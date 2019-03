La ville de Paris a été envahie par les trottinettes électriques en libre service depuis un an. On trouve aujourd'hui pas moins de neuf applications différentes rien que dans la capitale. Nous les avons toutes testées pour vous.

En juin 2018, la société Lime déployait les premières trottinettes en libre service à Paris. C’était il y a à peine 9 mois, mais ce temps a suffi pour que huit autres firmes se lancent dans l’aventure et envahissent les rues de la capitale avec leurs véhicules. La dernière en date, une startup française nommée Dott, n’a même pas encore lancé son service dans toute la ville. Se faire une place ne sera pas simple, car il est déjà difficile de faire deux pas sans tomber sur une de ces machines.

Au point où la mairie de Paris a récemment réagi : elle compte imposer une taxe aux entreprises en fonction du nombre d’engins qu’elles déploient. Cette mesure, qui pourrait rapporter beaucoup d’argent, reflète bien l’importance prise par ces trottinettes (autant d’un point de vue du marché que physiquement, sur les trottoirs des villes françaises).

Vu les nombreux choix disponibles, il peut être difficile de s’y retrouver. Nous avons donc testé chaque service disponible actuellement afin de faire le point.

Voici ce que nous avons retenu pour chacun des 9 applications de trottinettes électriques partagées.

Lime Lime

Lime est le « service originel », le premier à être arrivé sur le marché en juin 2018. Cela explique en partie son atout principal : sa trottinette est partout. Les Lime sont les plus simples à trouver et leur conduite est agréable. Dommage qu’il soit obligatoire de placer 10 euros minimums dans un portefeuille virtuel pour les utiliser, ce qui fait du service l’un des plus coûteux du marché.

Modèle : Ninebot Segway ES2 modifiée

: Ninebot Segway ES2 modifiée Maniabilité/prise en main : La conduite de la Lime est très instinctive, et on retient en particulier son levier de frein performant. Seul bémol : les poignées font rapidement mal aux mains.

: La conduite de la Lime est très instinctive, et on retient en particulier son levier de frein performant. Seul bémol : les poignées font rapidement mal aux mains. Vitesse/tenue de route : 25 km/h au maximum sur sol plat. Son large repose-pied permet de rester stable, sauf sur les pavés où les vibrations gênent beaucoup la conduite.

: 25 km/h au maximum sur sol plat. Son large repose-pied permet de rester stable, sauf sur les pavés où les vibrations gênent beaucoup la conduite. Qualité de l’application : On repère facilement les trottinettes avec l’application. L’indication du nombre de kilomètres restant est un plus, comme la sonnerie que l’on peut activer pour repérer le véhicule.

: On repère facilement les trottinettes avec l’application. L’indication du nombre de kilomètres restant est un plus, comme la sonnerie que l’on peut activer pour repérer le véhicule. Parc de trottinettes : Plus de 1 000. On en trouve partout à Paris.

: Plus de 1 000. On en trouve partout à Paris. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation. Il est par contre nécessaire de remplir un portefeuille virtuel avec 10, 20 ou 50 euros au préalable, ce qui est un gros point négatif.

Bird Bird

Avec Lime, Bird est le service le plus représenté à Paris et utilise le même modèle économique à base de portefeuille virtuel que son concurrent. Son modèle de trottinette — qui a récemment été changé — est par contre plus petit et donc moins confortable. Il compense en étant un peu plus léger et rapide que la moyenne des véhicules concurrents.

Modèle : Xiaomi M365 modifiée

: Xiaomi M365 modifiée Maniabilité/prise en main : Une fois que l’on s’est habitué à son accélération rapide, la Bird est très maniable. Ses poignées sont par contre particulièrement désagréables et il faut serrer le frein au maximum pour qu’il soit efficace.

