Acheter un vélo électrique d’occasion permet non seulement d’accéder à des prix plus abordables, mais c’est également un bon moyen d’augmenter le cycle de vie d’un vélo. À condition de suivre nos conseils, qui, comme vous le savez, sont les plus avisés du web.

Grâce au développement massif du vélo en ville et la sortie régulière de nouveaux modèles, le choix s’est diversifié. De fait, l’offre de seconde main est large et on peut facilement y trouver son bonheur. VTTAE, cargos et vélos de route électriques d’occasion : tous les types de vélos y passent.

Maintenant, l’achat d’un VAE d’occasion nécessite une attention particulière afin d’éviter les pièges et les mauvaises surprises. Ça tombe bien, cet article est fait pour vous guider.

1 – Prenez le temps d’inspecter le VAE et ses composants

Rien ne presse. Vous achetez auprès d’un particulier ? On vous conseille de préparer à l’avance vos questions pour ne pas passer à côté d’une information importante. Le must ? Vous rendre au rendez-vous avec un.e ami.e qui s’y connaît en mécanique cycle.

N’inspectez pas que le vélo, testez aussi son chargeur et attendez quelques minutes qu’il charge bien la batterie. Observez le comportement de la batterie et les clignotements sur l’accumulateur de charge. Consultez le mode d’emploi pour vérifier que les clignotements n’indiquent pas un problème.

Si vous achetez à un particulier et que vous sentez que celui-ci insiste plus que de mesure parce qu’il a d’autres clients potentiels, que ce VAE est l’affaire du siècle : méfiance.

Quelles questions poser quand on achète un VAE d’occasion ?

Quand a été acheté le vélo électrique ? Était-ce un premier achat ou une occasion ?

Quelles sont les raisons de la vente ?

Comment était utilisé le vélo ? À quelle fréquence ?

Où était-il stocké ?

La batterie est-elle en bon état ? Gonflée ? Cabossée ? Est-ce que c’est la batterie d’origine ? Comment est sa connectique ? Quelle est sa capacité actuelle ? A-t-elle été rechargée même en cas de période de non utilisation ?

Le moteur est-il d’origine, en bon état, présente-t-il des coups ?

L’écran de la console et ses boutons fonctionnent-ils correctement ?

Combien de kilomètres affiche la console ?

Quand a été effectuée la mise à jour du logiciel ?

Le dernier entretien date de quand ? Quand ont été changées les pièces d’usure ?

Comment est le cadre ? Des fissures, éclats de peinture ou coup de peinture « cache misère », aspérités ? Une chute à vélo ?

Avez-vous la facture d’achat (voir plus bas) ?

En posant toutes ces questions au vendeur, vous vous assurez aussi qu’il connaît bien le fonctionnement de son VAE, qu’il l’a utilisé correctement et qu’il s’agit bien de son vélo. On en parle plus bas.

Quel kilométrage pour un vélo électrique d’occasion ?

Pas d’obsolescence Le 19 avril 2023 et via le décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, l’obligation pour les marques d’assurer la disponibilité des pièces détachées a été étendue aux VAE et trottinettes.

Ah… ça dépend ! Le nombre de kilomètres parcourus au compteur est une information intéressante mais prise seule, elle ne vaut pas grand-chose. Il faut aussi prendre en compte l’utilisation, le stockage et l’entretien du vélo, des données indispensables. Pour être maintenu en bon état, un VAE a besoin de rouler. Moins un VAE roule, plus cela impacte la batterie. Donc si un vélo électrique acheté il y a 5 ans affiche moins de 3 000 km, qu’il a été stocké dans un garage et que la batterie n’a pas été chargée régulièrement : passez votre chemin ou négociez le prix. Vous devrez sûrement racheter une batterie. Après, les moteurs de vélos électriques sont durables. Bosch nous a déjà parlé d’un client qui avait atteint les 70 000 km sans faire particulièrement attention avec un moteur Performance. Vous avez de la marge.

2 – Évitez les VAE de marques inconnues au bataillon

Privilégiez toujours des marques de confiance, réputées pour leur qualité et leur durabilité.

Des marques bien connues offrent une meilleure fiabilité et vous avez aussi la garantie de trouver plus facilement des pièces de rechange. Et donc de faire durer plus longtemps votre vélo.

