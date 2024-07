Lecture Zen Résumer l'article

La marque chinoise continue à développer ses ventes en Europe progressivement. Pendant le premier semestre 2024, BYD a doublé plusieurs marques historiques, notamment l’ensemble des constructeurs japonais. Tous les constructeurs ne sont pas à la fête ce semestre.

Le constructeur chinois BYD dépasse des marques historiquement implantées en Europe et c’est tout un symbole. Pour autant, il est important de remettre les choses en perspective : BYD n’a pas vu exploser ses ventes de véhicules électriques en Europe. Les autres marques sont vraiment à la traine.

Les résultats des immatriculations européennes du premier semestre 2024 ont été publiés par le spécialiste des données automobiles Jato le 18 juillet. C’est l’occasion d’observer comment évoluent les marques et modèles phares depuis le début d’année.

BYD creuse son trou face aux marques japonaises

BYD a immatriculé environ 17 000 voitures électriques en Europe depuis le début de l’année 2024. L’année dernière, alors que la marque débutait à peine, elle n’avait enregistré que 3 000 immatriculations sur toute la période. Cela reste un chiffre assez faible pour un constructeur qui commercialise 6 modèles durant ce dernier semestre : Atto3, Dolphin, Seal, Seal U, Han et Tang.

BYD ATTO 3 est le modèle le plus vendu en Europe. // Source : Raphaelle Baut pour numerama

À titre de comparaison, rien que sur le mois de juin, voilà ce que réalisent les modèles en tête de classement :

Tesla Model Y : 22 114 Tesla Model 3 : 19 544 Volkswagen ID.3 : 9 797 MG 4 : 9 463 Volvo EX30 : 7 739

Malgré ce démarrage encore modeste, BYD arrive désormais à la 16e place des marques 100 % électrique (BEV) pour les particuliers. La marque chinoise se classe ainsi devant plusieurs noms très connus : Nissan, Smart, Toyota, Honda, Polestar, Citroën, Dacia, Ford, Mini, Porsche, Lexus et Mazda.

Certains de ces constructeurs vont probablement rebondir au second semestre : Citroën avec son e-C3, Mini avec sa nouvelle Mini Cooper E/SE, Ford avec l’Explorer EV. Toutefois, les constructeurs japonais devraient demeurer derrière BYD et sa croissance. La tendance du nombre d’immatriculations au premier semestre 2024 devrait se poursuivre :

Nissan : 16 152 (Nissan Ariya et Leaf)

Toyota : 13 502 (Toyota Bz4X)

Honda : 5 030 (Honda e :ny1 et honda e)

Lexus : 2 007 (Lexus RZ)

Mazda : moins de 4 575 (les versions électriques et à prolongateur d’autonomie sont mélangées)

Si Nissan reste au contact de BYD pour le moment, la marque ne pourra plus compter sur la Leaf au second semestre. Pour les autres constructeurs japonais, il va être temps de passer la seconde.

Nissan Ariya. // Source : Nissan

Geely et MG continuent leur croissance

Selon Jato, le groupe Geely – propriétaire de Volvo, Polestar, Zeekr et Lotus – a augmenté le nombre de ses immatriculations de voitures électriques de 52 % par rapport à 2023. Le groupe Geely dépasse ainsi Hyundai-Kia, Renault ou Mercedes sur l’électrique.

C’est le succès du Volvo EX30 qui a largement contribué à ce résultat. Sur le premier semestre 2024, il est le 3e modèle électrique le plus vendu avec 36 980 immatriculations, derrière les Tesla Model Y et Model 3.

Volvo EX30 relié à une borne Ionity. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

MG arrive en 8e place du classement des constructeurs de voitures électriques en Europe. Là encore, le succès de la marque repose beaucoup sur la MG 4 qui a su séduire 31 922 acheteurs sur le premier semestre 2024. C’est le 4e modèle électrique le plus vendu en Europe derrière le Volvo EX30.

Tesla, toujours leader

Tesla continue de dominer sans partage le classement des véhicules électriques le plus vendus en Europe : 161 525 exemplaires sur les 6 premiers mois de l’année, dont 101 181 Model Y et 58 400 Model 3. C’est 16 % de moins qu’en 2023.

Tesla Model Y est en perte de vitesse en Europe. // Source : Tesla

En plus, Model Y n’est plus le modèle le plus vendu en Europe, toutes motorisations confondues. Il a gagné ce titre pour l’année 2023, mais le perd au premier semestre 2024 en repassant à la 8e position. Les ventes ont d’ailleurs chuté de 26 % par rapport à la même période en 2023.

Les tendances bougent vite au niveau des ventes européennes. Pour ne rien manquer de cette actualité du monde de la mobilité électrique, abonnez-vous à notre newsletter gratuite Watt Else.