: Une fois que l’on s’est habitué à son accélération rapide, la Bird est très maniable. Ses poignées sont par contre particulièrement désagréables et il faut serrer le frein au maximum pour qu’il soit efficace. Vitesse/tenue de route : La Bird atteint facilement les 28 km/h. Son repose-pied un peu trop fin au centre ne pose pas trop de problèmes de stabilité, mais rend la conduite moins confortable que sur d’autres modèles.

: La Bird atteint facilement les 28 km/h. Son repose-pied un peu trop fin au centre ne pose pas trop de problèmes de stabilité, mais rend la conduite moins confortable que sur d’autres modèles. Qualité de l’application : La géolocalisation des trottinettes Bird est très efficace et on retrouve le véhicule sans problème. On peut même ouvrir Google Maps depuis l’application pour trouver un chemin vers l’engin qui nous intéresse. Dommage qu’elle soit un peu austère.

: La géolocalisation des trottinettes Bird est très efficace et on retrouve le véhicule sans problème. On peut même ouvrir Google Maps depuis l’application pour trouver un chemin vers l’engin qui nous intéresse. Dommage qu’elle soit un peu austère. Parc de trottinettes : Plus de 1 000. Elles sont faciles à trouver dans tout Paris.

: Plus de 1 000. Elles sont faciles à trouver dans tout Paris. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation. Comme sur Lime, il est par contre nécessaire de remplir un portefeuille virtuel avec 10, 20 ou 50 euros au préalable.

Bolt Bolt

Développée par Txfy (qui se renomme petit à petit en Bolt), l’application Bolt permet de commander un chauffeur ou de récupérer une trottinette. L’atout de Bolt se trouve dans son système de réservation : sans avoir à payer, on peut réserver la trottinette que l’on souhaite pendant trois minutes — comme les scooters.

Modèle : Ninebot Segway ES2

: Ninebot Segway ES2 Maniabilité/prise en main : Son système d’accélération et de freinage à deux boutons demande un peu d’adaptation, mais on s’y fait vite.

: Son système d’accélération et de freinage à deux boutons demande un peu d’adaptation, mais on s’y fait vite. Vitesse/tenue de route : 25 km/h au maximum sur sol plat. On sent particulièrement les vibrations, même sur un sol plat, ce qui est très désagréable sur de longs trajets.

: 25 km/h au maximum sur sol plat. On sent particulièrement les vibrations, même sur un sol plat, ce qui est très désagréable sur de longs trajets. Qualité de l’application : Si elle n’est pas la plus précise en termes de géolocalisation, l’application Bolt à d’autres atouts. Elle permet de réserver sa trottinette gratuitement pendant trois minutes et donne clairement les informations importantes (prix, kilomètres que le véhicule peut parcourir).

: Si elle n’est pas la plus précise en termes de géolocalisation, l’application Bolt à d’autres atouts. Elle permet de réserver sa trottinette gratuitement pendant trois minutes et donne clairement les informations importantes (prix, kilomètres que le véhicule peut parcourir). Parc de trottinettes : Moins de 1 000. Si elles sont nombreuses, on peut toutefois avoir du mal à les trouver dans certaines zones, surtout par manque de chance.

: Moins de 1 000. Si elles sont nombreuses, on peut toutefois avoir du mal à les trouver dans certaines zones, surtout par manque de chance. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation.

VOI VOI

VOI est un nouveau venu à Paris, puisque sa flotte de trottinettes a été mise en place en février 2019. Malgré sa « jeunesse », le service est très présent dans Paris et il est rare de devoir chercher longtemps avant de trouver un véhicule.

Modèle : Ninebot Segway ES4

: Ninebot Segway ES4 Maniabilité/prise en main : Si elle est simple à prendre en main, la VOI est un peu lourde et donc moins maniable que certains concurrents. Son système de freinage lié à un bouton n’est pas très fluide et on se fie donc plus au freinage à pied à l’arrière.

