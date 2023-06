Aux diverses stations de recharge rapide en Europe, l’été 2023 s’annonce comme étant le plus chargé de l’histoire. En effet, avec des ventes de voitures électriques qui n’en finissent pas de battre des records dans de nombreux pays du Vieux Continent, il faut s’attendre à ne pas être seul lorsque l’on cherche à remplir d’électrons sa batterie pendant les vacances d’été.

Sans prétendre créer un Bison Futé des bornes de recharge, nous pouvons vous donner quelques conseils pour tenter d’éviter de perdre un temps précieux sur la route des vacances, tout en optimisant vos coûts. Pour rappel, si l’électricité utilisée pour charger sa voiture électrique à domicile est très bon marché (autour de 2 à 3 euros pour 100 kilomètres), les coûts en itinérance sont bien différents, avec des tarifs qui peuvent atteindre 15 à 20 euros pour parcourir 100 kilomètres d’autoroute.

Tesla Model X au superchargeur // Source : Tesla

Tesla a le meilleur réseau de charge rapide

Fort heureusement, il existe des pistes d’amélioration faciles à mettre en œuvre, pour peu que vous choisissiez de rester fidèle à un réseau de recharge. Celui qui cumule en ce moment le plus d’avantages en termes de nombre de bornes par station et de prix du kilowattheure n’est autre que celui de Tesla , qui a ouvert la majorité de ses Superchargeurs d’Europe à tous les véhicules dotés d’une prise Combo CCS.

Chez Tesla, on retrouve usuellement entre 12 et 30 bornes par Superchargeur, ce qui permet de limiter les effets de congestion. À titre d’exemple, si une station de 20 bornes est remplie, en imaginant que chaque véhicule reste en moyenne 20 minutes, une prise va se libérer toutes les minutes environ. Par conséquent, même si vous êtes la dixième voiture à faire la queue, il est probable qu’une dizaine de minutes plus tard, ce soit votre tour de charger.

Volkswagen ID.3 branchée à un Superchargeur de Tesla // Source : YouTube Nextmove

Qui plus est, si vous choisissez d’utiliser le réseau de Superchargeurs Tesla cet été et que vous n’avez pas de véhicule de la marque, il peut être pertinent de vous abonner pour 12,99 euros — pour un mois, sans engagement — via l’application Tesla (iOS / Android) afin de réduire les coûts de charge de 25 %. Ceci vous permet en substance de remplir votre voiture électrique pour un coût entre 6 à 8 euros les 100 km (entre 0,30 et 0,35 €/kWh en France), et l’abonnement est rentabilisé après environ 100 kWh rechargés, soit peu ou prou 500 kilomètres d’autoroute.

Cela peut ne pas convenir à tout le monde, notamment à cause de la localisation des Superchargeurs Tesla qui ne sont que rarement situés sur les aires d’autoroute, mais c’est à garder en tête si l’on souhaite arriver à une station dotée de bien plus de bornes que la concurrence. Petit bonus : si vous chargez en heures creuses (en dehors de la plage 18h-22h), les prix sont encore plus bas de 10 % chez Tesla, reléguant les autres acteurs au double du prix.

Les réseaux de charge rapide les plus efficaces et confortables : Ionity, Fastned, Totalenergies

Chez les autres acteurs que sont Ionity, Fastned ou encore Totalenergies, les coûts sont bien plus élevés, et le nombre de bornes par station est plus bas. Pourquoi avez-vous tout de même parfois intérêt à utiliser ces réseaux ? La réponse est assez triviale : la localisation. En effet, là où Tesla a presque déserté l’autoroute, les autres géants de la charge de véhicule électrique ont choisi des emplacements sur des aires de service, afin d’éviter aux automobilistes de faire un détour pour charger leur voiture branchée.

Pour certains, c’est un gros avantage, surtout lorsque l’on voyage en dehors des heures ouvrées : les commodités des aires de services fonctionnent 24h/24, alors que les emplacements des Superchargeurs Tesla n’offrent parfois aucun moyen de s’abriter ou de patienter en dehors de sa voiture en dehors des heures ouvrées.

Bornes ionity sur autoroute // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En outre, à une époque où certaines voitures se rechargent suffisamment en 10 ou 15 minutes pour pouvoir continuer son trajet, effectuer un détour presque aussi long que la charge elle-même n’a que peu de sens. C’est pour cela que pour les championnes de la charge rapide (Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6 notamment), privilégier les bornes Ionity peut être une bonne idée. Dans ce cas, pensez à consulter l’occupation de la station en amont via l’application Ionity pour vérifier que vous n’allez pas arriver là où il y a déjà de la queue pour se charger. Car avec 4 ou 6 bornes par station, l’attente peut vite dépasser la demi-heure avant de pouvoir enfin accéder à la recharge.

Pour rappel, les prix pratiqués actuellement par Ionity sont de 0,69 €/kWh, chez Fastned il faut compter 0,59 €/kWh, et chez Totalenergies 0,62 €/kWh. En pratique, comptez donc entre 12 et 15 euros pour parcourir 100 kilomètres d’autoroute sur ces réseaux de charge, à moins de disposer d’un tarif préférentiel via un opérateur de mobilité, votre concessionnaire automobile ou un abonnement. Ionity vient d’ailleurs de relancer son offre Passport à 11,99 euros par mois (sans engagement), pour charger contre 0,49 €/kWh, et Fastned propose son abonnement Gold au même tarif mensuel pour charger à 0,45 €/kWh.

Planifier son trajet : la clef pour mieux charger sa voiture électrique

Quels que soient les réseaux de recharge que vous choisissez, pensez à planifier votre trajet en amont grâce aux outils disponibles comme A Better Route Planner ou bien Chargemap, afin de savoir d’avance où vous devrez vous arrêter. Si ce n’est pas fait automatiquement, pré-conditionnez votre batterie pour arriver avec un pack bien chaud au moment de vous brancher sur une borne, de manière à bénéficier de la puissance de recharge maximale admissible pour votre voiture.

Enfin, n’hésitez pas à arriver à une borne de recharge avec un niveau de batterie assez bas (autour de 10 %), puisque c’est là que la puissance de recharge sera la plus élevée. Une fois que vous avez assez de batterie pour continuer votre trajet, vous pouvez vous débrancher et tailler la route. C’est la manière la plus efficiente de voyager, et si tous les électromobilistes respectent cette étiquette, c’est l’assurance de limiter la congestion aux moments les plus critiques de l’été.

Les cartes pour charger sans se prendre la tête

Si vous avez une voiture électrique, nous vous conseillons d’avoir une carte qui permet de faciliter la recharge. Vous trouverez notre guide complet des cartes de recharge à cette adresse. Les principales cartes de recharge que nous mentionnons sont les suivantes :

