Le configurateur de la nouvelle Mercedes CLA électrique vient d’ouvrir. C’est l’occasion de découvrir combien coûte la berline qui veut rivaliser avec la Tesla Model 3. Mais attention aux options qui font grimper la facture !

Pour sa nouvelle génération, la Mercedes CLA gagne une déclinaison 100 % électrique. Présentée à la mi-mars, la berline allemande était très attendue avec la promesse d’une belle efficience. La marque à l’étoile n’a pas menti puisqu’elle annonce une autonomie de presque 800 km dans la meilleure des configurations.

Mais alors combien coûte le coupé à quatre portes ? Le configurateur a ouvert le 29 avril, le prix d’entrée de la CLA électrique est fixé à 52 900 €. C’est bien plus cher que sa grande rivale la Tesla Model 3 vendue 44 990 € dans sa version la plus endurante. Cependant, l’Allemande offre plus d’autonomie et un écrin beaucoup plus flatteur.

Les meilleures versions de la CLA électrique sont les moins chères

Bonne nouvelle, pas besoin d’aller chercher dans le haut du panier pour profiter de l’autonomie maximale que revendique la Mercedes CLA électrique. La gamme démarre avec la motorisation propulsion 250+ forte de 272 ch, alimentée par une batterie de 85 kWh proposant 776 km d’autonomie (WLTP) dans sa version de lancement, au catalogue jusqu’au 31 décembre 2025. Pour « débloquer » l’autonomie maximale de 791 km, il faut basculer sur la finition baptisée Progressive Line vendue 53 450 €. Cette dernière repose sur des jantes moins élégantes, mais plus aérodynamique, d’où le rayon d’action accru.

La nouvelle Mercedes CLA électrique (2025) // Source : Mercedes-Benz

Pour ceux souhaitant un peu plus de puissance (354 ch), la version transmission intégrale 350 4MATIC est disponible à partir de 62 150 €. Elle reprend la même batterie et offre toujours plus d’autonomie que la Model 3 avec 753 km (WLTP).

Attention aux options qui font grimper le prix

N’oubliez pas que vous êtes face à un constructeur allemand. Ici, quasiment tout est une option. La climatisation automatique bi-zone ? Option. Les poignées de portes affleurantes, l’accès au véhicule sans clé, le chargeur pour smartphone sans-fil ? Option, option, option. L’affichage tête-haute ou encore le volant chauffant sont également des équipements (bien pratiques) qui nécessitent un passage en caisse. Enfin, les aides à la conduite de niveau 2 sont entre autres facturées 1 800 €.

La Mercedes CLA électrique dans sa version de base Progressive Line // Source : Mercedes (capture d’écran)

Pour arriver aux prestations en termes d’équipement d’une berline électrique digne de ce nom, nous sommes arrivés à la somme de 61 000 €, soit presque 8 000 € d’options (la connectivité Apple CarPlay/Android Auto est à 400 € !). Et nous n’avons même pas encore touché à la personnalisation esthétique. La facture peut donc encore grimper.

Plus tard, une version à batterie LFP de 58 kWh offrant 500 km d’autonomie rejoindra la gamme avec un prix plus attractif.

