesure commerciale protectionniste et estime qu’elle constituera une barrière à l’entrée excessive. »

MG tire la sonnette d’alarme sur les conséquences que cela pourrait avoir sur les clients. Cette décision va certainement affecter les prix (ou les remises) sur les voitures électriques de la marque. Mais l’entreprise attire aussi l’attention sur d’autres effets de bord possibles : « Une taxation aussi élevée aura également un impact négatif important sur la chaîne d’approvisionnement, l’innovation et la coopération sur le marché. »

Comme tous les acteurs concernés par cette décision, y compris les constructeurs européens ayant une production en Chine, MG aimerait bien que le dialogue s’instaure avec la Commission européenne pour trouver une solution « favorisant une concurrence équitable ».

