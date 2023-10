Acheter un vélo électrique, c’est bien. Acheter un vélo électrique homologué, c’est mieux.

Face à l’offre grandissante et toujours plus alléchante, choisir un vélo à assistance électrique (VAE) n’est pas chose aisée. Ensuite, il n’est pas rare de rencontrer sur des sites plus ou moins fiables des modèles à des prix attractifs. Le gros problème : ces vélos ne sont pas toujours homologués et leur usage est interdit en France. Du coup, comment s’assurer qu’on a bien choisi un vélo électrique adapté à sa pratique et avec lequel rouler en toute légalité sur la route ?

Avec ce guide, vous saurez tout ce qu’il ne faut pas faire. Pour savoir tout ce qu’il faut faire avant d’acheter un vélo électrique, c’est par ici.

Acheter un VAE non homologué en France

Le certificat d’homologation (ou certificat de conformité) est obligatoire en France, pour tous les véhicules motorisés qui circulent sur la voie publique. C’est un justificatif officiel automatiquement fourni lors de l’achat. Il atteste que le vélo à assistance électrique respecte bien les 3 critères fixés par la norme NF EN 15194 :

l’assistance d’un VAE ne doit pas dépasser la vitesse maximale de 25 km/h l’assistance électrique s’active uniquement grâce au pédalage la puissance nominale du moteur est limitée à 250 Watts (0,25 kW)

Sans ce certificat, vous n’avez pas l’autorisation de rouler sur la voie publique en France. Si le cadre, la fiche technique, la page produit ou la boîte du vélo, porte la mention « Conforme aux exigences de sécurité », c’est bon, le vélo est bien homologué. Vous pouvez rouler l’esprit tranquille et la soquette légère. Le vélo électrique doit aussi porter le marquage CE.

Le certificat doit aussi stipuler que le VAE est conforme aux dispositions de la Directive 2006/42/CE relative aux machines, ainsi que de la Directive 2014/30/UE compatibilité électromagnétique.

Bon à savoir Récupérez à tout moment le certificat d’homologation de votre vélo sur le site du fabricant (généralement en renseignant le numéro de série) ou sur le site revendeur. Par exemple, Alltricks met à disposition les certificats des VAE vendus sur son site.

D’autres mentions de normes ISO peuvent s’ajouter selon le modèle et ses accessoires comme : la norme ISO 4210-2:2014 (respect des exigences de sécurité et de performance à observer lors de la conception, de l’assemblage et des essais de certaines catégories de vélos) ou encore la norme ISO 11243:2016 (pour les exigences liées aux porte-bagages de bicyclettes).

Comme il est interdit de rouler avec un VAE non homologué, vous risquez une contravention de la troisième classe (Code de la route, article R321-4), et d’avoir des problèmes plus graves en cas d’accident de la route (couverture de votre responsabilité civile).

Enfin, vous ne pourrez pas demander d’aides de l’État, ni souscrire à une assurance vélo.

Pour aller plus loin Choisir son vélo électrique : 10 critères à prendre en compte avant d’acheter

Choisir un VAE équipé d’un moteur trop puissant ou d’une marque inconnue

C’est ce qui peut arriver lorsque vous achetez un vélo électrique sur Internet d’une marque relativement inconnue au bataillon. Lorsque vous avez un problème ou si vous souhaitez effectuer l’entretien annuel, le risque est que le vélociste refuse la prise en charge de votre vélo électrique pour des raisons de sécurité et d’assurance.

En France, la puissance nominale réglementée d’un moteur de VAE est limitée à 250 watts pour un vélo à assistance électrique classique homologué. Pour rappel : en achetant un vélo électrique non homologué, vous n’avez pas le droit de rouler avec sur la route.

Enfin, privilégiez les marques de motorisation de VAE courantes, plus facilement réparables et qui ont prouvé leur efficacité, comme :

Bosch,

Panasonic,

Shimano,

Yamaha,

Bafang,

Brose.

Le moteur du VAE Motto Two est placé au niveau de la roue arrière // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Les freins qui ne sont pas adaptés ou assez puissants

Les VAE sont désormais dans leur majorité équipés de freins à disque (hydraulique ou mécanique) à deux ou quatre pistons. Ce mécanisme offre en effet un freinage plus efficace et puissant.

Certains VAE d’entrée de gamme peuvent être équipés de freins à patin. Ils sont en effet plus économiques, mais ils restent toujours moins efficaces que les disques, notamment en cas de pluie.

Pour plus de sécurité, notre conseil reste donc de choisir un VAE équipé de freins à disque hydrauliques.

Vous voulez acheter un longtail ou un cargo électrique ? Choisissez toujours un modèle équipé de freins à disque hydraulique, à deux pistons pour un modèle léger et à quatre pistons pour un modèle plus lourd, ou si vous avez prévu de le charger comme un bourricot.

Cela va sans dire que si vous achetez un speedbike, c’est freins à disque obligatoires.

Confondre VAE et speedbike : oups…

Si un speedbike (ou speedelec) ressemble à un vélo à assistance électrique, il s’agit de deux vélos différents. Si l’assistance au pédalage va jusqu’à 25 km/h sur un VAE, elle va jusqu’à 45 km/h sur un speedbike.

Les règles de sécurité et de circulation en France ne sont donc pas les mêmes. Le speedbike fait en effet partie de la catégorie des cyclomoteurs (normes ICS 43.140), contrairement au VAE. Par exemple, vous ne pouvez pas emprunter les pistes cyclables avec un speedbike et vous devez le faire immatriculer. Le port d’un casque homologué et l’immatriculation sont aussi obligatoires sur un speedbike.

Google n’a pas toujours la bonne réponse Méfiez-vous des résultats sur les moteurs de recherche obtenus avec des mots-clés comme « vélo électrique pas cher », « vélo électrique rapide puissant ».

Donc méfiance avec le terme trompeur et fourre-tout « vélos électriques ». Vérifiez bien les caractéristiques (puissance nominale, assistance au pédalage, vitesse maximale) sur la fiche produit. Une brève consultation de la FAQ ne fait pas de mal non plus.

Les équipements qui vendent du rêve, mais pas toujours utiles

Pour faire simple : on ne met pas un moteur Ferrari dans une Twingo. Donc acheter un VAE avec un moteur ultra puissant pour rouler sur du plat et de la piste cyclable, c’est comme le SUV en ville : pas forcément nécessaire.

N’ayez pas les yeux plus gros que le moteur. Le risque est de payer plus cher votre vélo. Et de ne pas en exploiter toutes les capacités ! Rappelons que si la puissance nominale reste la même sur un VAE (250 Watts), la puissance du couple, exprimée en Newtons par mètre Nm, peut varier selon le moteur.

Moteur Bosch Performance Line CX / Source : Numerama

Pour le vélotaf ou des trajets urbains sans trop de dénivelé, un moteur de 40-65 Nm (comme le Bosch Active Line ou Active Line Plus) suffit. Pas besoin d’un moteur Bosch Performance Line CX Race Limited Edition pour faire de la piste cyclable à Paris ou Bordeaux ! Ces engins sont conçus pour avaler des pierriers en VTT, ils sont largement surdimensionnés pour votre trajet vélotaf.

👉 Besoin d’un coup de main pour choisir votre vélo ? Julien Cadot et Daz vous donnent rendez-vous sur notre chaîne YouTube Vroom pour des vidéos de présentation et des tests de nombreux VAE.

Pour aller plus loin Les meilleurs vélos électriques à acheter en 2023

Acheter un VAE d’occasion sans facture, carnet d’achat ni marquage

Si vous achetez un vélo électrique d’occasion, demandez une facture d’achat au vendeur et un justificatif d’entretien récent (moins de six mois) comme une facture avec le détail. Vous n’êtes pas à l’abri d’une mauvaise surprise, mais vous diminuez le risque d’avarie mécanique avec un vélo qui a été entretenu récemment.

Ensuite, le marquage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les vélos neufs vendus par des professionnels. Le dispositif a été élargi aux vélos d’occasion le 1er juillet 2021. Lorsqu’un vélo est mis en vente, il y a une procédure à effectuer.

Avec Paravol par exemple, le vendeur doit indiquer que le vélo est en vente afin de recevoir un code à transmettre à l’acheteur pour transférer la propriété. Pour vous assurer que le vendeur est bien le propriétaire du vélo, scannez le QR code.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.