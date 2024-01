À l’aéroport Orly et à Gare de Lyon, Sixt expérimente des portiques d’un nouveau genre, qui scannent 200 fois chaque véhicule au début et à la fin d’une location. C’est la startup lyonnaise Proovstation qui les fabrique. Nous l’avons rencontrée à Las Vegas.

Lorsqu’on loue une voiture, on a souvent peur de l’abîmer. Par précaution, la plupart des clients prennent plusieurs dizaines de photos et de vidéos avant de prendre la route, afin de se protéger si le loueur venait à les accuser. Certains professionnels sont d’ailleurs plus sérieux que d’autres, avec leurs propres registres des dégâts et des égratignures.

Au CES 2024, nous avons fait la rencontre de la startup Proovstation, fondée à Lyon. Son produit s’appelle le Car Station et vise à encadrer la location et le retour d’un véhicule. Il s’agit d’un portique équipé de caméras et d’un LiDAR, pour comparer l’évolution de la voiture avant et après sa location.

200 images analysées par une intelligence artificielle

Le produit de Proovstation n’est pas qu’un concept, puisqu’on le trouve déjà dans plusieurs stations américaines, ainsi qu’à Orly et Gare de Lyon. Au départ d’une location, le client passe au milieu d’un portique high-tech, qui réalise 200 images par scan en 4K grâce à ses caméras (entre 8 et 10) et son capteur LiDAR. Cette opération ne dure que 2 secondes et permet d’avoir une trace du véhicule avant son départ.

Au retour de la location, le client doit repasser par le même portique. 200 images sont prises et instantanément comparées à celles du départ. Carrosserie, vitres, pneus… Une IA signale automatiquement aux loueurs s’il y a eu un changement.

Le portique de Proovstation prend cette forme. Une voiture doit passer au milieu pour être scannée. // Source : Numerama

Le portique de Proovstation est made in France et vise à révolutionner la location de véhicule, en apportant de la sérénité aux loueurs et aux clients. Proovstation indique que les loueurs perdent énormément d’argent à cause de mauvais contrôles, alors que les clients roulent dans l’anxiété.

Sur son site, Proovstation montre les informations récupérées par sa machine. // Source : Proovstation

Évidemment, on peut se demander si le portique de Proovstation ne pourrait pas se retourner contre les consommateurs, en rendant plus détectable certaines égratignures que l’on espérait suffisamment discrètes pour ne pas être remarquées. Proovstation se veut rassurant sur le sujet et explique que les loueurs ne sont pas très regardants sur les petits dégâts. Toujours est-il que sa technologie rend la comparaison beaucoup plus précise.

