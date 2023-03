Alors que l’usine de Berlin est loin d’atteindre sa capacité maximale de production de 500 000 voitures par an, une demande d’extension vient d’être déposée pour atteindre le million de véhicules. Il n’en faut pas plus pour imaginer de nouveaux modèles Tesla produits en Allemagne.

Selon le média allemand RBB224, Tesla a déposé, le 15 mars 2023, une demande d’agrandissement pour sa Gigafactory de Berlin auprès des autorités allemandes. Alors que les projets de Tesla de fabriquer des batteries à l’usine de Berlin ne semblent plus à l’ordre du jour, on peut se demander ce qui motive l’entreprise américaine à avancer aussi vite sur une extension de son usine. Le bâtiment actuel est encore très loin d’avoir atteint sa capacité de production maximale, cela soulève quelques questions et projections sur son utilisation future.

Lors du Tesla Investor Day du 1er mars, Elon Musk et les principaux directeurs de l’entreprise ont présenté la manière dont la production des futurs modèles de la marque vont reposer sur des usines complètement repensées et optimisées. La future Gigafactory du Mexique sera la première usine à disposer de cette nouvelle organisation et donc à assembler les modèles utilisant la nouvelle plateforme Tesla. L’extension de la Gigafactory de Berlin pourrait-elle aussi accueillir la plateforme Next-Gen ?

Vers de nouveaux modèles produits à la Gigafactory Tesla de Berlin ?

Il est difficile d’imaginer que l’usine allemande continue à ne produire que le Model Y. Tesla mise beaucoup sur ce modèle pour conquérir l’Europe, sauf qu’il semble peu probable de vendre entre 500 000 et 1 000 000 de Model Y par an en Europe.

Le Tesla Model Y dans l’usine Gigafactory 4 // Source : Tesla

L’hypothèse de l’ouverture de chaînes de production pour d’autres modèles est crédible. Il serait illogique pour Tesla de construire un bâtiment en 2023/2024 qui ne corresponde pas à sa nouvelle stratégie de production, qui vise à réduire considérablement les coûts de production. Un nouveau bâtiment sur le site de Grundheite (Berlin) pourrait donc bien signifier l’arrivée de la nouvelle plateforme Next-Gen de Tesla sur place, et donc de nouveaux modèles.

Une production actuelle de 4 000 véhicules par semaine à faire grimper à 19 000

Le 28 février, Tesla a annoncé que l’usine de Berlin produisait désormais 4 000 Model Y par semaine. La production suit sa montée en puissance à bon rythme. Rapporté sur une année, cela représente 212 000 véhicules. D’ici à la fin de l’année, la production hebdomadaire aura normalement continué de croître. Le chiffre reste quand même assez éloigné des capacités de production maximales de 500 000 voitures par an pour cette usine. Faut-il encore que la demande de Model Y en Europe suive la même courbe de croissance pour que l’usine tourne à plein régime. Un ou plusieurs autres modèles Tesla permettront plus aisément d’atteindre ces objectifs de production.

Tesla est capable de sortir une usine en 9,5 mois en Chine, ses projets d’extension à Berlin semblent assez anticipés. Cependant, l’Allemagne n’est pas la Chine. Les délais entre les soumissions de dossier et les accords finaux peuvent prendre à eux seuls de nombreux mois. C’est en plus sans compter sur les associations écologistes qui cherchent toujours à mettre des bâtons dans les roues de Tesla.

Les écologistes vont certainement tenter de bloquer le projet d’extension

Tesla a encore été accusé ces dernières semaines par les associations écologistes d’avoir réalisé des travaux sans autorisation et sans respecter les engagements pris par l’entreprise. Les associations locales s’inquiètent toujours des éventuelles pollutions de la nappe phréatique située sous l’usine, qui alimente les villes autour.

L’eau est au cœur de la bataille entre Tesla et les militants écologistes depuis sa création. Ils craignent que l’entreprise consomme trop d’eau et considère que les risques de pollution sont très élevés à cause des activités de l’usine.

Nul doute que l’annonce de l’agrandissement de l’usine va donner lieu à de nouvelles tentatives de leur part pour bloquer ou ralentir le projet. Interrogé sur le sujet par le média RBB24, Tesla a pourtant assuré que « l’entreprise a optimisé la planification et les processus de production afin que les quantités d’eau douce utilisées jusqu’à présent et convenues contractuellement soient également suffisantes pour cette extension. »

Ces propos de Tesla ne seront sûrement pas suffisants pour convaincre les acteurs locaux qui militent contre l’usine depuis les premières annonces du projet.

