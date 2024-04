Lecture Zen Résumer l'article

Tesla est prêt à partager sous licence sa conduite autonome (FSD) à ses concurrents. Un premier constructeur serait déjà en train de négocier avec Tesla.

Un grand constructeur automobile aurait entamé des négociations avec Tesla pour obtenir sa solution de conduite autonome. C’est ce qu’Elon Musk a déclaré pendant la conférence des résultats financiers du 23 avril, sans bien sûr en dévoiler le nom.

Tesla développe une conduite autonome nommée « Full Self Driving » (ou FSD) en se passant de capteurs et lidar. Le système repose uniquement sur les caméras du véhicule et de l’intelligence artificielle. Une solution qui a longtemps été jugée comme peu fiable par les experts. Pour autant, la dernière version de la technologie installée dans les modèles Tesla a apporté des progrès notables. C’est apparemment suffisant pour convaincre un autre constructeur de négocier avec la marque.

Une technologie sous licence

Comme pour son réseau de superchargeurs, le constructeur américain est prêt à partager les accès à sa technologie aux autres marques. Si Tesla a réussi à convaincre de nombreux constructeurs d’adopter le port de charge NACS pour s’adapter aux bornes Tesla aux États-Unis, la tâche s’annonce plus ardue, en ce qui concerne la conduite autonome.

Le FSD a beaucoup progressé en quelques mois // Source : Capture vidéo Kim Paquette sur Youtube

Depuis un peu plus d’un an, Tesla a pourtant indiqué vouloir commercialiser sa conduite autonome aux concurrents, mais peu se jettent sur l’opportunité. Ils sont néanmoins nombreux à rencontrer des difficultés pour faire évoluer cette technologie au niveau de Tesla, même si le constructeur ne suit pas vraiment toutes les règles.

Jusqu’à présent, la technologie embarquée par Tesla avait encore d’importantes lacunes, mais l’entreprise évolue vite sur ce sujet. Cette progression va encore s’amplifier sur les prochains temps, car l’IA va devenir la raison d’être du constructeur, comme l’a confirmé Elon Musk lors de la conférence du 23 avril.

Elon Musk s’est aussi montré rassurant sur le fait que cette technologie peut s’adapter à tous les pays, sans nécessiter des développements spécifiques pour chaque marché. C’est un argument de poids face à des constructeurs chinois qui misent sur des conduites autonomes qui fonctionnent avec des cartographiques préétablies. Tout ceci reste quand même à confirmer en Europe et en Chine pour Tesla.

Des négociations pour une intégration d’ici 3 ans

Elon Musk a bon espoir de voir les négociations en cours aboutir d’ici la fin de l’année. Il prévient cependant : « Il faudra probablement au moins 3 ans avant que ce constructeur automobile puisse l’intégrer. »

Il ne s’agit pas vraiment d’une solution clé en main façon « plug & play » pour les constructeurs intéressés. Il faut aussi certainement que Tesla fiabilise encore le fonctionnement de son outil et de son externalisation sur des modèles qui ne sont pas des voitures électriques Tesla.

Test de la conduite autonome Avatr 11 en Chine avec Lidar // Source : Cheney Li – Youtube

Elon Musk est, comme à son habitude, assez confiant sur le sujet, il considère même « qu’il y a de bonnes chances que d’autres constructeurs signent une licence FSD cette année. » Il faut dire qu’il a suffi que Ford enclenche le mouvement sur la prise de recharge NACS pour que d’autres constructeurs cèdent aussi à la tentation. En sera-t-il de même avec la conduite autonome de Tesla ? Est-ce qu’Elon Musk est en passe de réussir son pari ? La réponse nécessitera encore un peu de patience.

Quant à savoir quel constructeur serait en négociation avec Tesla sur la question, les regards se tournent assez facilement du côté de Ford. Le patron de Ford a souvent montré de l’enthousiasme pour les innovations de Tesla. Mais rien ne confirme cela à l’heure actuelle.

Cette annonce pourrait avoir rassuré les investisseurs de Tesla, une tendance à suivre dans notre newsletter éditorialisée Watt Else.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !