Avec plus de 6 nouvelles voitures électriques annoncées pour l’Europe, Toyota veut prouver qu’il avance sur le sujet des modèles à batterie. Est-ce vraiment le cas ?

Toyota communique sur une multitude de nouveautés 100 % électrique à venir pour le marché européen. Derrière l’effet de volume qui donne l’impression que la marque japonaise s’est enfin décidée à avancer sur la question des voitures électriques, le discours sonne toujours assez creux.

C’est lors d’un évènement qui s’est déroulé le 4 décembre à Bruxelles que Toyota a présenté sa feuille de route européenne, avec notamment un premier petit SUV électrique urbain prévu pour l’année prochaine. Sauf qu’il ne s’agit encore que d’une maquette sans intérieur, étrange pour un modèle prévu pour les prochains mois. Il en va de même pour tous les autres modèles. Doit-on s’inquiéter des projets du constructeur japonais ?

Des maquettes pour certaines déjà connues depuis 2021

En découvrant les voitures électriques annoncées pour les prochaines années, une chose va peut-être sauter aux yeux des amateurs de voitures électriques. Certaines de ces maquettes sont déjà connues depuis une présentation de la marque réalisée le 14 décembre 2021. Il n’y a peut-être que celle de l’Urban SUV de 2024 que l’on ne retrouve pas dans les modèles exposés

La future gamme électrique Toyota présentée en 2021. // Source : Toyota

Cela reste cohérent, la marque confirme ainsi les engagements pris deux ans plus tôt. Par contre, il est un peu déroutant que la marque n’ait pas présenté un prototype plus avancé pour les deux modèles prévus pour 2024 et 2025 : l’Urban SUV Concept et Sport Crossover Concept. Les maquettes pleines servent normalement à partager les premières lignes extérieures d’un concept bien en amont de sa commercialisation.

En cherchant à concentrer l’attention des journalistes et du public sur les designs extérieurs, il est toujours possible d’imaginer que Toyota souhaite cacher le travail que les équipes effectuent sur l’intérieur de ces futurs modèles. Après un accueil assez mitigé du nouvel intérieur initié sur bZ4X, Toyota doit proposer autre chose pour ses futurs modèles électriques.

Quasi aucune information technique

Dans la même lignée, on ne sait rien sur les caractéristiques des modèles à venir. La conférence Toyota ressemble à un événement où rien n’est dit. À la différence des marques européennes qui communiquent désormais sur les projets de voitures électriques abordables, la marque japonaise ne semble pas prête et évite d’aborder cet épineux sujet.

Toyota a été particulièrement avare sur les données techniques. En dehors de quelques vagues informations sur les batteries ou les dimensions, le constructeur japonais laisse tout le monde sur sa faim.

Voilà ce que l’on sait de l’Urban SUV concept de 2024 :

Longueur : 4,30 m ; largeur : 1,82 m et hauteur : 1,62 m

Il s’agit du modèle le plus compact de la future gamme électrique

Le design est quasi définitif

Le SUV repose sur la Plateforme e-TNGA avec des versions 2 ou 4 roues motrices

Il sera proposé avec deux tailles de batterie (NMC)

Toyota Urban SUV Concept (2024) 100 % électrique // Source : Denis Meunier pour Toyota

Pour le Sport Crossover Concept, c’est encore plus vague. On sait juste qu’il s’agit :

D’une berline surélevée fastback, en alternative aux SUV

D’un modèle développé conjointement avec le constructeur chinois BYD

Toyota Sport Crossover concept // Source : Denis Meunier pour Toyota

Toyota a également présenté les maquettes de la future voiture de sport Toyota FT et le grand SUV concept FT-3e qui doivent représenter une nouvelle génération de modèles, certainement hors de prix.

Devant ce manque d’informations factuelles et la découverte de modèles qui n’en sont pas vraiment, la stratégie de Toyota interroge encore et toujours. Est-ce que la marque brasse du vent pour continuer d’exister ? Ou est-ce que le constructeur japonais prépare des surprises ?

Abonnez-vous à notre newsletter Watt Else pour une expérience hebdomadaire immersive dans le monde de la mobilité électrique et des voitures électriques.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !