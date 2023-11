À l’occasion d’une visite à l’usine installée à Berlin, Elon Musk a annoncé que la voiture « next-gen », promise à 25 000 €, sera produite en Europe.

Elon Musk a rendu une petite visite à l’usine de Berlin pour féliciter les équipes et confirmer des augmentations salariales. Et, à cette occasion, le milliardaire se serait fendu d’une annonce loin d’être anodine à en croire plusieurs tweets publiés le 3 novembre : la voiture promise à 25 000 €, dont on ne sait pas grand-chose à l’heure actuelle, sera produite en Allemagne — où Tesla nourrit de grandes ambitions. On rappelle que la multinationale possède des lignes d’assemblage aux États-Unis, en Chine et dans un avenir proche au Mexique, où devrait être aussi assemblé ce futur modèle.

Pour le moment, la Gigafactory berlinoise n’est dédiée qu’à un seul véhicule : le Model Y, le SUV 100 % électrique qui est un véritable best-seller pour Tesla. La voiture à 25 000 € est particulièrement attendue par le public, car elle permettra de rendre encore plus accessible le savoir-faire du constructeur.

Elon Musk à sa visite de la Gigafactory Berlin le 3 novembre 2023 // Source : @Gf4Tesla sur X

L’usine Tesla à Berlin produira autre chose que le Model Y

La Gigafactory de Berlin a entamé des travaux d’agrandissement avant même que l’on sache précisément ce qui pourrait y être produit. Initialement, le site allemand devait accueillir la production de batteries, mais le projet a été suspendu. L’arrivée de lignes d’assemblage pour les modèles de prochaines générations, comme le robotaxi ou la Tesla abordable, serait cohérent.

Tesla Gigafactory Berlin // Source : Tesla

Pour le moment, nul ne sait quand sera présentée cette voiture qui sera nécessairement plus compacte que la Model 3. Et le calendrier de Tesla est toujours très incertain : le pickup 100 % électrique Cybertruck a été annoncé en 2019 et il ne sera lancé qu’à la fin de cette année. C’est encore pire pour le Roadster de deuxième génération, montré pour la première fois en… 2017 — et toujours indisponible. Bref, on est encore loin de voir la couleur de cette voiture abordable, censée être sous les 25 000 €. Elle devrait en tout cas être considérée comme le next big thing chez Tesla. Elle rivalisera avec toute la valse de voitures abordables prévues ces prochaines années, dans le sillage de la Volkswagen ID.2.

La production prévue en Allemagne fait sens par rapport aux marchés visés. On imagine en effet cette voiture faire un carton en Europe, où les modèles compacts sont particulièrement appréciés. En France, elle pourrait même conserver le bonus écologique, dont le futur schéma d’attribution exclura de l’équation les véhicules produits très loin de nos frontières. Cette éventualité reste quand même de la science-fiction puisqu’on n’est pas sûr que le bonus écologique existera encore au moment où cette « petite » voiture de Tesla sera disponible. Si tel est le cas, cela ramènerait le prix à 20 000 €. Elle pourrait alors créer un véritable raz de marée sur le marché automobile.

Cette voiture, qui pourrait être nommée Model A ou Model 2 ou toute autre chose, sera basée sur le projet « Next-Gen », une plateforme de développement révolutionnaire qui permettra à Tesla d’accélérer sa croissance et de produire plusieurs millions de véhicules par an.

