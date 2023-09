Tesla entame le mois de septembre et la rentrée avec l’officialisation d’une nouvelle Model 3. Le restylage se vérifie à l’intérieur et à l’extérieur. En revanche, les performances routières restent majoritairement les mêmes, avec quand même un léger gain en autonomie.

Tesla fait sa rentrée, et avec la manière. La firme américaine a officialisé l’arrivée en octobre d’une nouvelle Model 3, qui s’offre son premier vrai restylage six ans après son arrivée sur le marché de la voiture électrique. Les principaux changements sont visibles à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais qu’en est-il des performances routières ?

Tesla surprend en lançant directement deux versions, dont l’entrée de gamme. La Propulsion et la Grande Autonomie sont déjà disponibles à la commande. Pour le moment, cette Model 3 repensée est donc privée d’une déclinaison Performance, et nul ne sait si (ou quand) Tesla finira par en lancer une dans les mois à venir (tout est possible avec le constructeur). En pratique, cela veut dire que la Model 3 n’est plus capable de descendre sous la barre des 4 secondes sur l’exercice du 0 à 100 km/h.

Tesla Model 3 (2023) // Source : Tesla

Même(s) moteur(s) et même batterie, mais plus d’autonomie pour la nouvelle Model 3

Tesla a modifié le châssis de la Model 3, mais aussi les éléments de liaisons au sol (les suspensions, notamment). En revanche, il n’a rien changé en ce qui concerne le groupe propulseur, que ce soit pour la version Propulsion, ou la version Grande Autonomie.

On retrouve donc :

Propulsion : un moteur à l’arrière avec une puissance d’environ 280 chevaux, couplé à une batterie LFP d’une capacité d’environ 60 kWh ;

Grande Autonomie : un moteur à l’arrière et un moteur à l’avant combinant environ 441 chevaux de puissance, couplés à une batterie NMC d’une capacité d’environ 80 kWh.

La dotation ne change pas, mais les quelques améliorations consenties par les ingénieurs permettent quand même de constater un léger gain en autonomie (merci le coefficient de traînée qui passe de 0,255 à 0,219).

Voici les évolutions en termes de performances :

Autonomie (WLTP)* 0-100 km/h Vitesse de pointe Ancienne Model 3 Propulsion 491 km 6,1 s 225 km/h Nouvelle Model 3 Propulsion 554 km 6,1 s 201 km/h Ancienne Model 3 GA 602 km 4,4 s 233 km/h Nouvelle Model 3 GA 678 km 4,4 s 201 km/h *Avec les jantes de série de 18 pouces

On observe quand même un gain en autonomie d’un peu moins de 11 % pour la Model 3 Propulsion et d’un peu plus de 12 % pour la Model 3 Grande Autonomie. L’accélération du 0 à 100 km/h est la même. Toutefois, la vitesse de pointe est désormais bridée : 201 km/h pour les deux, ce qui posera uniquement un problème à celles et ceux qui adorent aller vite sur les autoroutes allemandes.

On rappelle que la taille des jantes ont une incidence sur l’autonomie. Si vous optez pour les modèles de 19 pouces (option à 1 190 €), l’autonomie tombe à 513 et 629 kilomètres. Point intéressant à souligner, la Model 3 Grande Autonomie, quand elle est chaussée de jantes de 18 pouces, devance la Model S Dual Motor en jantes 21 pouces, qui se contente de 634 kilomètres.

