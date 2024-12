Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La F2E de Ninebot Segway est une trottinette qui délivre une bonne puissance, et qui possède une autonomie confortable. Ce modèle, dont le prix baisse de plus de 100 €, est parfait pour la ville.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Ninebot Segway ?

La trottinette électrique Ninebot Segway Kickscooter F2E est habituellement vendue 549 € sur le site du fabricant. Elle est en ce moment proposée sur le site de La Fnac au prix de 381,99 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La KickScooter F2E est une trottinette qui ne brille pas par son design très classique, mais qui possède d’excellentes finitions. La sensation de robustesse dégagée par l’engin est appréciable, surtout avec son large plateau et son guidon très maniable. La conduite est souple, et les 17 kg du deux-roues ne se sentent pas spécialement. Sans faire de miracles, les pneus tubeless de 10 pouces amortissent un minimum les chocs, à condition d’éviter les nids de poules et les trottoirs.

Niveau sécurité, le guidon intègre des clignotants, essentiels si vous roulez principalement en ville. Vous pourrez aussi compter sur une LED de 2,1 W à l’avant pour vous éclairer et vous rendre visible, et des freins à disques performants. Et si vous prenez régulièrement les transports en commun avec votre engin, le pliage de la F2E est rapide. Mais notez que la trottinette F2E de Ninebot Segway reste tout de même encombrante.

Ninebot KickScooter F2 // Source : Ninebot Segway

Cette trottinette est-elle une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 400 € pour un modèle fiable de trottinette électrique, c’est une bonne affaire. La F2E possède un moteur d’une puissance nominale de 400 W et d’une puissance maximale de 800 W. La vitesse de 25 km/h est rapidement atteinte, et vous pourrez affronter des pentes jusqu’à 18 %. Plusieurs modes de conduite sont présents, dont le mode sport qui offre un bon compromis entre vitesse et maniabilité.

Son autonomie varie entre 25 km en mode Sport et dans de mauvaises conditions, et au mieux jusqu’à 40 km. Enfin, notez la présence d’un petit écran LED au niveau du guidon qui affiche la vitesse, le mode de conduite et l’autonomie restante. La trottinette est aussi compatible avec Apple Find My et peut ainsi être géolocalisée.

