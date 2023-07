Les vacances d’été démarrent pour certains, se terminent pour d’autres, et les bornes de recharge vont être mises à rude épreuve durant cette période. Fort heureusement, plusieurs astuces sont là pour vous assurer un trajet serein, et éviter les mauvaises surprises.

La peur de la borne de recharge congestionnée est réelle cette année, notamment à cause de l’augmentation drastique des ventes de véhicules électriques à travers l’Europe. Cet été, si les réseaux de recharge se sont bien développés, il reste quelques précautions à prendre pour être certain de voyager sans encombre.

Nous allons revoir ensemble les étapes nécessaires au bon déroulement d’un grand voyage en période de grande transhumance, de la préparation avant le départ aux bons réflexes à avoir sur la route.

Des bornes de recharge presque partout

La France bénéficie d’une excellente couverture en termes de chargeurs rapides, avec une nette accélération du déploiement des nouvelles stations depuis 2022. En l’état, nous pouvons presque affirmer que traverser le pays avec une voiture électrique est en train de devenir une formalité.

En effet, comme nous l’avons récemment mis en avant, on dénombre à ce jour environ 7 000 points de charge de plus de 100 kW en France, formant plus de 1 300 stations de charge rapide.

L’essor de nouveaux réseaux de recharge — qui gardent tout de même tous un train de retard sur Tesla — s’est confirmé depuis le début de l’année 2023, pour le plus grand plaisir des électromobilistes.

Les Superchargeurs Tesla se trouvent assez facilement à quelques minutes des autoroutes. // Source : Numerama

Très prisées par les vacanciers, les aires d’autoroutes ont fait le plein de bornes de recharge cette année. C’est une amélioration bienvenue du maillage du réseau routier français, que l’Avere a récemment salué. On compte 99 % des aires de service du réseau autoroutier concédé équipées en charge rapide, représentant ainsi 366 aires et 2 922 points de charge.

Sur ces points de charge, pas moins de 83 % (2 425 bornes) délivrent une puissance maximale de plus de 150 kW. Pour rappel, une borne délivrant 300 kW au maximum n’est pas synonyme d’une puissance de charge de 300 kW sur votre véhicule.

Gardez à l’esprit que les puissances de charge réelles dépendent de nombreux facteurs, en premier lieu la puissance maximale admissible par votre véhicule. Ensuite, le niveau de batterie ou bien la température du pack sont autant de facteurs qu’il faut optimiser pour bénéficier de la charge la plus rapide possible.

Les planificateurs de trajets

En temps normal, comme stipulé au-dessus, partir en voiture électrique pour l’autre bout de la France ne demande pas nécessairement de planification. La densité actuelle des bornes de recharge rapide sur autoroute permet quasiment de traverser le pays sans prise de tête, mais lors des vacances d’été, mieux vaut avoir un plan de route préétabli.

Pour ce faire, on vous conseille de vous familiariser avec A Better Route Planner, qui reste à ce jour la référence en matière de planificateur de trajets. Les paramètres que vous pouvez entrer permettent à ABRP de convenir à tous les profils, que vous souhaitiez être prudents et ne jamais descendre trop bas en batterie, ou que vous soyez un conducteur averti prêt à flirter avec les 0 %.

De plus, vous pouvez indiquer vos réseaux de recharge de prédilection, de manière à avoir un plan de route qui correspond à vos attentes. Nombreux sont les électromobilistes ayant déjà eu de mauvaises expériences chez un opérateur de recharge, et mieux vaut ne pas réitérer ça pendant les vacances.

Petit bonus pour ceux possédant un véhicule connecté : ABRP peut récupérer automatiquement les informations de votre voiture (ça fonctionne notamment sur les Tesla), pour tenter de coller au mieux à la réalité en ce qui concerne la consommation, la durée des charges, ou encore le niveau de batterie à l’instant T.

Notez enfin que ABRP n’est pas le seul à proposer une bonne expérience de planification de trajets, le français Chargemap s’y est aussi mis plus récemment. Les similitudes et les différences sont résumées ici.

Avoir un plan de secours si possible

Qui dit vacances d’été pour tout le pays dit beaucoup de monde sur les routes. Avec cet afflux de véhicules, une congestion peut se présenter à certaines bornes. Lors des weekends du mois de juillet, un état des lieux des stations de charge dans le sens des départs sur les grands axes montrait que certaines stations étaient saturées, comme on pouvait s’y attendre.

Nous vous avions déjà parlé de l’avantage des Superchargeurs Tesla dans de telles situations, cependant ce n’est pas systématiquement le cas. Tout d’abord, les anciens Superchargeurs (V2, limités à 150 kW) ont la particularité de partager la puissance par paire de bornes.

En pratique donc, dès qu’une station de Superchargeurs V2 est remplie à 50 %, chaque nouvel arrivant vient prendre une partie de la puissance normalement destinée à un autre véhicule. Au lieu de charger à 150 kW, chacun charge à 75 kW, multipliant par deux le temps de charge nécessaire.

Vous l’aurez compris, mieux vaut donc éviter ce type de chargeurs si l’objectif est d’arriver le plus rapidement possible à destination. Il est primordial d’avoir un (ou plusieurs) plans de secours en cas de forte affluence à ces stations, ou en cas de congestion ailleurs.

En quelques instants sur les planificateurs d’itinéraires, vous pouvez voir les différentes bornes qui sont à proximité de votre trajet, comme le montre l’exemple d’un Paris-Nice en Tesla Model 3 Propulsion ci-dessous.

Les différents chargeurs rapides à proximité de Mâcon // Source : ABRP

Il est important de faire preuve de flexibilité dans le choix des réseaux de recharge si vous souhaitez pouvoir prendre une décision rapide sur où et quand vous arrêter, en éventuellement rester informé en direct de l’état d’occupation des bornes via différents outils disponibles.

Les outils à posséder pour voyager sereinement

Chaque opérateur de charge propose sa propre application mobile, ce qui peut rendre fastidieux le fait de trouver l’information au bon moment. Fort heureusement, il existe une solution bien plus simple pour voir à la fois les bornes rapides à proximité, mais également l’occupation en temps réel de ces dernières.

Chargefinder est probablement la meilleure solution à ce jour, et permet de filtrer par puissance de recharge et par connecteur. De cette manière, en sélectionnant la prise CCS et les chargeurs de plus de 150 kW, on se retrouve avec une liste plus digeste, facilitant la prise de décision.

Chargefinder permet de filtrer sur les bornes que l’on veut voir, avec l’occupation en temps réel // Source : Chargefinder

Outre Chargefinder qui peut vous être bien utile en cette période, on vous conseille également d’utiliser un badge de recharge plutôt qu’une application mobile pour démarrer une charge. En effet, s’il peut être tentant de tout faire via son smartphone, nous constatons une fiabilité moindre par rapport à l’utilisation d’un badge RFID.

Qui plus est, en zone blanche sans réseau, vous pouvez dire adieu au lancement de votre charge avec une application mobile, et malheureusement c’est une situation qui peut encore arriver à ce jour.

Enfin, gardez un œil sur les prix des chargeurs rapides, qui peuvent être réellement prohibitifs. Fort probablement, les réseaux les plus chers seront aussi les moins occupés pendant les weekends de chassés-croisés.

