Depuis 2021, le marquage des vélos est obligatoire. Ce dispositif consiste à identifier les vélos via un numéro unique composé de 10 caractères alphanumériques, puis à les inscrire sur une base de données nationale (FNUCI).

Le marquage vélo n’est pas une assurance, ni un antivol. C’est un dispositif de dissuasion pour éviter le recel et qui promet une « restitution plus rapide des vélos retrouvés » (tout du moins, d’après le Ministère de l’Intérieur). Selon les chiffres de la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette), plus de 150 000 vélos sont retrouvés après des vols, mais faute d’identification, ils ne retrouvent pas leur propriétaire.

Dans cet article, on va vous rappeler son fonctionnement et répondre aux questions que vous vous posez sur cette obligation.

Comment fonctionne l’identification d’un vélo acheté en 2024 ?

Vous achetez le vélo ou le VAE de vos rêves sur un site Internet e-commerce ou en boutique. On appose un numéro d’identification unique sur le cadre du vélo. Vous renseignez vos coordonnées auprès du commerçant afin qu’il procède à votre inscription dans la base de données de l’opérateur avec lequel il collabore. Vous recevez un mail de l’opérateur avec vos identifiants et les accès à votre espace personnel. En cas de vente, de vélo détruit ou de vol, vous modifiez le statut du vélo sur votre espace personnel.

L’emplacement de l’étiquette ou de la gravure peut varier (tube de direction, top tube, tube de selle,…). La règle : les informations doivent être bien visibles et accessibles pour faciliter l’identification.

Le dispositif a ainsi fait râler plus d’un cycliste : qui ose toucher à l’esthétique de ce magnifique vélo de route en carbone ? Qui a le droit ? Qui ? Réponse : l’État.

Alors, oui, quand on paye plusieurs milliers d’euros son vélo, on n’a pas forcément envie d’une étiquette pas très graphique (disons-le : c’est moche) et ultra visible, ou positionnée de travers. Mais a-t-on envie de ne jamais le retrouver après un vol ? Bof.

L’identification est obligatoire pour les vélos neufs et d’occasion

Depuis le 1er janvier 2021, le marquage des vélos neufs est obligatoire, qu’ils soient achetés sur une boutique en ligne ou chez un vélociste. Quelques mois plus tard, le 1er juillet, le dispositif a été étendu aux vélos d’occasion. Vous retrouverez toutes les informations et obligations concernant l’identification des vélos dans la section 2, Identification des cycles (Articles L1271-2 à L1271-5), du Code des transports.

Kit de marquage Bicycode // Source : site de la FUB

Est-ce que le marquage d’un vélo est payant ?

Oui, le marquage n’est pas gratuit. Comptez entre 10 € et 30 € selon l’opérateur et le coût de la main d’œuvre facturée par le prestataire. Certains commerçants peuvent cependant faire un geste commercial. Chez Decathlon, le prix du vélo comprend l’identification.

Quels sont les opérateurs de marquage vélo agréés par l’État ?

Les opérateurs de marquage sont des intermédiaires entre l’État et le Fichier National des Cycles Identifiés (FNUCI), la base de données qui centralisent tous les numéros d’identification uniques des vélos. D’un opérateur à l’autre, la technique de marquage et son esthétique varient. En 2024, la France compte sept opérateurs d’identification officiels agréés. Le commerçant choisit de travailler avec tel ou tel opérateur agréé de marquage.

Opérateur Techniques d’identification Paravol Sticker ultra-résistant inviolable sans impact sur le cadre Bicycode Gravure micro-percussion + autocollant antioxydation, étiquette inviolable Adcolite Recobike Soudure chimique via injection de résine haute performance Decathlon Étiquette permanente “sur vernis” Starway Marquage par frappe (gravure) Auvray Security Gravure par impulsion à 2 ou 3 endroits + étiquette ultra résistante MFC (Manufacture Française du Cycle) Étiquette Liste des opérateurs d’identification et des techniques de marquage vélo

Les opérateurs qui utilisent la gravure proposent aussi des étiquettes pour les cadres en carbone et titane ; la gravure est déconseillée pour ces matériaux.

Certains opérateurs complètent leur service d’identification par d’autres services inclus ou non dans le marquage. Auvray propose par exemple une assurance. Son concurrent Recobike propose Recobike Assur. Ce service est accessible à un tarif préférentiel si le vélo est marqué par Recobike.

Comment faire marquer un vélo acheté avant 2021 ?

Si vous avez acheté un vélo avant 2021 non identifié sur le FNUCI, faites-le marquer chez un professionnel. Les opérateurs proposent sur leur site une liste de magasins et associations partenaires. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. « Seul un professionnel peut enregistrer un cycle, et uniquement dans la base de données d’un opérateur d’identification agréé. » (source : site du Ministère de l’intérieur)

L’identification n’est pas obligatoire pour les vélos achetés avant 2021, mais recommandée.

Comment savoir si votre vélo est identifié ou consulter le statut d’un vélo ?

Immatriculé ? Ne confondez pas marquage et immatriculation. La seconde est obligatoire pour les speedbike (les vélos électriques qui vont jusqu’à 45km/h), mais pas pour les VAE classiques.

Pour consulter le statut du vélo et vous assurer par exemple que le vélo n’a pas été volé, renseignez son numéro d’identification unique sur le moteur de recherche disponible sur le site de l’APIC (Association de Promotion et d’Identification des Cycles et de la mobilité active).

Comment changer le statut d’un vélo marqué qu’on a revendu ?

Votre vélo a un nouveau propriétaire ? Vous devez effectuer une déclaration auprès de l’opérateur sur votre espace personnel en ligne et indiquer les coordonnées du nouveau propriétaire. Selon l’opérateur, le processus peut légèrement différer : réception d’un code à fournir au futur acheteur sur Paravol, mail avec lien d’accès envoyé au nouveau propriétaire sur Bicycode, etc.

Pour rappel, vous avez normalement reçu votre identifiant pour vous connecter par mail lors de l’achat ou lors de l’installation du dispositif.

Capture d’écran de l’espace personne sur le site Paravol et de la section pour modifier le statut de son vélo

Comment obtenir un certificat d’identification de vélo ?

Récupérez le certificat d’identification de votre vélo sur votre espace personnel depuis le site de l’opérateur (Bicycode, Paravol, Recobike…).

Identification des vélos : on récapitule

L’identification est obligatoire pour tous les vélos et VAE achetés à partir de 2021.

Le marquage vélo n’est PAS un antivol vélo mais un moyen de faciliter la restitution des vélos volés et de dissuader le vol (même si on doute que les voleurs se disent « damned, ce vélo porte le sceau Paravol, je risque d’être maudit pour l’éternité si je le vole »).

Il existe 7 opérateurs d’identification agréés en France en 2024.

Vous devez forcément passer par un professionnel pour le marquage de votre vélo.

Les opérateurs ont chacun leur système et leur esthétique.

Le service est facturé, mais il peut être intégré dans le prix d’achat du vélo (Decathlon).

En cas de doute sur le statut d’un vélo, consultez le site de l’APIC avec le numéro d’identification du vélo.

