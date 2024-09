Lecture Zen Résumer l'article

Malgré les nombreux rappels des constructeurs sur l’importance de la vigilance en conduite semi-autonome, ils sont nombreux à vaquer à d’autres occupations au volant.

Qui aurait pu imaginer que les conducteurs feraient un mauvais usage des technologies embarquées dans leur voiture ? Certains vont peut-être feindre la surprise, mais découvrir que les conducteurs ne sont pas attentifs lorsqu’ils utilisent ces aides à la conduite (ADAS) ne devrait étonner personne.

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a mené plusieurs études sur le sujet, et vient de publier le résultat de l’une d’elles le 17 septembre. Au-delà de la simple distraction du conducteur au volant, l’étude souligne également à quel point les conducteurs sont capables de s’adapter pour contourner les limites imposées par ces systèmes.

Champion pour détourner les restrictions de la conduite semi-autonome

L’étude de l’IIHS montre que les conducteurs utilisant des systèmes d’automatisation partielle, comme le Pilot Assist de Volvo et l’Autopilot de Tesla, trouvent très rapidement des moyens de contourner les règles. Bien que ces systèmes exigent que les mains restent sur le volant et que le conducteur soit pleinement en mesure de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment, certains conducteurs réussissent à manipuler le volant juste assez pour éviter les alertes désagréables. Cela permet de rester distrait tout en respectant techniquement les exigences du système.

Les utilisateurs de l’Autopilot de Tesla, par exemple, apprennent rapidement à éviter les rappels de sécurité en faisant de petits ajustements au bon moment. Ce relâchement de l’attention apparaît dès les premiers jours d’utilisation, permettant aux conducteurs de se livrer à d’autres activités. Pour les Tesla, des accessoires pour simuler le poids d’une main sur le volant ont même été commercialisés pour tromper le système, afin que le conducteur puisse vaquer à d’autres occupations pendant la conduite.

Le président de l’Insurance Institute for Highway, David Harkey, fait le constat amer que « si vous leur apprenez à penser que faire attention signifie juste de donner un coup de pouce au volant toutes les quelques secondes, c’est exactement ce qu’ils feront. »

Ces aides à la conduite augmentent les distractions

L’étude démontre aussi que les conducteurs deviennent plus distraits avec l’automatisation partielle de la conduite. Les participants à l’étude, utilisant Pilot Assist de Volvo ou Autopilot de Tesla, se sont montrés plus enclins à consulter leur téléphone, manger ou se livrer à d’autres activités non liées à la conduite qu’en conduite manuelle (sans aides à la conduite). Dans l’étude Volvo, les conducteurs étaient distraits plus de 30 % du temps avec cette aide à la conduite activée.

Les chercheurs notent que cette distraction augmente avec le temps. Au fur et à mesure que les conducteurs s’habituent à ces systèmes, ils deviennent de plus en plus audacieux et prennent confiance dans la technologie embarquée.

« Les systèmes d’automatisation partielle ont besoin de mesures de protection plus robustes pour empêcher toute utilisation abusive », indique le président de l’IIHS. Il y a une certaine urgence à renforcer les mesures de sécurité autour des systèmes de conduite semi-autonomes pour éviter les nombreuses dérives. Les rappels d’attention actuels corrigent temporairement ces comportements, mais des protections plus strictes sont nécessaires pour garantir que les conducteurs restent vraiment concentrés sur la route et son environnement direct.