: Si elle est simple à prendre en main, la VOI est un peu lourde et donc moins maniable que certains concurrents. Son système de freinage lié à un bouton n’est pas très fluide et on se fie donc plus au freinage à pied à l’arrière. Vitesse/tenue de route : La VOI ne dépasse pas les 24 km/h sur sol plat. En pente, elle a parfois un peu de mal à avancer. Les vibrations sont plus réduites que sur d’autres modèles, mais restent désagréables, particulièrement sur des pavés.

: La VOI ne dépasse pas les 24 km/h sur sol plat. En pente, elle a parfois un peu de mal à avancer. Les vibrations sont plus réduites que sur d’autres modèles, mais restent désagréables, particulièrement sur des pavés. Qualité de l’application : L’application est simple et efficace, mais pourrait être un peu améliorée. La géolocalisation n’est parfois pas très précise, et les kilomètres que peut encore parcourir la trottinette ne sont pas indiqués.

: L’application est simple et efficace, mais pourrait être un peu améliorée. La géolocalisation n’est parfois pas très précise, et les kilomètres que peut encore parcourir la trottinette ne sont pas indiqués. Parc de trottinettes : Autour de 1 000. Très simple à trouver.

: Autour de 1 000. Très simple à trouver. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation.

Flash Flash

L’application du service Flash est son atout majeur. Elle permet de réserver une trottinette pendant 5 minutes et de trouver facilement son chemin vers celle que l’on veut. Il est par contre dommage qu’on ne puisse voir que les trottinettes se situant à proximité de nous, et pas partout dans toute la ville.

Modèle : Ninebot Segway ES4

: Ninebot Segway ES4 Maniabilité/prise en main : voir VOI (même modèle)

: voir VOI (même modèle) Vitesse/tenue de route : voir VOI

: voir VOI Qualité de l’application : L’application est très détaillée. Non seulement elle permet de réserver une trottinette pendant cinq minutes, mais elle indique le temps de marche jusqu’au véhicule sélectionné. L’application indique directement sur la carte le chemin le plus rapide à suivre.

: L’application est très détaillée. Non seulement elle permet de réserver une trottinette pendant cinq minutes, mais elle indique le temps de marche jusqu’au véhicule sélectionné. L’application indique directement sur la carte le chemin le plus rapide à suivre. Parc de trottinettes : Quelques centaines. On en trouve un peu partout.

: Quelques centaines. On en trouve un peu partout. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation.

Wind Wind

Sans être introuvables, les trottinettes Wind sont peu représentées par rapport à la concurrence. L’application donne directement des indications claires (destination de la trottinette recherchée, kilomètres restants) mais elle peut malheureusement s’avérer très lente.

Modèle : Ninebot Segway ES4

: Ninebot Segway ES4 Maniabilité/prise en main : voir VOI

: voir VOI Vitesse/tenue de route : voir VOI

: voir VOI Qualité de l’application : Efficace et précise, elle peut parfois subir des latences importantes et très gênantes.

: Efficace et précise, elle peut parfois subir des latences importantes et très gênantes. Parc de trottinettes : Quelques centaines. Parfois difficiles à trouver.

: Quelques centaines. Parfois difficiles à trouver. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation.

Hive Hive

Les trottinettes Hive sont présentes dans tout Paris, mais de façon très inégale. Elles sont omniprésentes près de l’Arc de Triomphe, mais on en trouve qu’une poignée dans le 11e arrondissement, par exemple. Elles ont l’avantage d’avoir un système de réservation, mais celui-ci est malheureusement payant.

Modèle : Ninebot Segway ES4

: Ninebot Segway ES4 Maniabilité/prise en main : voir VOI

: voir VOI Vitesse/tenue de route : voir VOI

: voir VOI Qualité de l’application : L’application permet de réserver sa trottinette à distance, mais cela coûte le même prix que de déverrouiller l’appareil et de commencer à l’utiliser. La géolocalisation est malheureusement peu efficace, et il est donc parfois difficile de trouver son engin.

