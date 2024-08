Lecture Zen Résumer l'article

Tesla continue de promouvoir les performances de son système de conduite partiellement autonome aux États-Unis. Pourtant, les tunnels de la Boring Company à Las Vegas sont un endroit où la fonction prendrait tout son sens, mais elle y est toujours absente.

« FSD Supervised peut vous conduire presque partout » a posté Tesla sur le réseau social X (ex-Twitter) ce 29 août. La marque fait de plus en plus régulièrement la promotion de son système de conduite autonome, disponible en option dans ses véhicules électriques, et cela va probablement continuer crescendo jusqu’au lancement du robotaxi, prévu pour le 10 octobre.

Il est alors difficile d’imaginer que l’endroit où cette conduite autonome pourrait être la plus pertinente, celle-ci ne peut pas y être exploitée pour le moment. Les voitures Tesla qui empruntent les tunnels de la Boring Company à Las Vegas, pour assurer un service de navettes, ne peuvent pas utiliser d’aides à la conduite, comme le rappelle le média Electrek.

Un camouflet pour Tesla et la Boring Company

Tesla n’est pas à un paradoxe près, mais il est quand même surprenant que la marque n’arrive pas à faire circuler de manière autonome ses propres véhicules dans des tunnels à sens unique, sans piétons, ni croisements. Quel crédit peut-on alors donner à un système autonome, qui doit révolutionner la circulation au milieu des autres conducteurs, alors qu’il n’est pas en mesure de réaliser ce qui s’apparente à une tâche basique ? Les voitures évoluent pourtant dans une boucle fermée où Tesla peut maîtriser tous les paramètres.

nouvelle station Boring Company du Vegas Loop // Source : Resorts World Las Vegas

Si la gestion des arrêts aux stations de chargement/déchargement des clients peut poser des problèmes à un système autonome, les chauffeurs devraient quand même pouvoir enclencher la conduite autonome dans les sections du tunnel. Steve Hill, président et directeur général du Las Vegas Convention Center and Visitors Authority, a déclaré au Las Vegas Review-Journal : « J’espère que cela commencera doucement, en utilisant un outil d’assistance au conducteur d’ici la fin de cette année. »

Une promesse non tenue d’Elon Musk

Lorsque Elon Musk a vendu le concept, il était question d’offrir aux villes et aux utilisateurs une solution aux problèmes de bouchons et une alternative plus abordable au ferroviaire (métro ou train). Les tunnels devaient être équipés de véhicules électriques autonomes conçus sur mesure. Dans d’autres divagations, ils devaient permettre à la Tesla de Monsieur et Madame Tout-le-Monde d’emprunter ces souterrains grâce à un système de monte-charge.

De tout cela, il ne reste pas grand-chose. The Boring Company fore des tunnels de taille restreinte où des voitures électriques sont conduites par des humains pour assurer le service. La navette autonome pouvant transporter 16 personnes à la fois n’est qu’utopie. La solution respecte quand même une partie des promesses : les utilisateurs de boucle de Las Vegas évitent en effet les bouchons à la surface, du moins tant que le service n’est pas trop sollicité, sinon ça bouchonne également dans les tunnels. La question du coût est aussi atteinte, car les dépenses de construction sont réduites, mais avec quels compromis sur la sécurité et l’usage ?

Alors qu’Elon Musk a un outil clé en main pour vanter les capacités et la fiabilité de sa conduite autonome, il n’est pas exploité, c’est étrange. Si la conduite Full Self Driving (supervisée) peine à s’en sortir dans un simple tunnel de quelques kilomètres de longs, qu’est-ce que le système va donner sur les routes et dans les villes d’Europe ?