Ne confondez pas VAE et speedbike ! Ces deux vélos électriques n’ont pas les mêmes caractéristiques, ni la même réglementation : pas de Speedbike sur les pistes cyclables par exemple !

Vous avez aussi la garantie que les VAE sont bien homologués en France. Rouler avec un vélo non homologué, c’est être hors-la-loi. Donc évitez-vous des tracasseries supplémentaires, le quotidien vous en donne déjà suffisamment…

Dernier avantage à choisir un modèle d’une marque connue ? Il est plus facile de trouver des informations dessus et de le comparer avec d’autres modèles connus. Et donc de choisir le VAE qui vous convient.

Mieux vaut donc privilégier les vélos électriques des grandes marques comme : Cube, Giant, Moustache Bikes, Specialized, Kalkhoff, Riese & Müller, Trek, etc.

Moteur pédalier Bosch performance line // Source : Numerama

Dans la pratique, il n’est pas rare que les vélocistes refusent de prendre en réparation un VAE d’une marque nébuleuse.

Ce conseil s’applique aussi sur la marque des composants d’un VAE d’occasion. Privilégiez des VAE avec des motorisations Bosch, Yamaha, Bafang, Shimano, et autres grands noms du secteur.

3 – Demandez des factures (achat et entretien)

Un VAE fiable est un vélo bien entretenu. Aussi, si vous achetez auprès d’un particulier votre VAE d’occasion, demandez lui de vous fournir les factures d’entretien émises lors de la révision du vélo chez un vélociste et la facture d’achat.

Demander l’historique de l’entretien, des réparations effectuées et des pièces remplacées, est une excellente façon de s’assurer que le vélo durera dans le temps.

Pour rappel,il est recommandé de faire réviser son VAE une fois par an au minimum. Cela permet de remplacer les pièces d’usure, de mettre à jour le logiciel ou encore de vérifier l’état de la batterie. Ce n’est pas une valeur absolue : le nombre de révisions dépend de la fréquence d’utilisation, du vélo et de son usage.

4 – Vérifiez le numéro d’identification d’un VAE récent pour éviter le recel

Depuis le 1er janvier 2021, le marquage est obligatoire pour les vélos neufs et depuis le 1er juillet de la même année pour les vélos d’occasion vendus par un commerçant. D’où l’importance de demander au vendeur l’année d’achat, ou au mieux d’obtenir la facture. Pas de panique : si le VAE a été acheté avant, il n’a pas été obligatoirement marqué.

Si le VAE a été acheté chez un vélociste ou sur un site internet depuis l’entrée en vigueur de l’obligation, il possède obligatoirement un numéro d’identification unique et il est inscrit dans le Fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI). Vous pouvez consulter le statut du vélo sur le site de l’Apic en saisissant le numéro d’identification du vélo.

Capture d’écran du moteur de recherche du site apic-asso.com

5 – Passez par un magasin ou un site pour acheter un VAE reconditionné

C’est sans doute la meilleure solution quand on veut acheter un vélo électrique d’occasion. Il y a en effet plus d’avantages que d’inconvénients à passer par un professionnel du reconditionnement.

C’est l’assurance de rouler en sécurité avec un VAE inspecté par un mécanicien professionnel, et de profiter d’une garantie.

C’est aussi une condition si vous souhaitez bénéficier de certaines aides à l’achat de l’État, de votre département ou région. Depuis 2024, le Bonus Vélo est ouvert aux vélos d’occasion achetés chez un vendeur professionnel (décret n° 2024-102 du 12 février 2024 relatif aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants). Avant d’acheter votre VAE reconditionné, renseignez-vous toujours sur les conditions et les documents à fournir.

Le site de vente de vélos électriques reconditionnés qu’on aime bien ici et qu’on vous recommande, c’est Upway. Le site propose plusieurs types de vélos électriques : VTTAE, urbain, pliant, cargo, route, etc. Les vélos sont reconditionnés par des professionnels et vous bénéficiez d’une garantie d’un an.

6 – Essayez le vélo !

C’est mieux non ? Vous vous assurez que la taille est la bonne, que la maniabilité vous convient et que l’assistance électrique du vélo se déclenche et fonctionne bien.

7 – Évitez les vélos électriques homemade

Même si Benoît est un excellent bricoleur, ça on n’en doute pas, ne lui achetez pas son VTC électrique fait maison et monté avec un kit d’électrification sur le top tube. Votre assureur vous remercie.

