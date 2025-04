Lecture Zen Résumer l'article

Mercedes va présenter sa concurrente de la Porsche Taycan au mois de juin 2025. Le constructeur allemand a publié une image teaser laissant vaguement deviner la silhouette de sa future voiture électrique.

La tempête a sonné chez Mercedes. Le département sportif du constructeur allemand AMG va déchainer les foudres chez les puristes avec deux modèles 100 % électriques à venir prochainement. Ça commence par un coupé à quatre portes, qui viendra titiller son voisin de Stuttgart : la Porsche Taycan.

Sur ses réseaux sociaux, AMG a publié le 25 avril une première image teaser de son futur modèle, annonçant que « quelque chose de grand se prépare » pour juin. La silhouette du bolide se laisse très légèrement deviner.

Un look de vaisseau spatial pour la future AMG électrique ?

Difficile de distinguer nettement dans la pénombre le design du tout premier modèle 100 % électrique de Mercedes-AMG. Plus qu’une « simple » super-berline, la future sportive à l’étoile ressemble plutôt à une véritable supercar. Un style qui évoque le concept Vision AMG présenté en 2022, qui préfigurait une voiture de sport électrique prévue pour… 2025. La boucle est bouclée.

La future Mercedes-AMG électrique sera dévoilée en juin 2025. // Source : Mercedes-AMG

On ignore pour le moment si Mercedes reprendra la signature lumineuse en forme d’étoile, la calandre illuminée ou encore les six ronds imitant des sorties d’échappement qui font office de feux stop.

Le concept Mercedes Vision AMG (2022). // Source : Mercedes

La Mercedes-AMG électrique pourrait avoir 1 000 ch

La future Mercedes-AMG électrique reposera sur une toute nouvelle plateforme dédiée aux modèles sportifs, baptisée AMG.EA. Côté technique, le constructeur à l’étoile ne compte pas se laisser impressionner par son compatriote et va équiper son monstre électrique de moteurs à flux axial. Ces derniers permettent de développer plus de puissance et de couple, tout en étant beaucoup plus compacts que les blocs électriques traditionnels à flux radial.

La future Mercedes-AMG électrique pourrait avoir plus de 1 000 ch. // Source : Mercedes

Avec presque 500 ch par moteur, l’AMG électrique pourrait ainsi facilement dépasser les 1 000 ch en cumulé. À titre indicatif, la Porsche Taycan Turbo GT peut atteindre 1 034 ch grâce au mode « Overboost ». Il y a donc un match très sérieux à venir.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama