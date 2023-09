[Deal du jour] Xiaomi possède une bonne gamme de trottinettes électrique, dont la Xiaomi Mi Scooter 3 fait partie. En promotion pour les French Days, elle est idéale pour vos trajets du quotidien en ville.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 est vendue 529 € sur le site officiel de la marque. Pour les French Days, elle est au prix de 399,99 € sur La Fnac. Malheureusement, le stock en ligne est pour l’instant épuisé. Vous avez toujours la possibilité de la retirer dans le magasin Fnac de votre choix.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

Le design de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est classique, et son poids de 13 kg en fait un deux roues facile à transporter et à déplacer en ville ou dans les transports. Vous pourrez caser facilement la trottinette dans un coffre de voiture, dans une rame de métro, ou simplement chez vous, dans le couloir. De plus, elle possède un système de pliage relativement simple, avec une sécurité qui évite qu’elle se replie sur elle-même.

Son plateau est assez grand et procure un bon sentiment de sécurité, grâce à une bonne surface allouée pour les pieds. Le châssis en aluminium est capable de supporter une charge maximale de 100 kg. Les plus grands gabarits seront peut-être à l’étroit avec ce modèle, mais rien qui ne gâche la conduite, ou ne mette en danger. Surtout que la Scooter 3 offre une bonne maniabilité et est suffisamment stable pour se déplacer en ville. Le confort de conduite est globalement au rendez-vous, malgré l’absence d’amortisseurs. À ce propos, il vaut mieux éviter les rues accidentées et les trottoirs, sous peine de ressentir les chocs, ou d’abimer la trottinette.

Le pliage de la Scooter 3 est facile et rapide // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire pour les French Days ?

À moins de 300 €, c’est une excellente affaire. La Xiaomi Electric Scooter 3 est certes une trottinette classique, mais parfaite pour un usage au quotidien. Son moteur de 300 W, d’une puissance maximale de 600 W, est performant. Elle atteindra rapidement la vitesse de croisière de 25 km/h et y restera tant que la route le permet. Son moteur vous permet de gravir des côtes jusqu’à 16 %. Niveau sécurité, ses disques de frein arrière à double plaquette garantissent un freinage puissant et maitrisé.

Niveau autonomie, comptez 30 km en moyenne. De quoi garantir un ou plusieurs allez-retour dans la semaine. La batterie se recharge en un peu plus de 5 h. Vous pourrez avoir un œil sur l’autonomie restante sur l’écran au niveau du guidon. Vous y trouverez aussi la vitesse, ainsi que le mode de conduite choisi.

