Un accident tragique impliquant une Tesla en Autopilote met en lumière que la conduite autonome n’est pas encore suffisamment mature pour circuler sans surveillance humaine.

En avril dernier, un conducteur de Tesla a eu un accident alors qu’il utilisait le mode « Full Self-Driving » (conduite autonome). Le conducteur avait alors déclaré que sa voiture avait brusquement accéléré avant de percuter le véhicule devant lui. Il a admis qu’il ne prêtait pas attention à la route lorsqu’il a percuté une moto, tuant le motocycliste sur le coup.

Selon un article de Reuters du 1ᵉʳ aout, la police vient de confirmer que les expertises prouvent que la Tesla Model S était bien en conduite autonome. Le conducteur a été arrêté pour suspicion d’homicide involontaire. L’enquête suit encore son cours.

La confirmation de cet accident mortel tombe mal pour Tesla : la marque américaine doit annoncer son fameux robotaxi le 10 octobre prochain. Ce genre d’accidents, peu nombreux heureusement, peut rapidement ternir les progrès réalisés par le constructeur sur la conduite autonome, et surtout, cela risque de renforcer les doutes sur sa capacité à faire rouler une flotte de véhicules sans supervision humaine et sans danger. Car la conduite autonome totale n’aura pas lieu tant que les institutions de régulation ne donneront pas leur feu vert — et elles ne prendront pas de risque.

Un deuxième accident mortel en conduite autonome

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), cet incident représente le deuxième accident mortel connu où les fonctionnalités de conduite autonome de Tesla étaient activées. Tesla insiste pourtant régulièrement sur le fait que le conducteur doit rester attentif lorsqu’il utilise ces technologies. Si un accident survient en raison d’une inattention, la faute repose sur le conducteur et non sur Tesla.

Full Self-Driving Tesla et détection des piétons

L’usage abusif de ces technologies par certains utilisateurs est une problématique bien connue. L’entreprise est consciente que certains conducteurs croient à tort qu’il est sûr d’utiliser ces fonctionnalités sans vigilance. C’est une perception qui a souvent été renforcée par les déclarations et la promotion des capacités de conduite autonome par le PDG de Tesla, Elon Musk, et d’autres figures associées à l’entreprise. La marque a beau rétropédaler en insistant maintenant sur l’attention du conducteur, le mal est fait.

Tesla ne peut pas se dédouaner d’une part de responsabilité

Cet accident tragique souligne une nouvelle fois les défis et responsabilités associés à l’intégration des technologies de conduite autonome. Sur Reuters, Raj Rajkumar, qui est professeur de génie électrique et informatique à l’université Carnegie Mellon, a déclaré : « Il est extrêmement difficile de collecter et de gérer des données provenant de toutes sortes d’éléments du monde réel, tels que les motos et les vélos, dans le large éventail de conditions météorologiques, d’orage, de route et de circulation possibles. »

Supervised FSD worldwide 👀



Elon Musk continue d’affirmer le contraire. Pour le patron de Tesla, son système dépasse toutes ces limites. Il le pense prêt pour la prochaine étape avec la circulation de robotaxis dans tous les États-Unis.

Alors que ces systèmes continuent d’évoluer, il reste impératif que les constructeurs comme Tesla travaillent en étroite collaboration avec les régulateurs pour assurer une utilisation sûre et responsable de ces innovations.