: L’application permet de réserver sa trottinette à distance, mais cela coûte le même prix que de déverrouiller l’appareil et de commencer à l’utiliser. La géolocalisation est malheureusement peu efficace, et il est donc parfois difficile de trouver son engin. Parc de trottinettes : Quelques centaines. Réparties de façon très inégale.

: Quelques centaines. Réparties de façon très inégale. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation. La réservation est payante.

Tier Tier

Indéniablement, Tier est à la traîne. Les trottinettes Tier sont très espacées les unes des autres, ce qui les rend souvent difficiles à trouver. L’application est lente et le système de géolocalisation n’est pas très précis…

Modèle : Ninebot Segway ES4

: Ninebot Segway ES4 Maniabilité/prise en main : voir VOI

: voir VOI Vitesse/tenue de route : voir VOI

: voir VOI Qualité de l’application : Non seulement la géolocalisation n’est pas précise, mais l’application rame et il est donc difficile de naviguer dedans.

: Non seulement la géolocalisation n’est pas précise, mais l’application rame et il est donc difficile de naviguer dedans. Parc de trottinettes : Quelques centaines. Souvent trop éloignées les unes des autres, elles sont difficiles à trouver.

: Quelques centaines. Souvent trop éloignées les unes des autres, elles sont difficiles à trouver. Tarifs : 1 euro pour débloquer la trottinette, puis 15 centimes par minute d’utilisation.

Dott Dott

Le nouveau venu dans le monde des trottinettes électriques à de nombreux atouts. La trottinette de Dott a été créée par la startup. Son large repose-pied et ses grandes roues font d’elle la plus confortable, sans que sa maniabilité en pâtisse. Elle a malheureusement du mal à gravir les pentes (même légères) et n’est actuellement disponible que dans le 13e arrondissement. Le service devrait peu à peu s’ouvrir à tout Paris.

Modèle : Dott

: Dott Maniabilité/prise en main : Dans ce domaine, la Dott est excellente. Malgré sa taille, elle est à la fois légère et simple à diriger. Sa prise de vitesse progressive ne surprend pas et son freinage est très efficace.

: Dans ce domaine, la Dott est excellente. Malgré sa taille, elle est à la fois légère et simple à diriger. Sa prise de vitesse progressive ne surprend pas et son freinage est très efficace. Vitesse/tenue de route : La Dott n’affiche pas sa vitesse, mais on devine qu’elle tourne autour des 25 km/h sur sol plat. Dans les pentes par contre, elle est vite en difficulté.

: La Dott n’affiche pas sa vitesse, mais on devine qu’elle tourne autour des 25 km/h sur sol plat. Dans les pentes par contre, elle est vite en difficulté. Qualité de l’application : L’application est colorée, rapide et donne les informations importantes directement. La géolocalisation est particulièrement précise.

: L’application est colorée, rapide et donne les informations importantes directement. La géolocalisation est particulièrement précise. Parc de trottinettes : une centaine, uniquement dans le 13e arrondissement pour l’instant.

: une centaine, uniquement dans le 13e arrondissement pour l’instant. Tarifs : Déblocage gratuit, 15 centimes par minute d’utilisation.

Bilan Bilan

Il n’existe pas de service de trottinette électrique en free floating parfait, et chacun a sa favorite en fonction de ses besoins et de ses habitudes. La plupart des services utilisent en revanche les mêmes modèles et le même modèle d’affaires : ils ne se différencient, au fond, que par leur app.

De notre point de vue, il n’y a pas photo : sur la qualité de conduite, Dott est au-dessus des autres. Maniable, facile à prendre en main et confortable, il lui manque seulement un peu de vitesse. Malheureusement, elle n’est pour l’instant disponible que dans le 13e arrondissement.

Si vous comptez utiliser régulièrement un service, Lime et Bird sont tout indiqués : sans être les plus performants, ils sont présents partout. Pour une utilisation plus ponctuelle, les autres marques se valent, chacune ayant sa particularité, notamment la VOI, qui se trouve facilement, et la Bolt, la Flash et la Hive, qui peuvent être réservées à distance.